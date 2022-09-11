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Премьер Греции заявил, что антироссийские санкции "возвращаются бумерангом" - РИА Новости, 11.09.2022
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Премьер Греции заявил, что антироссийские санкции "возвращаются бумерангом"
Премьер Греции заявил, что антироссийские санкции "возвращаются бумерангом" - РИА Новости, 11.09.2022
Премьер Греции заявил, что антироссийские санкции "возвращаются бумерангом"
Страны Европы осознавали негативные последствия антироссийских санкций для своих экономик, но не намерены менять стратегию, заявил премьер-министр Греции... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T15:42
2022-09-11T16:59
кириакос мицотакис
европа
россия
греция
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АФИНЫ, 11 сен — РИА Новости. Страны Европы осознавали негативные последствия антироссийских санкций для своих экономик, но не намерены менять стратегию, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции в Салониках.Журналист заметил, что принятые против России санкции "возвращаются бумерангом и бьют по экономике европейских стран", и поинтересовался, до каких пределов готова идти Европа, не собирается ли она найти способ остановить энергетическую войну с Россией, иначе все дойдет до полной нестабильности."С первого момента, как мы вводили санкции против России, которые чрезвычайно широкие, я бы сказал, что это самые серьезные санкции из когда-либо принимавшихся, мы знали, что одновременно подвергаем наши общества сложному процессу. Но мы предупредили, что это цена нашего выбора", — сказал Мицотакис.По его словам, все осознавали, что "Россия может использовать газ как оружие", и потому заявили о необходимости избавить Европу от зависимости от российского газа как можно скорее."Я думаю, что этот процесс нельзя повернуть", — сказал он.По его словам, он не видит возможности для изменения такой стратегии, если даже кто-то предложит это.Европейские страны после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которой — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220905/volneniya-1814620519.html
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кириакос мицотакис, европа, россия, греция
Кириакос Мицотакис, Европа, Россия, Греция
15:42 11.09.2022 (обновлено: 16:59 11.09.2022)
 
Премьер Греции заявил, что антироссийские санкции "возвращаются бумерангом"

Премьер Греции Мицотакис: санкции против России, возвращаясь бумерангом, бьют по экономике

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в медиабанкМагазины в Афинах
Магазины в Афинах - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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АФИНЫ, 11 сен — РИА Новости. Страны Европы осознавали негативные последствия антироссийских санкций для своих экономик, но не намерены менять стратегию, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции в Салониках.
Журналист заметил, что принятые против России санкции "возвращаются бумерангом и бьют по экономике европейских стран", и поинтересовался, до каких пределов готова идти Европа, не собирается ли она найти способ остановить энергетическую войну с Россией, иначе все дойдет до полной нестабильности.
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"С первого момента, как мы вводили санкции против России, которые чрезвычайно широкие, я бы сказал, что это самые серьезные санкции из когда-либо принимавшихся, мы знали, что одновременно подвергаем наши общества сложному процессу. Но мы предупредили, что это цена нашего выбора", — сказал Мицотакис.
По его словам, все осознавали, что "Россия может использовать газ как оружие", и потому заявили о необходимости избавить Европу от зависимости от российского газа как можно скорее.
"Я думаю, что этот процесс нельзя повернуть", — сказал он.
По его словам, он не видит возможности для изменения такой стратегии, если даже кто-то предложит это.
Европейские страны после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которой — ухудшить жизнь миллионов людей.
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