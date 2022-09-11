https://ria.ru/20220911/sokolov-1816059865.html

Соколов лидирует на выборах главы Кировской области

Соколов лидирует на выборах главы Кировской области - РИА Новости, 11.09.2022

Соколов лидирует на выборах главы Кировской области

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов лидирует на выборах главы региона с 77,03% голосов после обработки 0,61% протоколов, свидетельствуют первые РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T22:28

2022-09-11T22:28

2022-09-11T22:28

кировская область

александр соколов

политика

единый день голосования — 2022

россия

сергей мамаев

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов лидирует на выборах главы региона с 77,03% голосов после обработки 0,61% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК.Согласно первым данным, на выборах губернатора Кировской области обработано 0,61% протоколов. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов набирает 77,03% голосов, Сергей Мамаев (КПРФ) - 11,43% голосов, Федор Луганин (партия "Родина") - 4,81% голосов.

https://ria.ru/20220911/narusheniya-1816012346.html

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кировская область, александр соколов, политика, единый день голосования — 2022, россия, сергей мамаев