ВС России уничтожили более 4200 украинских РСЗО с 24 февраля
Минобороны: ВС России уничтожили более 4200 украинских РСЗО с начала спецоперации
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские войска уничтожили с 24 февраля более 4200 единиц РСЗО и артиллерии противника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 153 вертолета, 1933 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4883 танка и других боевых бронированных машин, 831 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5469 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщило Минобороны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.