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Союзные силы остановили наступление ВСУ в районе Красного Лимана
Союзные силы остановили наступление ВСУ в районе Красного Лимана - РИА Новости, 11.09.2022
Союзные силы остановили наступление ВСУ в районе Красного Лимана
Союзным силам удалось остановить наступление украинских боевиков у населенного пункта Красный Лиман, заявил в своем видеообращении глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T23:23
2022-09-11T23:23
2022-09-11T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
красный лиман
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Союзным силам удалось остановить наступление украинских боевиков у населенного пункта Красный Лиман, заявил в своем видеообращении глава ДНР Денис Пушилин.При этом глава республики опроверг сообщения о своей отставке и захвате украинскими войсками аэропорта в Донецке. Что касается населенного пункта Пески, то обстановка там после отражения атаки со стороны ВСУ "уверенная", отметил он. Также Пушилин рассказал, что военные, сражающиеся в районе Артемовска, уже "вгрызлись" в окраины города и ситуация там, скорее всего, будет разворачиваться по сценарию союзных сил. На Угледарском направлении подразделения также продолжают идти вперед. По словам главы республики украинские войска пытались перебросить технику в районе Красноармейка, но потерпели неудачу.Подытоживая, он заявил, что Донецк обязан победить и победит, и призвал ориентироваться только на официальные источники информации и перепроверять слухи в соцсетях.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, красный лиман, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Денис Пушилин
23:23 11.09.2022 (обновлено: 23:59 11.09.2022)
Союзные силы остановили наступление ВСУ в районе Красного Лимана
Глав ДНР Пушилин заявил, что наступление ВСУ в районе Красного Лимана удалось остановить