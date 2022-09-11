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Союзные силы остановили наступление ВСУ в районе Красного Лимана - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Союзные силы остановили наступление ВСУ в районе Красного Лимана
Союзные силы остановили наступление ВСУ в районе Красного Лимана - РИА Новости, 11.09.2022
Союзные силы остановили наступление ВСУ в районе Красного Лимана
Союзным силам удалось остановить наступление украинских боевиков у населенного пункта Красный Лиман, заявил в своем видеообращении глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T23:23
2022-09-11T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
красный лиман
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Союзным силам удалось остановить наступление украинских боевиков у населенного пункта Красный Лиман, заявил в своем видеообращении глава ДНР Денис Пушилин.При этом глава республики опроверг сообщения о своей отставке и захвате украинскими войсками аэропорта в Донецке. Что касается населенного пункта Пески, то обстановка там после отражения атаки со стороны ВСУ "уверенная", отметил он. Также Пушилин рассказал, что военные, сражающиеся в районе Артемовска, уже "вгрызлись" в окраины города и ситуация там, скорее всего, будет разворачиваться по сценарию союзных сил. На Угледарском направлении подразделения также продолжают идти вперед. По словам главы республики украинские войска пытались перебросить технику в районе Красноармейка, но потерпели неудачу.Подытоживая, он заявил, что Донецк обязан победить и победит, и призвал ориентироваться только на официальные источники информации и перепроверять слухи в соцсетях.
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в мире, донецкая народная республика, красный лиман, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Денис Пушилин
23:23 11.09.2022 (обновлено: 23:59 11.09.2022)
 
Союзные силы остановили наступление ВСУ в районе Красного Лимана

Глав ДНР Пушилин заявил, что наступление ВСУ в районе Красного Лимана удалось остановить

© РИА Новости / Мария МарикянКрасный Лиман
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Красный Лиман. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Союзным силам удалось остановить наступление украинских боевиков у населенного пункта Красный Лиман, заявил в своем видеообращении глава ДНР Денис Пушилин.

"По Красному Лиману — удалось как минимум остановить противника. А дальше тоже будем смотреть. Есть определенные успехи у наших ребят", — подчеркнул он.

При этом глава республики опроверг сообщения о своей отставке и захвате украинскими войсками аэропорта в Донецке. Что касается населенного пункта Пески, то обстановка там после отражения атаки со стороны ВСУ "уверенная", отметил он.
Также Пушилин рассказал, что военные, сражающиеся в районе Артемовска, уже "вгрызлись" в окраины города и ситуация там, скорее всего, будет разворачиваться по сценарию союзных сил. На Угледарском направлении подразделения также продолжают идти вперед. По словам главы республики украинские войска пытались перебросить технику в районе Красноармейка, но потерпели неудачу.
Подытоживая, он заявил, что Донецк обязан победить и победит, и призвал ориентироваться только на официальные источники информации и перепроверять слухи в соцсетях.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКрасный ЛиманДенис Пушилин
 
 
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