https://ria.ru/20220911/spetsoperatsiya-1816056290.html

Медведев заявил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты

Медведев заявил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты - РИА Новости, 11.09.2022

Медведев заявил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты

Все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T21:42

2022-09-11T21:42

2022-09-11T22:21

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий медведев

украина

россия

донбасс

единая россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев отметил, что та поддержка, которую получила ЕР в ходе этих выборов, "как раз является лучшей гарантией того, что мы все сделаем так, как необходимо".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220910/volontery-1815919807.html

украина

россия

донбасс

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в мире, дмитрий медведев, украина, россия, донбасс, единая россия, владимир путин, единый день голосования — 2022