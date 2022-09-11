https://ria.ru/20220911/pushilin-1816064542.html

Пушилин опроверг фейки о взятии аэропорта войсками ВСУ и своей отставке

Пушилин опроверг фейки о взятии аэропорта войсками ВСУ и своей отставке - РИА Новости, 11.09.2022

Пушилин опроверг фейки о взятии аэропорта войсками ВСУ и своей отставке

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видеообращении опроверг фейки о занятии донецкого аэропорта украинскими войсками и о своей якобы отставке. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T23:13

2022-09-11T23:13

2022-09-11T23:30

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видеообращении опроверг фейки о занятии донецкого аэропорта украинскими войсками и о своей якобы отставке. "Мы видели вчера было очень много вбросов. О том, что в аэропорт уже зашёл противник", - сказал Пушилин.Он также опроверг фейк о своей отставке. "Конечно же, полная чушь", - подчеркнул Пушилин.

россия

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, денис пушилин