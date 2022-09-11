https://ria.ru/20220911/peregovory-1816062575.html

Зеленский заявил о неготовности вести сейчас переговоры с Россией

Зеленский заявил о неготовности вести сейчас переговоры с Россией - РИА Новости, 11.09.2022

Зеленский заявил о неготовности вести сейчас переговоры с Россией

Владимир Зеленский заявил, что сейчас не готов вести переговоры с Россией. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T22:55

2022-09-11T22:55

2022-09-11T22:55

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

владимир путин

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что сейчас не готов вести переговоры с Россией.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия готова и хочет решить ситуацию на Украине дипломатическим путем на своих условиях, предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия России. При этом Песков отмечал, что условия Москвы остаются прежними. Конечная цель спецоперации, по словам президента РФ Владимира Путина, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России"."На сегодня нет... Я не буду говорить с теми, кто выдвигает ультиматумы", - сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN, комментируя возможные переговоры.При этом он отметил, что Россия "наш сосед с огромным населением", и "нам все равно придется жить как соседям".Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.

https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815741032.html

https://ria.ru/20220908/oruzhie-1815545176.html

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владимир зеленский, владимир путин, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, в мире