https://ria.ru/20220911/pvo-1815953488.html

Российская ПВО сбила около 35 ракет над Новой Каховкой за сутки

Российская ПВО сбила около 35 ракет над Новой Каховкой за сутки - РИА Новости, 11.09.2022

Российская ПВО сбила около 35 ракет над Новой Каховкой за сутки

Российская система ПВО отбила около 35 ракет, выпущенных украинскими войсками по району Новой Каховки в Херсонской области, сообщает администрация Каховского... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T09:46

2022-09-11T09:46

2022-09-11T09:46

специальная военная операция на украине

в мире

владимир леонтьев (новая каховка)

новая каховка

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ХЕРСОН, 11 сен – РИА Новости. Российская система ПВО отбила около 35 ракет, выпущенных украинскими войсками по району Новой Каховки в Херсонской области, сообщает администрация Каховского района."Силами ПВО были отбиты удары около 35 украинских ракет. Поражений объектов на территории города не зафиксировано", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района Новой Каховки.Отмечено, что в Новой Каховке за прошедшие сутки сирена воздушной тревоги звучала шесть раз общей продолжительностью более пяти часов.Ранее глава администрации района Владимир Леонтьев рассказал корреспонденту РИА Новости, что украинские войска регулярно наносят ракетные удары по Каховской ГЭС, дорогам и гражданской инфраструктуре.

https://radiosputnik.ria.ru/20220910/arsenal-1815877740.html

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка