https://ria.ru/20220911/rszo-1815988001.html

ВС России уничтожили более 4200 украинских РСЗО с 24 февраля

ВС России уничтожили более 4200 украинских РСЗО с 24 февраля - РИА Новости, 11.09.2022

ВС России уничтожили более 4200 украинских РСЗО с 24 февраля

Российские войска уничтожили с 24 февраля более 4200 единиц РСЗО и артиллерии противника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T14:14

2022-09-11T14:14

2022-09-11T14:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские войска уничтожили с 24 февраля более 4200 единиц РСЗО и артиллерии противника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 153 вертолета, 1933 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4883 танка и других боевых бронированных машин, 831 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5469 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщило Минобороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина