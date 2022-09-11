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Российские ВС уничтожили пункт дислокации 36 украинской бригады у Николаева - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские ВС уничтожили пункт дислокации 36 украинской бригады у Николаева
Российские ВС уничтожили пункт дислокации 36 украинской бригады у Николаева - РИА Новости, 11.09.2022
Российские ВС уничтожили пункт дислокации 36 украинской бригады у Николаева
ВКС России высокоточным оружием уничтожили пункт дислокации подразделений бригады морской пехоты украинских войск в районе Николаева, потери противника... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:20
2022-09-11T13:29
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием уничтожили пункт дислокации подразделений бригады морской пехоты украинских войск в районе Николаева, потери противника составили более 100 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники", - говорится в сводке министерства.По данным Минобороны РФ, в общей сложности только на данных двух направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восемь тысяч ранеными.
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николаев (украина), россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Россия, В мире, Украина
13:20 11.09.2022 (обновлено: 13:29 11.09.2022)
 
Российские ВС уничтожили пункт дислокации 36 украинской бригады у Николаева

Минобороны: российские ВС уничтожили пункт дислокации 36 украинской бригады у Николаева

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием уничтожили пункт дислокации подразделений бригады морской пехоты украинских войск в районе Николаева, потери противника составили более 100 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники", - говорится в сводке министерства.
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По данным Минобороны РФ, в общей сложности только на данных двух направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восемь тысяч ранеными.
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)РоссияВ миреУкраина
 
 
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