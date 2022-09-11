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Собянин проголосовал на муниципальных выборах в Москве с помощью ДЭГ - РИА Новости, 11.09.2022
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Собянин проголосовал на муниципальных выборах в Москве с помощью ДЭГ
Собянин проголосовал на муниципальных выборах в Москве с помощью ДЭГ - РИА Новости, 11.09.2022
Собянин проголосовал на муниципальных выборах в Москве с помощью ДЭГ
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T14:37
2022-09-11T14:37
сергей собянин
политика
москва
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы."Проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы", - написал мэр в своём Telegram-канале.Собянин отметил, что введение электронного голосования дало возможность участвовать в выборах миллионам москвичей, которые раньше не голосовали многие годы, в разы усилило интерес к формированию муниципальных и государственных органов власти.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
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сергей собянин, политика, москва, единый день голосования — 2022
Сергей Собянин, Политика, Москва, Единый день голосования — 2022
14:37 11.09.2022
 
Собянин проголосовал на муниципальных выборах в Москве с помощью ДЭГ

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на муниципальных выборах с помощью ДЭГ

© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыМэр Москвы Сергей Собянин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы.
"Проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы", - написал мэр в своём Telegram-канале.
Собянин отметил, что введение электронного голосования дало возможность участвовать в выборах миллионам москвичей, которые раньше не голосовали многие годы, в разы усилило интерес к формированию муниципальных и государственных органов власти.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
Экран со статистикой дистанционного электронного голосования в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 20:06
Единая Россия открыла доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве
 
Сергей СобянинПолитикаМоскваЕдиный день голосования — 2022
 
 
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