Рейтинг@Mail.ru
В Германии предрекли Европе судьбу Древнего Рима - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220911/rim-1815955557.html
В Германии предрекли Европе судьбу Древнего Рима
В Германии предрекли Европе судьбу Древнего Рима - РИА Новости, 11.09.2022
В Германии предрекли Европе судьбу Древнего Рима
Европа переживает упадок, схожий с падением Римской империи, пишет Даниэль Эккерт в немецкой газете Die Welt. По его словам, история развала Рима имеет... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:06
2022-09-11T16:40
цены на нефть
европа
германия
рим
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812897810_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_2aef1c20d5147e2935b5480832a74b26.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Европа переживает упадок, схожий с падением Римской империи, пишет Даниэль Эккерт в немецкой газете Die Welt. По его словам, история развала Рима имеет множество последовательных совпадений с развивающимся кризисом в Евросоюзе.Первым признаком автор назвал период инфляции, которая поразила до этого стабильную валюту. В Римской империи деньги не обесценивались примерно два с половиной века, однако затем девальвация перевернула с ног на голову общественный порядок."Девальвация денег началась во втором веке нашей эры, практически сразу после пандемии. До этого римская валюта, динарий, была очень стабильна в цене на протяжении веков", — пояснил автор.Вторым фактором Эккерт считает пандемию — в Римской империи и за ее пределами до периода инфляции свирепствовала чума Антонина."Как именно чума повлияла на развитие цен в империи, определить так же сложно, как и количество жертв. По имеющимся данным, в городских центрах империи погиб каждый десятый житель, а армия частично истребила треть в своих полевых лагерях. Не вызывает сомнений то, что денежный и экономический порядок уже не был прежним после чумы Антонина. Возможно, потому, что политики все чаще пытались регулировать цены", — заявил он.Кроме того, контроль рынка со стороны государства привел к еще большему обострению кризиса. Например, на зерно устанавливались максимальные цены, которые были ниже рыночных, что приводило к сокращению предложения и остановке торговли между городами и провинциями.Возвращаясь к нынешнему экономическому упадку Европы, Эккерт подчеркнул, что континент также болезненно зависим от свободного передвижения товаров и денежной массы, чему не способствовали ни санкционные ограничения, ни закрытие границ во время пандемии коронавируса.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220907/krizis-1815033192.html
https://ria.ru/20220824/ispaniya-1811832142.html
https://ria.ru/20220910/sanktsii-1815813390.html
европа
германия
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812897810_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_41b280630ece18aac96611e2856188b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, европа, германия, рим, в мире
Цены на нефть, Европа, Германия, Рим, В мире
10:06 11.09.2022 (обновлено: 16:40 11.09.2022)
 
В Германии предрекли Европе судьбу Древнего Рима

Die Welt: европейский кризис происходит по сценарию упадка Римской империи

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Памятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Европа переживает упадок, схожий с падением Римской империи, пишет Даниэль Эккерт в немецкой газете Die Welt. По его словам, история развала Рима имеет множество последовательных совпадений с развивающимся кризисом в Евросоюзе.
Первым признаком автор назвал период инфляции, которая поразила до этого стабильную валюту. В Римской империи деньги не обесценивались примерно два с половиной века, однако затем девальвация перевернула с ног на голову общественный порядок.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 09:36
Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, заявил Путин
"Девальвация денег началась во втором веке нашей эры, практически сразу после пандемии. До этого римская валюта, динарий, была очень стабильна в цене на протяжении веков", — пояснил автор.
Вторым фактором Эккерт считает пандемию — в Римской империи и за ее пределами до периода инфляции свирепствовала чума Антонина.
"Как именно чума повлияла на развитие цен в империи, определить так же сложно, как и количество жертв. По имеющимся данным, в городских центрах империи погиб каждый десятый житель, а армия частично истребила треть в своих полевых лагерях. Не вызывает сомнений то, что денежный и экономический порядок уже не был прежним после чумы Антонина. Возможно, потому, что политики все чаще пытались регулировать цены", — заявил он.
Покупатели в магазине - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 14:35
Подскочившая инфляция заставила испанцев экономить на еде, пишет Mundo
Кроме того, контроль рынка со стороны государства привел к еще большему обострению кризиса. Например, на зерно устанавливались максимальные цены, которые были ниже рыночных, что приводило к сокращению предложения и остановке торговли между городами и провинциями.
Возвращаясь к нынешнему экономическому упадку Европы, Эккерт подчеркнул, что континент также болезненно зависим от свободного передвижения товаров и денежной массы, чему не способствовали ни санкционные ограничения, ни закрытие границ во время пандемии коронавируса.

"Германия дважды пострадала от двух пересекающихся кризисов, потому что, как страна-экспортер, страна больше зависит от безопасных торговых путей, чем почти любая другая страна. Как и в Римской империи 2000 лет назад, наше процветание в значительной степени обусловлено свободным движением товаров и услуг, в то время как перебои с поставками и другие сбои замедляют процветание", — отметил автор.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 07:36
США пригрозили последствиями при попытках скрыть цену нефти из России
 
Цены на нефтьЕвропаГерманияРимВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала