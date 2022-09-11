Зеленский заявил о неготовности вести сейчас переговоры с Россией
Президент Украины Зеленский заявил, что сейчас не готов вести переговоры с Россией
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что сейчас не готов вести переговоры с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия готова и хочет решить ситуацию на Украине дипломатическим путем на своих условиях, предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия России. При этом Песков отмечал, что условия Москвы остаются прежними. Конечная цель спецоперации, по словам президента РФ Владимира Путина, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
"На сегодня нет... Я не буду говорить с теми, кто выдвигает ультиматумы", - сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN, комментируя возможные переговоры.
При этом он отметил, что Россия "наш сосед с огромным населением", и "нам все равно придется жить как соседям".
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.