https://ria.ru/20220911/sakhalin-1815975639.html

На Сахалине завершились выборы депутатов областной думы

На Сахалине завершились выборы депутатов областной думы - РИА Новости, 11.09.2022

На Сахалине завершились выборы депутатов областной думы

На Сахалине завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов областной думы, явка на 18.00 воскресенья составила 28,30%, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T12:33

2022-09-11T12:33

2022-09-11T12:33

сахалин

политика

единый день голосования — 2022

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сен – РИА Новости. На Сахалине завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов областной думы, явка на 18.00 воскресенья составила 28,30%, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова."За два часа до закрытия избирательных участков проголосовали 28,30% от общего количества избирателей, включенных в списки для голосования. На избирательные участки пришли 105 944 сахалинца и курильчана. Досрочно в области проголосовали 3002 человека", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что в 20.00 закрылись все 306 участков.На выборах депутатов областного парламента седьмого созыва в 2017 году на 18.00 явка составляла 23,59%.По словам главы областного избиркома, выборы в регионе прошли открыто и прозрачно. За голосованием следили около тысячи наблюдателей от политических партий и общественных движений. Системами видеонаблюдения, работающими в круглосуточном режиме, были снабжены все избирательные участки и территориальные комиссии на Сахалине и Курилах."За это время в избирком и на горячую линию не поступило ни одной жалобы на какие-либо существенные нарушения, которые могли бы повлиять на результат голосования в области", - резюмировала Черкасова.На 28 мест в парламенте Сахалинской области претендуют представители девяти политических партий и объединений, а также 136 одномандатников. Избирком зарегистрировал списки кандидатов от ЛДПР (38 человек), "Единой России" (58 человек), КПРФ (42 человека), партии "Родина" (20 человек), "Коммунистической партии Коммунисты России" (30 человек), партии "Новые люди" (19 человек), Российской партии свободы и справедливости (22 человека), Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (23 человека), партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (37 человек).

https://ria.ru/20220911/zhaloby-1815970512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сахалин, политика, единый день голосования — 2022