12:47 11.09.2022 (обновлено: 15:15 11.09.2022)
В офисе премьера Венгрии назвали санкции средствами самоповреждения для ЕС
В офисе премьера Венгрии назвали антироссийские санкции средствами самоповреждения для ЕС
Вид на район Буда в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 сен — РИА Новости. Антироссийские санкции стали "средствами самоповреждения" для Европы, каждый европеец почувствовал их влияние, поэтому санкционную политику необходимо изменить, заявил парламентский госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии Чаба Деметер.
"Санкции ЕС своим изначальным целям не помогают, а Европе вредят. В Европе нет человека, который в той или иной форме не чувствовал бы инфляционный эффект ошибочной санкционной политики, начиная от оплаты коммунальных услуг и заканчивая транспортом и сельским хозяйством. <...> В Брюсселе в связи с санкциями обещали, что они будут чудо-оружием, на самом деле они стали бесполезными средствами экономического самоповреждения, поэтому необходимо это изменить", — приводит слова Деметера агентство MTI.
Он напомнил, что "самый большой и продолжительный" рост цен начался не после начала спецоперации, а "после принятия санкций в сфере энергетики".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне. По данным опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.
Запад усилил санкции в отношении России из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Москва не раз заявляла, что беспрецедентные санкции не смогли подорвать ее финстабильность. По словам Владимира Путина, Европа зашла в санкционный тупик.