https://ria.ru/20220911/sobyanin-1815990767.html
Собянин проголосовал на муниципальных выборах в Москве с помощью ДЭГ
Собянин проголосовал на муниципальных выборах в Москве с помощью ДЭГ - РИА Новости, 11.09.2022
Собянин проголосовал на муниципальных выборах в Москве с помощью ДЭГ
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T14:37
2022-09-11T14:37
2022-09-11T14:37
сергей собянин
политика
москва
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы."Проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы", - написал мэр в своём Telegram-канале.Собянин отметил, что введение электронного голосования дало возможность участвовать в выборах миллионам москвичей, которые раньше не голосовали многие годы, в разы усилило интерес к формированию муниципальных и государственных органов власти.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, политика, москва, единый день голосования — 2022
Сергей Собянин, Политика, Москва, Единый день голосования — 2022
Собянин проголосовал на муниципальных выборах в Москве с помощью ДЭГ
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на муниципальных выборах с помощью ДЭГ
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал
с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы.
"Проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы", - написал мэр в своём Telegram-канале.
Собянин отметил, что введение электронного голосования дало возможность участвовать в выборах миллионам москвичей, которые раньше не голосовали многие годы, в разы усилило интерес к формированию муниципальных и государственных органов власти.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.