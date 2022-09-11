https://ria.ru/20220911/pushilin-1816064542.html
Пушилин опроверг фейки о взятии аэропорта войсками ВСУ и своей отставке
Пушилин опроверг фейки о взятии аэропорта войсками ВСУ и своей отставке - РИА Новости, 11.09.2022
Пушилин опроверг фейки о взятии аэропорта войсками ВСУ и своей отставке
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видеообращении опроверг фейки о занятии донецкого аэропорта украинскими войсками и о своей якобы отставке. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T23:13
2022-09-11T23:13
2022-09-11T23:30
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видеообращении опроверг фейки о занятии донецкого аэропорта украинскими войсками и о своей якобы отставке. "Мы видели вчера было очень много вбросов. О том, что в аэропорт уже зашёл противник", - сказал Пушилин.Он также опроверг фейк о своей отставке. "Конечно же, полная чушь", - подчеркнул Пушилин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
23:13 11.09.2022 (обновлено: 23:30 11.09.2022)
Пушилин опроверг фейки о взятии аэропорта войсками ВСУ и своей отставке
Глава ДНР Пушилин опроверг фейки о взятии аэропорта украинскими войсками и своей отставке