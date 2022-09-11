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Союзные силы остановили наступление ВСУ в районе Красного Лимана

Союзные силы остановили наступление ВСУ в районе Красного Лимана - РИА Новости, 11.09.2022

Союзные силы остановили наступление ВСУ в районе Красного Лимана

Союзным силам удалось остановить наступление украинских боевиков у населенного пункта Красный Лиман, заявил в своем видеообращении глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T23:23

2022-09-11T23:23

2022-09-11T23:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

красный лиман

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Союзным силам удалось остановить наступление украинских боевиков у населенного пункта Красный Лиман, заявил в своем видеообращении глава ДНР Денис Пушилин.При этом глава республики опроверг сообщения о своей отставке и захвате украинскими войсками аэропорта в Донецке. Что касается населенного пункта Пески, то обстановка там после отражения атаки со стороны ВСУ "уверенная", отметил он. Также Пушилин рассказал, что военные, сражающиеся в районе Артемовска, уже "вгрызлись" в окраины города и ситуация там, скорее всего, будет разворачиваться по сценарию союзных сил. На Угледарском направлении подразделения также продолжают идти вперед. По словам главы республики украинские войска пытались перебросить технику в районе Красноармейка, но потерпели неудачу.Подытоживая, он заявил, что Донецк обязан победить и победит, и призвал ориентироваться только на официальные источники информации и перепроверять слухи в соцсетях.

донецкая народная республика

красный лиман

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в мире, донецкая народная республика, красный лиман, денис пушилин