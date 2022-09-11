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У британского парламента возникла неожиданная проблема "из-за России" - РИА Новости, 11.09.2022
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У британского парламента возникла неожиданная проблема "из-за России"
У британского парламента возникла неожиданная проблема "из-за России" - РИА Новости, 11.09.2022
У британского парламента возникла неожиданная проблема "из-за России"
В британском парламенте пожаловались на дороговизну отопления из-за энергетического кризиса, пишет Daily Mail. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T19:09
2022-09-11T19:35
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В британском парламенте пожаловались на дороговизну отопления из-за энергетического кризиса, пишет Daily Mail.По информации издания, спикер палаты общин Линдси Хойл предложил для снижения трат на коммунальные услуги разместить гидроэлектрическую турбину, которая будет вырабатывать энергию для Вестминстерского дворца.Как отмечается в статье, британские депутаты хотят последовать примеру королевы Елизаветы II, установившей такой агрегат в своем шотландском замке Балморал. Двигатель позволил резиденции генерировать энергию на сумму 650 тысяч фунтов стерлингов в год. Однако, по мнению эксперта Нила Кермоуда, расположенному рядом с Темзой парламенту не удастся воплотить в жизнь эту идею, поскольку река в этом месте слишком мелководная.В Соединенном Королевстве в последние месяцы наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.Стоимость коммунальных услуг начала резко расти также из-за сложностей с поставками российского газа в Европу. Основной трубопровод, снабжающий континент, — "Северный поток" — с середины июня работал с ограничениями, а с конца месяца — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Экспорт газа по магистрали прекратился в конце августа из-за неисправности ключевой турбины на компрессорной станции "Портовая". Как подчеркнули в России, снижение поставок обусловлено западными санкциями, препятствующими обслуживанию и ремонту газоперекачивающих агрегатов Siemens.
https://ria.ru/20220905/gaz-1814690034.html
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в мире, лондон, великобритания, siemens, северный поток, россия
В мире, Лондон, Великобритания, Siemens, Северный поток, Россия
19:09 11.09.2022 (обновлено: 19:35 11.09.2022)
 
У британского парламента возникла неожиданная проблема "из-за России"

DM: парламент Британии столкнулся с проблемой после сокращения поставок газа из России

© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© Depositphotos / samot
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В британском парламенте пожаловались на дороговизну отопления из-за энергетического кризиса, пишет Daily Mail.
По информации издания, спикер палаты общин Линдси Хойл предложил для снижения трат на коммунальные услуги разместить гидроэлектрическую турбину, которая будет вырабатывать энергию для Вестминстерского дворца.
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Как отмечается в статье, британские депутаты хотят последовать примеру королевы Елизаветы II, установившей такой агрегат в своем шотландском замке Балморал. Двигатель позволил резиденции генерировать энергию на сумму 650 тысяч фунтов стерлингов в год. Однако, по мнению эксперта Нила Кермоуда, расположенному рядом с Темзой парламенту не удастся воплотить в жизнь эту идею, поскольку река в этом месте слишком мелководная.
"Турбина, вероятно, будет генерировать достаточно энергии, чтобы вскипятить чайник", — говорится в публикации.
В Соединенном Королевстве в последние месяцы наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.
Стоимость коммунальных услуг начала резко расти также из-за сложностей с поставками российского газа в Европу. Основной трубопровод, снабжающий континент, — "Северный поток" — с середины июня работал с ограничениями, а с конца месяца — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Экспорт газа по магистрали прекратился в конце августа из-за неисправности ключевой турбины на компрессорной станции "Портовая". Как подчеркнули в России, снижение поставок обусловлено западными санкциями, препятствующими обслуживанию и ремонту газоперекачивающих агрегатов Siemens.
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