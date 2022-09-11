https://ria.ru/20220911/slutskiy-1815985510.html

Слуцкий объяснил, почему пришел проголосовать лично

Слуцкий объяснил, почему пришел проголосовать лично - РИА Новости, 11.09.2022

Слуцкий объяснил, почему пришел проголосовать лично

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий во время посещения общественного штаба Москвы по наблюдению за выборами... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T14:14

2022-09-11T14:14

2022-09-11T14:14

политика

лдпр

леонид слуцкий (политик)

единый день голосования — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815976979_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_eba9f1164e6ca9c515b62757169d45f2.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий во время посещения общественного штаба Москвы по наблюдению за выборами прокомментировал плюсы дистанционного голосования, при этом отметив, что сам голосует лично, поскольку это лишняя возможность побывать в родном районе."Если суммировать впечатления от работы участковых избирательных комиссий и штаба, то (роль) технологий возрастает. Полезным образом для выборов всех уровней. Думаю, что любым гостям из-за рубежа, сколь угодно продвинутым (им теперь), есть, чему поучиться", - сообщил Слуцкий.Также по его словам, дистанционное электронное голосование делает комфортнее жизнь избирателей, особенно пожилых людей, кому тяжело передвигаться, кто заболел, теперь они могут проголосовать из дома, прямо со смартфона."Я лично пошел голосовать очно, потому что это для меня родной участок. Я в Бутырском районе Москвы родился и вырос, учился в этой школе. Выборы - это лишняя возможность побывать в родном районе", - при этом отметил парламентарий.Кроме того, он отметил, что с нетерпением ждет итогов выборов, и выразил уверенность, что для ЛДПР они будут позитивными.

https://ria.ru/20220911/vybory-1815979698.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, лдпр, леонид слуцкий (политик), единый день голосования — 2022