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Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/peregovory-1815988381.html
Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной
Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной - РИА Новости, 11.09.2022
Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной
Москва не отвергает возможность переговоров с Киевом, но при затягивании процесса найти общий язык будет сложнее, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T14:15
2022-09-11T18:11
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей лавров
владимир мединский
владимир путин
москва
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен — РИА Новости. Москва не отвергает возможность переговоров с Киевом, но при затягивании процесса найти общий язык будет сложнее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".По его словам, Москва знает, как достигать своих целей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта представители стран провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогу глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему соглашению. В Москве сочли это шагом навстречу и отметили, что Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, Киев представил свой проект договора, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Речь идет об изменении пунктов, касающихся Крыма, а также проведения военных учений, где украинская делегация не упомянула необходимость получать согласие Москвы.
https://ria.ru/20220826/postavki-1812270492.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220901/lavrov-1813694193.html
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украина, россия, сергей лавров, владимир мединский, владимир путин, москва
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Лавров, Владимир Мединский, Владимир Путин, Москва
14:15 11.09.2022 (обновлено: 18:11 11.09.2022)
 
Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Глава МИД Лавров: Россия не отказывается от переговоров с Украиной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен — РИА Новости. Москва не отвергает возможность переговоров с Киевом, но при затягивании процесса найти общий язык будет сложнее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться", — подчеркнул он.

По его словам, Москва знает, как достигать своих целей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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Несколько членов СДПГ выступили за мирные переговоры России и Украины
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта представители стран провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогу глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему соглашению. В Москве сочли это шагом навстречу и отметили, что Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, Киев представил свой проект договора, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Речь идет об изменении пунктов, касающихся Крыма, а также проведения военных учений, где украинская делегация не упомянула необходимость получать согласие Москвы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 12:51В мире
"Фантастическое признание". Лавров прокомментировал слова Бербок об Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей ЛавровВладимир МединскийВладимир ПутинМосква
 
 
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