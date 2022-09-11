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Российская ПВО сбила около 35 ракет над Новой Каховкой за сутки - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/pvo-1815953488.html
Российская ПВО сбила около 35 ракет над Новой Каховкой за сутки
Российская ПВО сбила около 35 ракет над Новой Каховкой за сутки - РИА Новости, 11.09.2022
Российская ПВО сбила около 35 ракет над Новой Каховкой за сутки
Российская система ПВО отбила около 35 ракет, выпущенных украинскими войсками по району Новой Каховки в Херсонской области, сообщает администрация Каховского... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T09:46
2022-09-11T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
владимир леонтьев (новая каховка)
новая каховка
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ХЕРСОН, 11 сен – РИА Новости. Российская система ПВО отбила около 35 ракет, выпущенных украинскими войсками по району Новой Каховки в Херсонской области, сообщает администрация Каховского района."Силами ПВО были отбиты удары около 35 украинских ракет. Поражений объектов на территории города не зафиксировано", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района Новой Каховки.Отмечено, что в Новой Каховке за прошедшие сутки сирена воздушной тревоги звучала шесть раз общей продолжительностью более пяти часов.Ранее глава администрации района Владимир Леонтьев рассказал корреспонденту РИА Новости, что украинские войска регулярно наносят ракетные удары по Каховской ГЭС, дорогам и гражданской инфраструктуре.
https://radiosputnik.ria.ru/20220910/arsenal-1815877740.html
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в мире, владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Новая Каховка
09:46 11.09.2022
 
Российская ПВО сбила около 35 ракет над Новой Каховкой за сутки

Российская ПВО сбила около 35 украинских ракет над Новой Каховкой за сутки

© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка
Последствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 11 сен – РИА Новости. Российская система ПВО отбила около 35 ракет, выпущенных украинскими войсками по району Новой Каховки в Херсонской области, сообщает администрация Каховского района.
"Силами ПВО были отбиты удары около 35 украинских ракет. Поражений объектов на территории города не зафиксировано", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района Новой Каховки.
Отмечено, что в Новой Каховке за прошедшие сутки сирена воздушной тревоги звучала шесть раз общей продолжительностью более пяти часов.
Ранее глава администрации района Владимир Леонтьев рассказал корреспонденту РИА Новости, что украинские войска регулярно наносят ракетные удары по Каховской ГЭС, дорогам и гражданской инфраструктуре.
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Новая Каховка
 
 
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