https://ria.ru/20220911/ryazan-1815974064.html
В Совфеде рассказали, как проходят выборы в Рязанской области
В Совфеде рассказали, как проходят выборы в Рязанской области - РИА Новости, 11.09.2022
В Совфеде рассказали, как проходят выборы в Рязанской области
В Рязанской области голосование проходит спокойно, нарушений не зафиксировано, сообщила РИА Новости сенатор от региона Ирина Петина. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:22
2022-09-11T12:22
2022-09-11T12:22
рязанская область
павел малков
политика
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Рязанской области голосование проходит спокойно, нарушений не зафиксировано, сообщила РИА Новости сенатор от региона Ирина Петина.В области выбирают губернатора, в нескольких районах также проводятся выборы в органы местного самоуправления. Голосование проводится в течение 9, 10 и 11 сентября с 8.00 до 20.00."Голосование проходит спокойно, нарушения не зарегистрированы. Все хорошо организовано, соблюдаются также противоэпидемические меры... На избирательные участки люди приходят семьями", - сказала Петина.Явка избирателей на выборах в Рязанской области по итогам двух дней голосования, 9 и 10 сентября, составила 30,43%, сообщила ранее избирательная комиссия региона.Кандидатами в губернаторы зарегистрированы пятеро: Павел Малков, выдвинутый "Единой Россией", Григорий Парсентьев от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", Дмитрий Репников от ЛДПР, Наталья Рубина от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Денис Сидоров от КПРФ.
https://ria.ru/20220911/zhaloby-1815970512.html
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, павел малков, политика, единый день голосования — 2022
Рязанская область, Павел Малков, Политика, Единый день голосования — 2022
В Совфеде рассказали, как проходят выборы в Рязанской области
Сенатор Петина: в Рязанской области выборы проходят спокойно, нарушений не зафиксировано
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Рязанской области голосование проходит спокойно, нарушений не зафиксировано, сообщила РИА Новости сенатор от региона Ирина Петина.
В области выбирают губернатора, в нескольких районах также проводятся выборы в органы местного самоуправления. Голосование проводится в течение 9, 10 и 11 сентября с 8.00 до 20.00.
"Голосование проходит спокойно, нарушения не зарегистрированы. Все хорошо организовано, соблюдаются также противоэпидемические меры... На избирательные участки люди приходят семьями", - сказала Петина.
Явка избирателей на выборах в Рязанской области по итогам двух дней голосования, 9 и 10 сентября, составила 30,43%, сообщила ранее избирательная комиссия региона.
Кандидатами в губернаторы зарегистрированы пятеро: Павел Малков
, выдвинутый "Единой Россией
", Григорий Парсентьев от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", Дмитрий Репников от ЛДПР
, Наталья Рубина от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Денис Сидоров от КПРФ.