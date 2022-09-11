https://ria.ru/20220911/sammit-1815991877.html
Лавров не видит проблем для участия Путина в саммите G20
Лавров не видит проблем для участия Путина в саммите G20 - РИА Новости, 11.09.2022
Лавров не видит проблем для участия Путина в саммите G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит проблем для участия президента Владимира Путина в саммите G20. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T14:46
2022-09-11T14:46
2022-09-11T14:48
сергей лавров
владимир путин
россия
индонезия
большая двадцатка
саммит g20
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит проблем для участия президента Владимира Путина в саммите G20."Я не вижу никаких проблем, чтобы он принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит G20. Мы никогда не уходим от контактов. Те, кто хочет продолжать с нами диалог, всегда могут это сделать", - сказал Лавров в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".По его словам, все обращения западных лидеров по поводу контактов с Путиным "всегда встречают понимание и согласие".Ранее посол Индонезии в России Хосе Таварес в интервью РИА Новости заявил, что Индонезия готова обеспечить безопасность президента России на саммите G20.
https://ria.ru/20220909/putin-1815597416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, владимир путин, россия, индонезия, большая двадцатка, саммит g20
Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, Индонезия, Большая двадцатка, Саммит G20
14:46 11.09.2022 (обновлено: 14:48 11.09.2022)
Лавров не видит проблем для участия Путина в саммите G20
Глава МИД России Лавров: проблем для участия Путина в предстоящем саммите G20 нет