https://ria.ru/20220911/peregovory-1815988381.html

Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной - РИА Новости, 11.09.2022

Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Москва не отвергает возможность переговоров с Киевом, но при затягивании процесса найти общий язык будет сложнее, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T14:15

2022-09-11T14:15

2022-09-11T18:11

специальная военная операция на украине

украина

россия

сергей лавров

владимир мединский

владимир путин

москва

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен — РИА Новости. Москва не отвергает возможность переговоров с Киевом, но при затягивании процесса найти общий язык будет сложнее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".По его словам, Москва знает, как достигать своих целей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта представители стран провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогу глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему соглашению. В Москве сочли это шагом навстречу и отметили, что Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, Киев представил свой проект договора, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Речь идет об изменении пунктов, касающихся Крыма, а также проведения военных учений, где украинская делегация не упомянула необходимость получать согласие Москвы.

https://ria.ru/20220826/postavki-1812270492.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220901/lavrov-1813694193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, сергей лавров, владимир мединский, владимир путин, москва