https://ria.ru/20220911/shulginov-1815993411.html

Шульгинов прокомментировал идею ограничить цены на российские энергоресурсы

Шульгинов прокомментировал идею ограничить цены на российские энергоресурсы - РИА Новости, 11.09.2022

Шульгинов прокомментировал идею ограничить цены на российские энергоресурсы

Россия не будет поставлять нефть и газ себе в убыток или ниже их себестоимости, прокомментировал министр энергетики РФ Николай Шульгинов идею стран Запада... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T15:02

2022-09-11T15:02

2022-09-11T15:02

экономика

николай шульгинов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен - РИА Новости. Россия не будет поставлять нефть и газ себе в убыток или ниже их себестоимости, прокомментировал министр энергетики РФ Николай Шульгинов идею стран Запада ограничить цены на российские энергоресурсы.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ограничить цены на нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ. Уровень предельной цены на российскую нефть пока не утвержден. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.Позже президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20220911/gaz-1815992809.html

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экономика, николай шульгинов, россия, павел зарубин, владимир путин, в мире, g7