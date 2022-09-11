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Аналитик назвал "букет" факторов, которые сыграют против рубля - РИА Новости, 11.09.2022
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Аналитик назвал "букет" факторов, которые сыграют против рубля
Аналитик назвал "букет" факторов, которые сыграют против рубля - РИА Новости, 11.09.2022
Аналитик назвал "букет" факторов, которые сыграют против рубля
В среднесрочной перспективе ожидается ослабление национальной валюты, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T02:12
2022-09-11T02:12
экономика
богдан зварич
цены на нефть
brent
банки.ру
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В среднесрочной перспективе ожидается ослабление национальной валюты, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.Аналитик отметил, что на прошедшей неделе основные мировые валюты продолжили консолидироваться по отношению рублю, при этом предпринимая попытки начать восходящее движение. Он считает, что в рамках предстоящей недели основные мировые валюты вновь предпримут попытку перехода к полноценному росту, и курс доллара закрепится выше 60,7 рубля: это связано с возможным установлением цены нефти марки Brent ниже 95 долларов за баррель. Кроме того, инвесторы ожидают заседание ЦБ, на котором регулятор снизит ключевую ставку.По прогнозам аналитика, в среднесрочной перспективе неизбежно ослабление национальной валюты."Ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров, которое может быть вызвано ухудшением ситуации на товарных рынках, все это будет способствовать ослаблению рубля и возвращению пары доллар/рубль к концу года в диапазон 70-75 рублей", — подытожил Зварич.
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экономика, богдан зварич, цены на нефть, brent, банки.ру, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Богдан Зварич, Цены на нефть, Brent, Банки.ру, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
02:12 11.09.2022
 
Аналитик назвал "букет" факторов, которые сыграют против рубля

Аналитик Зварич прогнозирует возвращение доллара в диапазон 70-75 рублей к концу года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В среднесрочной перспективе ожидается ослабление национальной валюты, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.
Аналитик отметил, что на прошедшей неделе основные мировые валюты продолжили консолидироваться по отношению рублю, при этом предпринимая попытки начать восходящее движение. Он считает, что в рамках предстоящей недели основные мировые валюты вновь предпримут попытку перехода к полноценному росту, и курс доллара закрепится выше 60,7 рубля: это связано с возможным установлением цены нефти марки Brent ниже 95 долларов за баррель. Кроме того, инвесторы ожидают заседание ЦБ, на котором регулятор снизит ключевую ставку.
По прогнозам аналитика, в среднесрочной перспективе неизбежно ослабление национальной валюты.
"Ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров, которое может быть вызвано ухудшением ситуации на товарных рынках, все это будет способствовать ослаблению рубля и возвращению пары доллар/рубль к концу года в диапазон 70-75 рублей", — подытожил Зварич.
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ЭкономикаБогдан ЗваричЦены на нефтьBrentБанки.руЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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