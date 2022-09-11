Рейтинг@Mail.ru
Лавров не видит проблем для участия Путина в саммите G20 - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220911/sammit-1815991877.html
Лавров не видит проблем для участия Путина в саммите G20
Лавров не видит проблем для участия Путина в саммите G20 - РИА Новости, 11.09.2022
Лавров не видит проблем для участия Путина в саммите G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит проблем для участия президента Владимира Путина в саммите G20. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T14:46
2022-09-11T14:48
сергей лавров
владимир путин
россия
индонезия
большая двадцатка
саммит g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_be891e5ca189bb168006077745b69eb5.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит проблем для участия президента Владимира Путина в саммите G20."Я не вижу никаких проблем, чтобы он принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит G20. Мы никогда не уходим от контактов. Те, кто хочет продолжать с нами диалог, всегда могут это сделать", - сказал Лавров в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".По его словам, все обращения западных лидеров по поводу контактов с Путиным "всегда встречают понимание и согласие".Ранее посол Индонезии в России Хосе Таварес в интервью РИА Новости заявил, что Индонезия готова обеспечить безопасность президента России на саммите G20.
https://ria.ru/20220909/putin-1815597416.html
россия
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_c1b9d4f0031f8a56ee6c7518b5a50263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, владимир путин, россия, индонезия, большая двадцатка, саммит g20
Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, Индонезия, Большая двадцатка, Саммит G20
14:46 11.09.2022 (обновлено: 14:48 11.09.2022)
 
Лавров не видит проблем для участия Путина в саммите G20

Глава МИД России Лавров: проблем для участия Путина в предстоящем саммите G20 нет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк Логотип G20
 Логотип G20 - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип G20. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит проблем для участия президента Владимира Путина в саммите G20.
"Я не вижу никаких проблем, чтобы он принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит G20. Мы никогда не уходим от контактов. Те, кто хочет продолжать с нами диалог, всегда могут это сделать", - сказал Лавров в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
По его словам, все обращения западных лидеров по поводу контактов с Путиным "всегда встречают понимание и согласие".
Ранее посол Индонезии в России Хосе Таварес в интервью РИА Новости заявил, что Индонезия готова обеспечить безопасность президента России на саммите G20.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 11:16
Путин и Зеленский пока не планируют встречаться на G20, заявили в МИД
 
Сергей ЛавровВладимир ПутинРоссияИндонезияБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала