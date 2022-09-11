https://ria.ru/20220911/sanktsii-1816004292.html

Премьер Греции заявил, что антироссийские санкции "возвращаются бумерангом"

Премьер Греции заявил, что антироссийские санкции "возвращаются бумерангом" - РИА Новости, 11.09.2022

Премьер Греции заявил, что антироссийские санкции "возвращаются бумерангом"

Страны Европы осознавали негативные последствия антироссийских санкций для своих экономик, но не намерены менять стратегию, заявил премьер-министр Греции... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T15:42

2022-09-11T15:42

2022-09-11T16:59

кириакос мицотакис

европа

россия

греция

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АФИНЫ, 11 сен — РИА Новости. Страны Европы осознавали негативные последствия антироссийских санкций для своих экономик, но не намерены менять стратегию, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции в Салониках.Журналист заметил, что принятые против России санкции "возвращаются бумерангом и бьют по экономике европейских стран", и поинтересовался, до каких пределов готова идти Европа, не собирается ли она найти способ остановить энергетическую войну с Россией, иначе все дойдет до полной нестабильности."С первого момента, как мы вводили санкции против России, которые чрезвычайно широкие, я бы сказал, что это самые серьезные санкции из когда-либо принимавшихся, мы знали, что одновременно подвергаем наши общества сложному процессу. Но мы предупредили, что это цена нашего выбора", — сказал Мицотакис.По его словам, все осознавали, что "Россия может использовать газ как оружие", и потому заявили о необходимости избавить Европу от зависимости от российского газа как можно скорее."Я думаю, что этот процесс нельзя повернуть", — сказал он.По его словам, он не видит возможности для изменения такой стратегии, если даже кто-то предложит это.Европейские страны после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которой — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220905/volneniya-1814620519.html

https://ria.ru/20220827/gretsiya-1812499964.html

европа

россия

греция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кириакос мицотакис, европа, россия, греция