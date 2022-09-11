https://ria.ru/20220911/sobaki-1815937135.html

Кинолог рассказал, как воспитывать собаку для жизни в городе

Кинолог рассказал, как воспитывать собаку для жизни в городе - РИА Новости, 11.09.2022

Кинолог рассказал, как воспитывать собаку для жизни в городе

Собаки, в отличие от человека, могут нуждаться в помощи, чтобы адаптироваться к жизни в большом городе, так как здесь много отвлекающих, пугающих или даже... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T03:52

2022-09-11T03:52

2022-09-11T03:52

общество

владимир голубев

москва

городец

пятигорск

российская кинологическая федерация (ркф)

собаки

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Собаки, в отличие от человека, могут нуждаться в помощи, чтобы адаптироваться к жизни в большом городе, так как здесь много отвлекающих, пугающих или даже опасных для них факторов, рассказал РИА Новости специально ко Дню города Москвы президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.День Города в Москве в этом году отмечается 10 и 11 сентября. Жителей и гостей столицы ждёт более 420 мероприятий на всех площадках города. Кроме того, Дни города отмечаются 11 сентября в Городце, Пятигорске, Салехарде, Туле, Якутске, Златоусте, Азове, Волгограде, Егорьевске, Саратове, Таганроге, Челябинске и Судаке. В других российских городах проводники также проходят в начале сентября."Хорошее воспитание нужно любой собаке. Ваш питомец должен быть надежным, спокойным компаньоном, с которым комфортно находиться рядом даже тем, у кого нет животных. Но также не нужно забывать и о комфорте собаки: для этого с раннего детства следует социализировать питомца, обучать различным командам и уделять ему достаточное количество времени", – сказал Голубев.С ранних месяцевОн отметил, насколько важно как можно раньше приучать собаку к амуниции, так как она помогает питомцу оставаться на улице в безопасности. Иногда, по словам кинолога, собаководы думают, что намордник или ошейник мешают собаке нормально себя чувствовать на улице, но это ошибочное мнение. Подобранные по размеру и удобные аксессуары не будут беспокоить собаку.Главное - это приучать собаку к амуниции постепенно и настойчиво, а также не забывать о поощрении. Прежде чем начать приучать питомца к амуниции, он призвал внимательно отнестись к её выбору. Намордник не должен быть тесным, его размер должен позволять собаке открыть пасть и высунуть язык, ошейник также не должен нигде давить собаке и не мешать движению, уточнил Голубев. Он назвал нормальным, когда питомец сначала может отказываться от ношения амуниции.Для того, чтобы с собакой можно было спокойно гулять по городу, не боясь, что она запрыгнет на прохожего, пытаясь поздороваться, она должна быть хорошо воспитана. Питомца следует обучить не пугаться новых мест и скопления людей, а также потренировать его выдержку - собака не должна лаять, лезть к другим питомцам, бегать по незнакомому месту и прыгать на всех от радости, лучше всего, когда она может спокойно находится возле своего хозяина, чувствуя себя расслабленно, рассказал кинолог.Особо важной он назвал команду "ко мне". С её помощью хозяин всегда сможет отвлечь внимание животного от раздражителя. Благодаря ей можно контролировать любое перемещение собаки и, в случае опасной ситуации, подзывать животное к себе. При этом правильно обученное животное будет реагировать на эту команду, даже если оно увлечено чем-то другим, пояснил Голубев.С земли ничего не подниматьПо его словам, ещё одна полезная команда - "рядом". Её пёс должен знать для безопасной прогулки и поездок в общественном транспорте. Он посоветовал давать команду и слегка тянуть поводок за собой, а как только животное начинает охотно идти за хозяином, хвалите его.Кинолог констатировал, что в российских городах все ещё встречаются догхантеры, которые намеренно травят собак, а также то, что найденный на улице кусочек еды может быть источником болезнетворных бактерий и вирусов. Поэтому собаководу необходимо внимательно отнестись к поведению питомца во время прогулки и научить его не поднимать пищу с земли."Как только в доме появилась собака, начинайте с ней заниматься. Залог безопасности вашего питомца – ежедневные занятия. Собака должна четко знать и выполнять команду "Фу!" и "Отдай!". Первая команда поможет предотвратить подъем пищи, а вторая поможет забрать ее, если вдруг собака все-таки что-то подобрала", - порекомендовал он.По словам Голубев, социализировать собаку нужно с раннего детства, чтобы она могла спокойно жить в ритме города. Для этого он посоветовать "расширять горизонты для животного как можно раньше" и знакомить его с окружающим миром - шумом от проезжающих машин, прохожими, другими животными. Также не стоит забывать о воспитании и дрессировке. Собака должна хорошо понимать своего хозяина и выполнять его команды, чтобы ей было комфортно среди окружающих людей, а людям было комфортно находиться рядом с ней, заключил кинолог.

https://ria.ru/20220731/sobaki-1806161100.html

https://ria.ru/20220807/sobaki-1807803643.html

https://ria.ru/20220724/sobaka-1804577812.html

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городец

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общество, владимир голубев, москва, городец, пятигорск, российская кинологическая федерация (ркф), собаки