https://ria.ru/20220911/sokolov-1816059865.html
Соколов лидирует на выборах главы Кировской области
Соколов лидирует на выборах главы Кировской области - РИА Новости, 11.09.2022
Соколов лидирует на выборах главы Кировской области
Врио губернатора Кировской области Александр Соколов лидирует на выборах главы региона с 77,03% голосов после обработки 0,61% протоколов, свидетельствуют первые РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:28
2022-09-11T22:28
2022-09-11T22:28
кировская область
александр соколов
политика
единый день голосования — 2022
россия
сергей мамаев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов лидирует на выборах главы региона с 77,03% голосов после обработки 0,61% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК.Согласно первым данным, на выборах губернатора Кировской области обработано 0,61% протоколов. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов набирает 77,03% голосов, Сергей Мамаев (КПРФ) - 11,43% голосов, Федор Луганин (партия "Родина") - 4,81% голосов.
https://ria.ru/20220911/narusheniya-1816012346.html
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кировская область, александр соколов, политика, единый день голосования — 2022, россия, сергей мамаев
Кировская область, Александр Соколов, Политика, Единый день голосования — 2022, Россия, Сергей Мамаев
Соколов лидирует на выборах главы Кировской области
Соколов лидирует на выборах главы Кировской области после обработки первых протоколов