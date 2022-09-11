https://ria.ru/20220911/sobaki-1815937135.html
Кинолог рассказал, как воспитывать собаку для жизни в городе
Кинолог рассказал, как воспитывать собаку для жизни в городе - РИА Новости, 11.09.2022
Кинолог рассказал, как воспитывать собаку для жизни в городе
Собаки, в отличие от человека, могут нуждаться в помощи, чтобы адаптироваться к жизни в большом городе, так как здесь много отвлекающих, пугающих или даже... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T03:52
2022-09-11T03:52
2022-09-11T03:52
общество
владимир голубев
москва
городец
пятигорск
российская кинологическая федерация (ркф)
собаки
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Собаки, в отличие от человека, могут нуждаться в помощи, чтобы адаптироваться к жизни в большом городе, так как здесь много отвлекающих, пугающих или даже опасных для них факторов, рассказал РИА Новости специально ко Дню города Москвы президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.День Города в Москве в этом году отмечается 10 и 11 сентября. Жителей и гостей столицы ждёт более 420 мероприятий на всех площадках города. Кроме того, Дни города отмечаются 11 сентября в Городце, Пятигорске, Салехарде, Туле, Якутске, Златоусте, Азове, Волгограде, Егорьевске, Саратове, Таганроге, Челябинске и Судаке. В других российских городах проводники также проходят в начале сентября."Хорошее воспитание нужно любой собаке. Ваш питомец должен быть надежным, спокойным компаньоном, с которым комфортно находиться рядом даже тем, у кого нет животных. Но также не нужно забывать и о комфорте собаки: для этого с раннего детства следует социализировать питомца, обучать различным командам и уделять ему достаточное количество времени", – сказал Голубев.С ранних месяцевОн отметил, насколько важно как можно раньше приучать собаку к амуниции, так как она помогает питомцу оставаться на улице в безопасности. Иногда, по словам кинолога, собаководы думают, что намордник или ошейник мешают собаке нормально себя чувствовать на улице, но это ошибочное мнение. Подобранные по размеру и удобные аксессуары не будут беспокоить собаку.Главное - это приучать собаку к амуниции постепенно и настойчиво, а также не забывать о поощрении. Прежде чем начать приучать питомца к амуниции, он призвал внимательно отнестись к её выбору. Намордник не должен быть тесным, его размер должен позволять собаке открыть пасть и высунуть язык, ошейник также не должен нигде давить собаке и не мешать движению, уточнил Голубев. Он назвал нормальным, когда питомец сначала может отказываться от ношения амуниции.Для того, чтобы с собакой можно было спокойно гулять по городу, не боясь, что она запрыгнет на прохожего, пытаясь поздороваться, она должна быть хорошо воспитана. Питомца следует обучить не пугаться новых мест и скопления людей, а также потренировать его выдержку - собака не должна лаять, лезть к другим питомцам, бегать по незнакомому месту и прыгать на всех от радости, лучше всего, когда она может спокойно находится возле своего хозяина, чувствуя себя расслабленно, рассказал кинолог.Особо важной он назвал команду "ко мне". С её помощью хозяин всегда сможет отвлечь внимание животного от раздражителя. Благодаря ей можно контролировать любое перемещение собаки и, в случае опасной ситуации, подзывать животное к себе. При этом правильно обученное животное будет реагировать на эту команду, даже если оно увлечено чем-то другим, пояснил Голубев.С земли ничего не подниматьПо его словам, ещё одна полезная команда - "рядом". Её пёс должен знать для безопасной прогулки и поездок в общественном транспорте. Он посоветовал давать команду и слегка тянуть поводок за собой, а как только животное начинает охотно идти за хозяином, хвалите его.Кинолог констатировал, что в российских городах все ещё встречаются догхантеры, которые намеренно травят собак, а также то, что найденный на улице кусочек еды может быть источником болезнетворных бактерий и вирусов. Поэтому собаководу необходимо внимательно отнестись к поведению питомца во время прогулки и научить его не поднимать пищу с земли."Как только в доме появилась собака, начинайте с ней заниматься. Залог безопасности вашего питомца – ежедневные занятия. Собака должна четко знать и выполнять команду "Фу!" и "Отдай!". Первая команда поможет предотвратить подъем пищи, а вторая поможет забрать ее, если вдруг собака все-таки что-то подобрала", - порекомендовал он.По словам Голубев, социализировать собаку нужно с раннего детства, чтобы она могла спокойно жить в ритме города. Для этого он посоветовать "расширять горизонты для животного как можно раньше" и знакомить его с окружающим миром - шумом от проезжающих машин, прохожими, другими животными. Также не стоит забывать о воспитании и дрессировке. Собака должна хорошо понимать своего хозяина и выполнять его команды, чтобы ей было комфортно среди окружающих людей, а людям было комфортно находиться рядом с ней, заключил кинолог.
https://ria.ru/20220731/sobaki-1806161100.html
https://ria.ru/20220807/sobaki-1807803643.html
https://ria.ru/20220724/sobaka-1804577812.html
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общество, владимир голубев, москва, городец, пятигорск, российская кинологическая федерация (ркф), собаки
Общество, Владимир Голубев, Москва, Городец, Пятигорск, Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Собаки
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Собаки, в отличие от человека, могут нуждаться в помощи, чтобы адаптироваться к жизни в большом городе, так как здесь много отвлекающих, пугающих или даже опасных для них факторов, рассказал РИА Новости специально ко Дню города Москвы президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
День Города в Москве в этом году отмечается 10 и 11 сентября. Жителей и гостей столицы ждёт более 420 мероприятий на всех площадках города. Кроме того, Дни города отмечаются 11 сентября в Городце
, Пятигорске, Салехарде
, Туле, Якутске
, Златоусте, Азове
, Волгограде, Егорьевске
, Саратове, Таганроге
, Челябинске и Судаке
. В других российских городах проводники также проходят в начале сентября.
"Хорошее воспитание нужно любой собаке. Ваш питомец должен быть надежным, спокойным компаньоном, с которым комфортно находиться рядом даже тем, у кого нет животных. Но также не нужно забывать и о комфорте собаки: для этого с раннего детства следует социализировать питомца, обучать различным командам и уделять ему достаточное количество времени", – сказал Голубев.
Он отметил, насколько важно как можно раньше приучать собаку к амуниции, так как она помогает питомцу оставаться на улице в безопасности. Иногда, по словам кинолога, собаководы думают, что намордник или ошейник мешают собаке нормально себя чувствовать на улице, но это ошибочное мнение. Подобранные по размеру и удобные аксессуары не будут беспокоить собаку.
Главное - это приучать собаку к амуниции постепенно и настойчиво, а также не забывать о поощрении. Прежде чем начать приучать питомца к амуниции, он призвал внимательно отнестись к её выбору. Намордник не должен быть тесным, его размер должен позволять собаке открыть пасть и высунуть язык, ошейник также не должен нигде давить собаке и не мешать движению, уточнил Голубев. Он назвал нормальным, когда питомец сначала может отказываться от ношения амуниции.
Для того, чтобы с собакой можно было спокойно гулять по городу, не боясь, что она запрыгнет на прохожего, пытаясь поздороваться, она должна быть хорошо воспитана. Питомца следует обучить не пугаться новых мест и скопления людей, а также потренировать его выдержку - собака не должна лаять, лезть к другим питомцам, бегать по незнакомому месту и прыгать на всех от радости, лучше всего, когда она может спокойно находится возле своего хозяина, чувствуя себя расслабленно, рассказал кинолог.
Особо важной он назвал команду "ко мне". С её помощью хозяин всегда сможет отвлечь внимание животного от раздражителя. Благодаря ей можно контролировать любое перемещение собаки и, в случае опасной ситуации, подзывать животное к себе. При этом правильно обученное животное будет реагировать на эту команду, даже если оно увлечено чем-то другим, пояснил Голубев.
С земли ничего не поднимать
По его словам, ещё одна полезная команда - "рядом". Её пёс должен знать для безопасной прогулки и поездок в общественном транспорте. Он посоветовал давать команду и слегка тянуть поводок за собой, а как только животное начинает охотно идти за хозяином, хвалите его.
Кинолог констатировал, что в российских городах все ещё встречаются догхантеры, которые намеренно травят собак, а также то, что найденный на улице кусочек еды может быть источником болезнетворных бактерий и вирусов. Поэтому собаководу необходимо внимательно отнестись к поведению питомца во время прогулки и научить его не поднимать пищу с земли.
"Как только в доме появилась собака, начинайте с ней заниматься. Залог безопасности вашего питомца – ежедневные занятия. Собака должна четко знать и выполнять команду "Фу!" и "Отдай!". Первая команда поможет предотвратить подъем пищи, а вторая поможет забрать ее, если вдруг собака все-таки что-то подобрала", - порекомендовал он.
По словам Голубев, социализировать собаку нужно с раннего детства, чтобы она могла спокойно жить в ритме города. Для этого он посоветовать "расширять горизонты для животного как можно раньше" и знакомить его с окружающим миром - шумом от проезжающих машин, прохожими, другими животными. Также не стоит забывать о воспитании и дрессировке. Собака должна хорошо понимать своего хозяина и выполнять его команды, чтобы ей было комфортно среди окружающих людей, а людям было комфортно находиться рядом с ней, заключил кинолог.