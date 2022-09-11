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Пушилин заявил об успехах союзных сил на угледарском направлении - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/pushilin-1816067504.html
Пушилин заявил об успехах союзных сил на угледарском направлении
Пушилин заявил об успехах союзных сил на угледарском направлении - РИА Новости, 12.09.2022
Пушилин заявил об успехах союзных сил на угледарском направлении
На угледарском направлении союзные подразделения продолжают идти вперед, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-11T23:57
2022-09-12T05:40
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. На угледарском направлении союзные подразделения продолжают идти вперед, заявил глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, украинские войска пытались перебрасывать дополнительную технику в район Красноармейка, но союзные силы эту ситуацию "подпортили"."Подпортили и железнодорожные пути", - добавил Пушилин.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220911/pushilin-1816064950.html
донецкая народная республика
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
23:57 11.09.2022 (обновлено: 05:40 12.09.2022)
 
Пушилин заявил об успехах союзных сил на угледарском направлении

Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных сил на угледарском направлении

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкТанк Т-72 и военнослужащие отдельного батальона оперативно-боевого тактического формирования ДНР
Танк Т-72 и военнослужащие отдельного батальона оперативно-боевого тактического формирования ДНР - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Танк Т-72 и военнослужащие отдельного батальона оперативно-боевого тактического формирования ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. На угледарском направлении союзные подразделения продолжают идти вперед, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Что касается Угледарского направления, наши ребята там.. стойкие и продолжают идти вперед, не так быстро как хотелось бы нам всем, но тем не менее есть определенные успехи", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, украинские войска пытались перебрасывать дополнительную технику в район Красноармейка, но союзные силы эту ситуацию "подпортили".
"Подпортили и железнодорожные пути", - добавил Пушилин.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 23:23Специальная военная операция на Украине
Союзные силы остановили наступление ВСУ в районе Красного Лимана
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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