https://ria.ru/20220911/rim-1815955557.html

В Германии предрекли Европе судьбу Древнего Рима

В Германии предрекли Европе судьбу Древнего Рима - РИА Новости, 11.09.2022

В Германии предрекли Европе судьбу Древнего Рима

Европа переживает упадок, схожий с падением Римской империи, пишет Даниэль Эккерт в немецкой газете Die Welt. По его словам, история развала Рима имеет... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T10:06

2022-09-11T10:06

2022-09-11T16:40

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Европа переживает упадок, схожий с падением Римской империи, пишет Даниэль Эккерт в немецкой газете Die Welt. По его словам, история развала Рима имеет множество последовательных совпадений с развивающимся кризисом в Евросоюзе.Первым признаком автор назвал период инфляции, которая поразила до этого стабильную валюту. В Римской империи деньги не обесценивались примерно два с половиной века, однако затем девальвация перевернула с ног на голову общественный порядок."Девальвация денег началась во втором веке нашей эры, практически сразу после пандемии. До этого римская валюта, динарий, была очень стабильна в цене на протяжении веков", — пояснил автор.Вторым фактором Эккерт считает пандемию — в Римской империи и за ее пределами до периода инфляции свирепствовала чума Антонина."Как именно чума повлияла на развитие цен в империи, определить так же сложно, как и количество жертв. По имеющимся данным, в городских центрах империи погиб каждый десятый житель, а армия частично истребила треть в своих полевых лагерях. Не вызывает сомнений то, что денежный и экономический порядок уже не был прежним после чумы Антонина. Возможно, потому, что политики все чаще пытались регулировать цены", — заявил он.Кроме того, контроль рынка со стороны государства привел к еще большему обострению кризиса. Например, на зерно устанавливались максимальные цены, которые были ниже рыночных, что приводило к сокращению предложения и остановке торговли между городами и провинциями.Возвращаясь к нынешнему экономическому упадку Европы, Эккерт подчеркнул, что континент также болезненно зависим от свободного передвижения товаров и денежной массы, чему не способствовали ни санкционные ограничения, ни закрытие границ во время пандемии коронавируса.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220907/krizis-1815033192.html

https://ria.ru/20220824/ispaniya-1811832142.html

https://ria.ru/20220910/sanktsii-1815813390.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

цены на нефть, европа, германия, рим, в мире