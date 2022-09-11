https://ria.ru/20220911/sammit-1815991877.html

Лавров не видит проблем для участия Путина в саммите G20

Лавров не видит проблем для участия Путина в саммите G20 - РИА Новости, 11.09.2022

Лавров не видит проблем для участия Путина в саммите G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит проблем для участия президента Владимира Путина в саммите G20. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T14:46

2022-09-11T14:46

2022-09-11T14:48

сергей лавров

владимир путин

россия

индонезия

большая двадцатка

саммит g20

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит проблем для участия президента Владимира Путина в саммите G20."Я не вижу никаких проблем, чтобы он принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит G20. Мы никогда не уходим от контактов. Те, кто хочет продолжать с нами диалог, всегда могут это сделать", - сказал Лавров в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".По его словам, все обращения западных лидеров по поводу контактов с Путиным "всегда встречают понимание и согласие".Ранее посол Индонезии в России Хосе Таварес в интервью РИА Новости заявил, что Индонезия готова обеспечить безопасность президента России на саммите G20.

https://ria.ru/20220909/putin-1815597416.html

россия

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей лавров, владимир путин, россия, индонезия, большая двадцатка, саммит g20