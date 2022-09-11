https://ria.ru/20220911/s-300-1816024658.html

Греция не будет отправлять на Украину комплексы С-300

Греция не будет отправлять на Украину комплексы С-300 - РИА Новости, 11.09.2022

Греция не будет отправлять на Украину комплексы С-300

Греция не собирается отправлять на Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства и другое вооружение, которое необходимо ей самой для... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T17:38

2022-09-11T17:38

2022-09-11T17:38

специальная военная операция на украине

в мире

кириакос мицотакис

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

греция

россия

украина

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АФИНЫ, 11 сен - РИА Новости. Греция не собирается отправлять на Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства и другое вооружение, которое необходимо ей самой для обороны, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис на пресс-конференции в Салониках.Журналист спросила, будет ли Греция отправлять на Украину БМП-1, как собиралась, и греческих инструкторов для обучения украинских военных. Она также попросила прокомментировать публикации о планах отправить на Украину ЗРК С-300."Такой вопрос не стоит. Мы много раз говорили, что поддержка, которую мы предоставляем Украине, не должна идти за счет обороны страны", - сказал Мицотакис.Что касается поставок БМП-1, по его словам, ранее они договорились отправить ряд старых греческих боевых машин пехоты при условии, что они немедленно будут заменены на более современные немецкие машины."Переговоры об этом нашем решении продолжаются. К этому я не могу больше добавить ничего нового, помимо того, что общеизвестно", - добавил греческий премьер.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815156217.html

https://ria.ru/20220908/oruzhie-1815382729.html

греция

россия

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кириакос мицотакис, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), греция, россия, украина, нато, зрк с-300, бмп-1