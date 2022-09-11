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Шульгинов прокомментировал идею ограничить цены на российские энергоресурсы - РИА Новости, 11.09.2022
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Шульгинов прокомментировал идею ограничить цены на российские энергоресурсы
Шульгинов прокомментировал идею ограничить цены на российские энергоресурсы - РИА Новости, 11.09.2022
Шульгинов прокомментировал идею ограничить цены на российские энергоресурсы
Россия не будет поставлять нефть и газ себе в убыток или ниже их себестоимости, прокомментировал министр энергетики РФ Николай Шульгинов идею стран Запада... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T15:02
2022-09-11T15:02
экономика
николай шульгинов
россия
павел зарубин
владимир путин
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен - РИА Новости. Россия не будет поставлять нефть и газ себе в убыток или ниже их себестоимости, прокомментировал министр энергетики РФ Николай Шульгинов идею стран Запада ограничить цены на российские энергоресурсы.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ограничить цены на нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ. Уровень предельной цены на российскую нефть пока не утвержден. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.Позже президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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экономика, николай шульгинов, россия, павел зарубин, владимир путин, в мире, g7
Экономика, Николай Шульгинов, Россия, Павел Зарубин, Владимир Путин, В мире, G7
15:02 11.09.2022
 
Шульгинов прокомментировал идею ограничить цены на российские энергоресурсы

Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что Россия не будет поставлять нефть и газ себе в убыток

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМинистр энергетики России Николай Шульгинов
Министр энергетики России Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр энергетики России Николай Шульгинов. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен - РИА Новости. Россия не будет поставлять нефть и газ себе в убыток или ниже их себестоимости, прокомментировал министр энергетики РФ Николай Шульгинов идею стран Запада ограничить цены на российские энергоресурсы.
"Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Так нельзя. Это какой-то картельный сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам", - ответил Шульгинов на вопрос об обсуждении установления потолка цен на российские нефть и газ в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ограничить цены на нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.
Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ. Уровень предельной цены на российскую нефть пока не утвержден. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.
Позже президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
14:56
Премьер Греции заявил, что потолок цен нужен не только на российский газ
 
ЭкономикаНиколай ШульгиновРоссияПавел ЗарубинВладимир ПутинВ миреG7
 
 
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