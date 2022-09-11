https://ria.ru/20220911/parlament-1816036921.html

У британского парламента возникла неожиданная проблема "из-за России"

У британского парламента возникла неожиданная проблема "из-за России" - РИА Новости, 11.09.2022

У британского парламента возникла неожиданная проблема "из-за России"

В британском парламенте пожаловались на дороговизну отопления из-за энергетического кризиса, пишет Daily Mail. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T19:09

2022-09-11T19:09

2022-09-11T19:35

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В британском парламенте пожаловались на дороговизну отопления из-за энергетического кризиса, пишет Daily Mail.По информации издания, спикер палаты общин Линдси Хойл предложил для снижения трат на коммунальные услуги разместить гидроэлектрическую турбину, которая будет вырабатывать энергию для Вестминстерского дворца.Как отмечается в статье, британские депутаты хотят последовать примеру королевы Елизаветы II, установившей такой агрегат в своем шотландском замке Балморал. Двигатель позволил резиденции генерировать энергию на сумму 650 тысяч фунтов стерлингов в год. Однако, по мнению эксперта Нила Кермоуда, расположенному рядом с Темзой парламенту не удастся воплотить в жизнь эту идею, поскольку река в этом месте слишком мелководная.В Соединенном Королевстве в последние месяцы наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.Стоимость коммунальных услуг начала резко расти также из-за сложностей с поставками российского газа в Европу. Основной трубопровод, снабжающий континент, — "Северный поток" — с середины июня работал с ограничениями, а с конца месяца — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Экспорт газа по магистрали прекратился в конце августа из-за неисправности ключевой турбины на компрессорной станции "Портовая". Как подчеркнули в России, снижение поставок обусловлено западными санкциями, препятствующими обслуживанию и ремонту газоперекачивающих агрегатов Siemens.

https://ria.ru/20220905/gaz-1814690034.html

https://ria.ru/20220906/evropa-1814889892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, лондон, великобритания, siemens, северный поток, россия