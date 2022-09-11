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Источник: СК может направить дело Галявиева в прокуратуру
Источник: СК может направить дело Галявиева в прокуратуру - РИА Новости, 11.09.2022
Источник: СК может направить дело Галявиева в прокуратуру
Следствие планирует в конце сентября направить уголовное дело Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе в 2021 году, на утверждение в РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T04:09
2022-09-11T04:09
2022-09-11T04:09
происшествия
ильназ галявиев
казань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Следствие планирует в конце сентября направить уголовное дело Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе в 2021 году, на утверждение в прокуратуру, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210811/shkola-1745338658.html
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происшествия, ильназ галявиев, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ильназ Галявиев, Казань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: СК может направить дело Галявиева в прокуратуру
Источник: СК в конце сентября может направить уголовное дело Галявиева в прокуратуру