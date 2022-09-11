Рейтинг@Mail.ru
Соколов лидирует на выборах главы Кировской области - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220911/sokolov-1816059865.html
Соколов лидирует на выборах главы Кировской области
Соколов лидирует на выборах главы Кировской области - РИА Новости, 11.09.2022
Соколов лидирует на выборах главы Кировской области
Врио губернатора Кировской области Александр Соколов лидирует на выборах главы региона с 77,03% голосов после обработки 0,61% протоколов, свидетельствуют первые РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:28
2022-09-11T22:28
кировская область
александр соколов
политика
единый день голосования — 2022
россия
сергей мамаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787913602_0:213:2922:1857_1920x0_80_0_0_4f939d240826d680f3e6a0947583fe36.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов лидирует на выборах главы региона с 77,03% голосов после обработки 0,61% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК.Согласно первым данным, на выборах губернатора Кировской области обработано 0,61% протоколов. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов набирает 77,03% голосов, Сергей Мамаев (КПРФ) - 11,43% голосов, Федор Луганин (партия "Родина") - 4,81% голосов.
https://ria.ru/20220911/narusheniya-1816012346.html
кировская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787913602_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ec43505b610d6dc1650696659dc334d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировская область, александр соколов, политика, единый день голосования — 2022, россия, сергей мамаев
Кировская область, Александр Соколов, Политика, Единый день голосования — 2022, Россия, Сергей Мамаев
22:28 11.09.2022
 
Соколов лидирует на выборах главы Кировской области

Соколов лидирует на выборах главы Кировской области после обработки первых протоколов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов
Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов лидирует на выборах главы региона с 77,03% голосов после обработки 0,61% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Согласно первым данным, на выборах губернатора Кировской области обработано 0,61% протоколов. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов набирает 77,03% голосов, Сергей Мамаев (КПРФ) - 11,43% голосов, Федор Луганин (партия "Родина") - 4,81% голосов.
Сотрудники избирательной комиссии во Владивостоке подсчитывают бюллетени после завершения голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 16:24
Наблюдатели выявили лишь шесть нарушений на выборах
 
Кировская областьАлександр СоколовПолитикаЕдиный день голосования — 2022РоссияСергей Мамаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала