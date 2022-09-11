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В офисе премьера Венгрии назвали санкции средствами самоповреждения для ЕС - РИА Новости, 11.09.2022
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В офисе премьера Венгрии назвали санкции средствами самоповреждения для ЕС
В офисе премьера Венгрии назвали санкции средствами самоповреждения для ЕС - РИА Новости, 11.09.2022
В офисе премьера Венгрии назвали санкции средствами самоповреждения для ЕС
Антироссийские санкции стали "средствами самоповреждения" для Европы, каждый европеец почувствовал их влияние, поэтому санкционную политику необходимо изменить, РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:47
2022-09-11T15:15
европа
россия
венгрия
владимир путин
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БУДАПЕШТ, 11 сен — РИА Новости. Антироссийские санкции стали "средствами самоповреждения" для Европы, каждый европеец почувствовал их влияние, поэтому санкционную политику необходимо изменить, заявил парламентский госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии Чаба Деметер."Санкции ЕС своим изначальным целям не помогают, а Европе вредят. В Европе нет человека, который в той или иной форме не чувствовал бы инфляционный эффект ошибочной санкционной политики, начиная от оплаты коммунальных услуг и заканчивая транспортом и сельским хозяйством. &lt;...&gt; В Брюсселе в связи с санкциями обещали, что они будут чудо-оружием, на самом деле они стали бесполезными средствами экономического самоповреждения, поэтому необходимо это изменить", — приводит слова Деметера агентство MTI.Он напомнил, что "самый большой и продолжительный" рост цен начался не после начала спецоперации, а "после принятия санкций в сфере энергетики".Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне. По данным опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.Запад усилил санкции в отношении России из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Москва не раз заявляла, что беспрецедентные санкции не смогли подорвать ее финстабильность. По словам Владимира Путина, Европа зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815800737.html
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европа, россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Европа, Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
12:47 11.09.2022 (обновлено: 15:15 11.09.2022)
 
В офисе премьера Венгрии назвали санкции средствами самоповреждения для ЕС

В офисе премьера Венгрии назвали антироссийские санкции средствами самоповреждения для ЕС

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкВид на район Буда в Будапеште
Вид на район Буда в Будапеште - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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БУДАПЕШТ, 11 сен — РИА Новости. Антироссийские санкции стали "средствами самоповреждения" для Европы, каждый европеец почувствовал их влияние, поэтому санкционную политику необходимо изменить, заявил парламентский госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии Чаба Деметер.
"Санкции ЕС своим изначальным целям не помогают, а Европе вредят. В Европе нет человека, который в той или иной форме не чувствовал бы инфляционный эффект ошибочной санкционной политики, начиная от оплаты коммунальных услуг и заканчивая транспортом и сельским хозяйством. <...> В Брюсселе в связи с санкциями обещали, что они будут чудо-оружием, на самом деле они стали бесполезными средствами экономического самоповреждения, поэтому необходимо это изменить", — приводит слова Деметера агентство MTI.
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Он напомнил, что "самый большой и продолжительный" рост цен начался не после начала спецоперации, а "после принятия санкций в сфере энергетики".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне. По данным опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.
Запад усилил санкции в отношении России из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Москва не раз заявляла, что беспрецедентные санкции не смогли подорвать ее финстабильность. По словам Владимира Путина, Европа зашла в санкционный тупик.
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ЕвропаРоссияВенгрияВладимир ПутинВиктор ОрбанЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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