https://ria.ru/20220911/sanktsii-1815977672.html

В офисе премьера Венгрии назвали санкции средствами самоповреждения для ЕС

В офисе премьера Венгрии назвали санкции средствами самоповреждения для ЕС - РИА Новости, 11.09.2022

В офисе премьера Венгрии назвали санкции средствами самоповреждения для ЕС

Антироссийские санкции стали "средствами самоповреждения" для Европы, каждый европеец почувствовал их влияние, поэтому санкционную политику необходимо изменить, РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T12:47

2022-09-11T12:47

2022-09-11T15:15

европа

россия

венгрия

владимир путин

виктор орбан

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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БУДАПЕШТ, 11 сен — РИА Новости. Антироссийские санкции стали "средствами самоповреждения" для Европы, каждый европеец почувствовал их влияние, поэтому санкционную политику необходимо изменить, заявил парламентский госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии Чаба Деметер."Санкции ЕС своим изначальным целям не помогают, а Европе вредят. В Европе нет человека, который в той или иной форме не чувствовал бы инфляционный эффект ошибочной санкционной политики, начиная от оплаты коммунальных услуг и заканчивая транспортом и сельским хозяйством. <...> В Брюсселе в связи с санкциями обещали, что они будут чудо-оружием, на самом деле они стали бесполезными средствами экономического самоповреждения, поэтому необходимо это изменить", — приводит слова Деметера агентство MTI.Он напомнил, что "самый большой и продолжительный" рост цен начался не после начала спецоперации, а "после принятия санкций в сфере энергетики".Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне. По данным опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.Запад усилил санкции в отношении России из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Москва не раз заявляла, что беспрецедентные санкции не смогли подорвать ее финстабильность. По словам Владимира Путина, Европа зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815800737.html

https://ria.ru/20220910/sanktsii-1815897597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

европа, россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире