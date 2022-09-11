https://ria.ru/20220911/rim-1815955557.html
В Германии предрекли Европе судьбу Древнего Рима
В Германии предрекли Европе судьбу Древнего Рима - РИА Новости, 11.09.2022
В Германии предрекли Европе судьбу Древнего Рима
Европа переживает упадок, схожий с падением Римской империи, пишет Даниэль Эккерт в немецкой газете Die Welt. По его словам, история развала Рима имеет... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:06
2022-09-11T10:06
2022-09-11T16:40
цены на нефть
европа
германия
рим
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812897810_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_2aef1c20d5147e2935b5480832a74b26.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Европа переживает упадок, схожий с падением Римской империи, пишет Даниэль Эккерт в немецкой газете Die Welt. По его словам, история развала Рима имеет множество последовательных совпадений с развивающимся кризисом в Евросоюзе.Первым признаком автор назвал период инфляции, которая поразила до этого стабильную валюту. В Римской империи деньги не обесценивались примерно два с половиной века, однако затем девальвация перевернула с ног на голову общественный порядок."Девальвация денег началась во втором веке нашей эры, практически сразу после пандемии. До этого римская валюта, динарий, была очень стабильна в цене на протяжении веков", — пояснил автор.Вторым фактором Эккерт считает пандемию — в Римской империи и за ее пределами до периода инфляции свирепствовала чума Антонина."Как именно чума повлияла на развитие цен в империи, определить так же сложно, как и количество жертв. По имеющимся данным, в городских центрах империи погиб каждый десятый житель, а армия частично истребила треть в своих полевых лагерях. Не вызывает сомнений то, что денежный и экономический порядок уже не был прежним после чумы Антонина. Возможно, потому, что политики все чаще пытались регулировать цены", — заявил он.Кроме того, контроль рынка со стороны государства привел к еще большему обострению кризиса. Например, на зерно устанавливались максимальные цены, которые были ниже рыночных, что приводило к сокращению предложения и остановке торговли между городами и провинциями.Возвращаясь к нынешнему экономическому упадку Европы, Эккерт подчеркнул, что континент также болезненно зависим от свободного передвижения товаров и денежной массы, чему не способствовали ни санкционные ограничения, ни закрытие границ во время пандемии коронавируса.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220907/krizis-1815033192.html
https://ria.ru/20220824/ispaniya-1811832142.html
https://ria.ru/20220910/sanktsii-1815813390.html
европа
германия
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812897810_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_41b280630ece18aac96611e2856188b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, европа, германия, рим, в мире
Цены на нефть, Европа, Германия, Рим, В мире
10:06 11.09.2022 (обновлено: 16:40 11.09.2022)
В Германии предрекли Европе судьбу Древнего Рима
Die Welt: европейский кризис происходит по сценарию упадка Римской империи
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Европа переживает упадок, схожий с падением Римской империи, пишет Даниэль Эккерт в немецкой газете Die Welt
. По его словам, история развала Рима имеет множество последовательных совпадений с развивающимся кризисом в Евросоюзе.
Первым признаком автор назвал период инфляции, которая поразила до этого стабильную валюту. В Римской империи деньги не обесценивались примерно два с половиной века, однако затем девальвация перевернула с ног на голову общественный порядок.
"Девальвация денег началась во втором веке нашей эры, практически сразу после пандемии. До этого римская валюта, динарий, была очень стабильна в цене на протяжении веков", — пояснил автор.
Вторым фактором Эккерт считает пандемию — в Римской империи и за ее пределами до периода инфляции свирепствовала чума Антонина.
"Как именно чума повлияла на развитие цен в империи, определить так же сложно, как и количество жертв. По имеющимся данным, в городских центрах империи погиб каждый десятый житель, а армия частично истребила треть в своих полевых лагерях. Не вызывает сомнений то, что денежный и экономический порядок уже не был прежним после чумы Антонина. Возможно, потому, что политики все чаще пытались регулировать цены", — заявил он.
Кроме того, контроль рынка со стороны государства привел к еще большему обострению кризиса. Например, на зерно устанавливались максимальные цены, которые были ниже рыночных, что приводило к сокращению предложения и остановке торговли между городами и провинциями.
Возвращаясь к нынешнему экономическому упадку Европы, Эккерт подчеркнул, что континент также болезненно зависим от свободного передвижения товаров и денежной массы, чему не способствовали ни санкционные ограничения, ни закрытие границ во время пандемии коронавируса.
"Германия дважды пострадала от двух пересекающихся кризисов, потому что, как страна-экспортер, страна больше зависит от безопасных торговых путей, чем почти любая другая страна. Как и в Римской империи 2000 лет назад, наше процветание в значительной степени обусловлено свободным движением товаров и услуг, в то время как перебои с поставками и другие сбои замедляют процветание", — отметил автор.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы
и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США
и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.