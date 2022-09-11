https://ria.ru/20220911/sobyanin-1815990767.html

Собянин проголосовал на муниципальных выборах в Москве с помощью ДЭГ

Собянин проголосовал на муниципальных выборах в Москве с помощью ДЭГ - РИА Новости, 11.09.2022

Собянин проголосовал на муниципальных выборах в Москве с помощью ДЭГ

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T14:37

2022-09-11T14:37

2022-09-11T14:37

сергей собянин

политика

москва

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы."Проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы", - написал мэр в своём Telegram-канале.Собянин отметил, что введение электронного голосования дало возможность участвовать в выборах миллионам москвичей, которые раньше не голосовали многие годы, в разы усилило интерес к формированию муниципальных и государственных органов власти.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220910/deg-1815908184.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей собянин, политика, москва, единый день голосования — 2022