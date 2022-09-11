Рейтинг@Mail.ru
Источник: СК может направить дело Галявиева в прокуратуру - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220911/sk-1815938065.html
Источник: СК может направить дело Галявиева в прокуратуру
Источник: СК может направить дело Галявиева в прокуратуру - РИА Новости, 11.09.2022
Источник: СК может направить дело Галявиева в прокуратуру
Следствие планирует в конце сентября направить уголовное дело Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе в 2021 году, на утверждение в РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T04:09
2022-09-11T04:09
происшествия
ильназ галявиев
казань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_0:100:3464:2048_1920x0_80_0_0_e60afc0b93aa08eb55837546fa8c4cc8.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Следствие планирует в конце сентября направить уголовное дело Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе в 2021 году, на утверждение в прокуратуру, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210811/shkola-1745338658.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_329c669f638483fba6a67c25a0a58014.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ильназ галявиев, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ильназ Галявиев, Казань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
04:09 11.09.2022
 
Источник: СК может направить дело Галявиева в прокуратуру

Источник: СК в конце сентября может направить уголовное дело Галявиева в прокуратуру

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Следствие планирует в конце сентября направить уголовное дело Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе в 2021 году, на утверждение в прокуратуру, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела. Планируется, что в конце сентября следствие направит материалы дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал собеседник агентства.
В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
Ильназ Галявиев - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа 2021, 14:31
Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, назвал мотив преступления
 
ПроисшествияИльназ ГалявиевКазаньРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала