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Греция не будет отправлять на Украину комплексы С-300 - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/s-300-1816024658.html
Греция не будет отправлять на Украину комплексы С-300
Греция не будет отправлять на Украину комплексы С-300 - РИА Новости, 11.09.2022
Греция не будет отправлять на Украину комплексы С-300
Греция не собирается отправлять на Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства и другое вооружение, которое необходимо ей самой для... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T17:38
2022-09-11T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
кириакос мицотакис
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
греция
россия
украина
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АФИНЫ, 11 сен - РИА Новости. Греция не собирается отправлять на Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства и другое вооружение, которое необходимо ей самой для обороны, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис на пресс-конференции в Салониках.Журналист спросила, будет ли Греция отправлять на Украину БМП-1, как собиралась, и греческих инструкторов для обучения украинских военных. Она также попросила прокомментировать публикации о планах отправить на Украину ЗРК С-300."Такой вопрос не стоит. Мы много раз говорили, что поддержка, которую мы предоставляем Украине, не должна идти за счет обороны страны", - сказал Мицотакис.Что касается поставок БМП-1, по его словам, ранее они договорились отправить ряд старых греческих боевых машин пехоты при условии, что они немедленно будут заменены на более современные немецкие машины."Переговоры об этом нашем решении продолжаются. К этому я не могу больше добавить ничего нового, помимо того, что общеизвестно", - добавил греческий премьер.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815156217.html
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в мире, кириакос мицотакис, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), греция, россия, украина, нато, зрк с-300, бмп-1
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кириакос Мицотакис, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Греция, Россия, Украина, НАТО, ЗРК С-300, БМП-1
17:38 11.09.2022
 
Греция не будет отправлять на Украину комплексы С-300

Премьер Мицотакис: Греция не будет отправлять на Украину комплексы С-300

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300 - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300. Архивное фото
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АФИНЫ, 11 сен - РИА Новости. Греция не собирается отправлять на Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства и другое вооружение, которое необходимо ей самой для обороны, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис на пресс-конференции в Салониках.
Журналист спросила, будет ли Греция отправлять на Украину БМП-1, как собиралась, и греческих инструкторов для обучения украинских военных. Она также попросила прокомментировать публикации о планах отправить на Украину ЗРК С-300.
"Такой вопрос не стоит. Мы много раз говорили, что поддержка, которую мы предоставляем Украине, не должна идти за счет обороны страны", - сказал Мицотакис.
Что касается поставок БМП-1, по его словам, ранее они договорились отправить ряд старых греческих боевых машин пехоты при условии, что они немедленно будут заменены на более современные немецкие машины.
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Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКириакос МицотакисСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ГрецияРоссияУкраинаНАТОЗРК С-300БМП-1
 
 
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