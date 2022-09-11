20:26 11.09.2022 (обновлено: 21:09 11.09.2022)
В Белграде прошло массовое шествие в защиту традиционных ценностей
Третье массовое шествие в защиту традиционных ценностей и семьи прошло в Белграде
БЕЛГРАД, 11 сен — РИА Новости. В Белграде проходит третья акция в защиту традиционных ценностей и семьи, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Сербии Александр Вучич накануне сообщил, что в столице отменят всеевропейский гей-парад, намеченный в один из дней в период с 12 по 18 сентября. Причиной этому стали кризис в Косово и Метохии и риск возникновения беспорядков. Организаторы EuroPride заявили, что мероприятия в его рамках все равно состоятся, но без парада.
Участники шествия в защиту традиционных ценностей стали собираться в воскресенье около шести часов вечера (19:00 мск) у патриархии с флагами Сербии и России, иконами и патриотической символикой, крестами и хоругвями. Многие идут с детьми, заметны представители православного духовенства.
На центральной улице Краля Милана по маршруту шествия развернули флаг длиной несколько сотен метров, который в зависимости от угла обзора может быть и российским, и сербским. Из колонок звучат духовные и патриотические песни.
10 сентября, 11:27Вучич назвал причину запрета гей-парада в Белграде
Первыми в колонне едут байкеры с национальными флагами и соответствующей символикой.
У памятника российскому императору Николаю II через дорогу от президентской резиденции колонна остановилась, с машины через громкоговоритель прочитали молитву в честь императорской семьи.
Сербская православная церковь ранее призвала верующих на массовый молебен у крупнейшего храма Святого Саввы в Белграде 11 сентября в защиту традиционных ценностей. Патриарх Порфирий назвал решение руководства страны о запрете шествия EuroPride правильным. В Белграде 28 августа прошел уже второй многотысячный крестный ход в защиту традиционных ценностей и против общеевропейского гей-фестиваля.
28 августа, 17:16В Москве прошел автопробег в поддержку Сербии