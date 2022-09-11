23:57 11.09.2022 (обновлено: 05:40 12.09.2022)
Пушилин заявил об успехах союзных сил на угледарском направлении
Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных сил на угледарском направлении
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкТанк Т-72 и военнослужащие отдельного батальона оперативно-боевого тактического формирования ДНР
Танк Т-72 и военнослужащие отдельного батальона оперативно-боевого тактического формирования ДНР . Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. На угледарском направлении союзные подразделения продолжают идти вперед, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Что касается Угледарского направления, наши ребята там.. стойкие и продолжают идти вперед, не так быстро как хотелось бы нам всем, но тем не менее есть определенные успехи", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, украинские войска пытались перебрасывать дополнительную технику в район Красноармейка, но союзные силы эту ситуацию "подпортили".
"Подпортили и железнодорожные пути", - добавил Пушилин.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.