https://ria.ru/20220911/punkt-1815981203.html

Российские ВС уничтожили пункт дислокации 36 украинской бригады у Николаева

Российские ВС уничтожили пункт дислокации 36 украинской бригады у Николаева - РИА Новости, 11.09.2022

Российские ВС уничтожили пункт дислокации 36 украинской бригады у Николаева

ВКС России высокоточным оружием уничтожили пункт дислокации подразделений бригады морской пехоты украинских войск в районе Николаева, потери противника... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:20

2022-09-11T13:20

2022-09-11T13:29

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием уничтожили пункт дислокации подразделений бригады морской пехоты украинских войск в районе Николаева, потери противника составили более 100 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники", - говорится в сводке министерства.По данным Минобороны РФ, в общей сложности только на данных двух направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восемь тысяч ранеными.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

николаев (украина), россия, в мире, украина