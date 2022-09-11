https://ria.ru/20220911/prud-1815989073.html

В Москве завершили масштабную реконструкцию Владимирского пруда

В Москве завершили масштабную реконструкцию Владимирского пруда - РИА Новости, 11.09.2022

В Москве завершили масштабную реконструкцию Владимирского пруда

Городские службы столицы завершили масштабную реконструкцию Владимирского пруда на востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T14:22

2022-09-11T14:22

2022-09-11T14:22

общество

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Городские службы столицы завершили масштабную реконструкцию Владимирского пруда на востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Владимирский пруд пользуется большой популярностью у москвичей и на протяжении многих лет остается любимым местом отдыха местных жителей. Специалисты Комплекса городского хозяйства очистили пруд от иловых и грунтовых отложений, увеличив его максимальную глубину до 3,3 метра, обновили береговую полосу. Финальным этапом работ стала высадка водных растений в две большие зоны биоплато", – заявил Бирюков.В комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что городские службы удалили более 8,5 тысяч кубометров иловых и грунтовых отложений, уложили на дно надежный водоупорный слой, обновили береговую полосу протяженностью 831 метр, сделали современное оформление берега – коробчатые габионы, заполненные гранитным камнем, оборудовали пологие спуски из лиственницы для удобного выхода водоплавающих птиц, высадили 24 тысячи водных растений в две большие зоны биоплато общей площадью 1,5 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20220906/blagoustroystvo-1814976724.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы