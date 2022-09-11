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Медведев заявил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/spetsoperatsiya-1816056290.html
Медведев заявил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты
Медведев заявил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты - РИА Новости, 11.09.2022
Медведев заявил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты
Все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T21:42
2022-09-11T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий медведев
украина
россия
донбасс
единая россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев отметил, что та поддержка, которую получила ЕР в ходе этих выборов, "как раз является лучшей гарантией того, что мы все сделаем так, как необходимо".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220910/volontery-1815919807.html
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в мире, дмитрий медведев, украина, россия, донбасс, единая россия, владимир путин, единый день голосования — 2022
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Медведев, Украина, Россия, Донбасс, Единая Россия, Владимир Путин, Единый день голосования — 2022
21:42 11.09.2022 (обновлено: 22:21 11.09.2022)
 
Медведев заявил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты

Зампредседателя Совбеза Медведев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Продолжается специальная военная операция. Все те цели, которые были поставлены президентом нашей страны, верховным главнокомандующим, они в ходе этой операции будут достигнуты", - сказал он в штабе "Единой России".
Медведев отметил, что та поддержка, которую получила ЕР в ходе этих выборов, "как раз является лучшей гарантией того, что мы все сделаем так, как необходимо".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Люди рядом с очередью автомобилей в районе пункта пропуска Логачевка - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 21:41Специальная военная операция на Украине
Волонтеры ЕР помогают беженцам на пропускном пункте Логачевка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий МедведевУкраинаРоссияДонбассЕдиная РоссияВладимир ПутинЕдиный день голосования — 2022
 
 
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