https://ria.ru/20220911/ryazan-1815974064.html

В Совфеде рассказали, как проходят выборы в Рязанской области

В Совфеде рассказали, как проходят выборы в Рязанской области - РИА Новости, 11.09.2022

В Совфеде рассказали, как проходят выборы в Рязанской области

В Рязанской области голосование проходит спокойно, нарушений не зафиксировано, сообщила РИА Новости сенатор от региона Ирина Петина. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T12:22

2022-09-11T12:22

2022-09-11T12:22

рязанская область

павел малков

политика

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Рязанской области голосование проходит спокойно, нарушений не зафиксировано, сообщила РИА Новости сенатор от региона Ирина Петина.В области выбирают губернатора, в нескольких районах также проводятся выборы в органы местного самоуправления. Голосование проводится в течение 9, 10 и 11 сентября с 8.00 до 20.00."Голосование проходит спокойно, нарушения не зарегистрированы. Все хорошо организовано, соблюдаются также противоэпидемические меры... На избирательные участки люди приходят семьями", - сказала Петина.Явка избирателей на выборах в Рязанской области по итогам двух дней голосования, 9 и 10 сентября, составила 30,43%, сообщила ранее избирательная комиссия региона.Кандидатами в губернаторы зарегистрированы пятеро: Павел Малков, выдвинутый "Единой Россией", Григорий Парсентьев от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", Дмитрий Репников от ЛДПР, Наталья Рубина от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Денис Сидоров от КПРФ.

https://ria.ru/20220911/zhaloby-1815970512.html

рязанская область

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Влада Копылова

рязанская область, павел малков, политика, единый день голосования — 2022