https://ria.ru/20220911/shestvie-1816047751.html

В Белграде прошло массовое шествие в защиту традиционных ценностей

В Белграде прошло массовое шествие в защиту традиционных ценностей - РИА Новости, 11.09.2022

В Белграде прошло массовое шествие в защиту традиционных ценностей

В Белграде проходит третья акция в защиту традиционных ценностей и семьи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T20:26

2022-09-11T20:26

2022-09-11T21:09

александр вучич

белград (город)

сербия

косово

сербская православная церковь

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БЕЛГРАД, 11 сен — РИА Новости. В Белграде проходит третья акция в защиту традиционных ценностей и семьи, передает корреспондент РИА Новости.Президент Сербии Александр Вучич накануне сообщил, что в столице отменят всеевропейский гей-парад, намеченный в один из дней в период с 12 по 18 сентября. Причиной этому стали кризис в Косово и Метохии и риск возникновения беспорядков. Организаторы EuroPride заявили, что мероприятия в его рамках все равно состоятся, но без парада.Участники шествия в защиту традиционных ценностей стали собираться в воскресенье около шести часов вечера (19:00 мск) у патриархии с флагами Сербии и России, иконами и патриотической символикой, крестами и хоругвями. Многие идут с детьми, заметны представители православного духовенства.На центральной улице Краля Милана по маршруту шествия развернули флаг длиной несколько сотен метров, который в зависимости от угла обзора может быть и российским, и сербским. Из колонок звучат духовные и патриотические песни.Первыми в колонне едут байкеры с национальными флагами и соответствующей символикой.У памятника российскому императору Николаю II через дорогу от президентской резиденции колонна остановилась, с машины через громкоговоритель прочитали молитву в честь императорской семьи.Сербская православная церковь ранее призвала верующих на массовый молебен у крупнейшего храма Святого Саввы в Белграде 11 сентября в защиту традиционных ценностей. Патриарх Порфирий назвал решение руководства страны о запрете шествия EuroPride правильным. В Белграде 28 августа прошел уже второй многотысячный крестный ход в защиту традиционных ценностей и против общеевропейского гей-фестиваля.

https://ria.ru/20220910/serbiya-1815831599.html

https://ria.ru/20220828/avtoprobeg-1812727500.html

белград (город)

сербия

косово

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Массовое шествие в защиту традиционных ценностей в Белграде В Белграде прошло массовое шествие в защиту традиционных ценностей 2022-09-11T20:26 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр вучич, белград (город), сербия, косово, сербская православная церковь