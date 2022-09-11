21:42 11.09.2022 (обновлено: 22:21 11.09.2022)
Медведев заявил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты
Зампредседателя Совбеза Медведев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Продолжается специальная военная операция. Все те цели, которые были поставлены президентом нашей страны, верховным главнокомандующим, они в ходе этой операции будут достигнуты", - сказал он в штабе "Единой России".
Медведев отметил, что та поддержка, которую получила ЕР в ходе этих выборов, "как раз является лучшей гарантией того, что мы все сделаем так, как необходимо".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".