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Экономист из США заявил о стратегическом просчете Запада в отношении России - РИА Новости, 11.09.2022
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Экономист из США заявил о стратегическом просчете Запада в отношении России
Экономист из США заявил о стратегическом просчете Запада в отношении России - РИА Новости, 11.09.2022
Экономист из США заявил о стратегическом просчете Запада в отношении России
Запад совершил серьезную ошибку, наложив многочисленные ограничительные меры на Россию, считает экономист и старший научный сотрудник Института Катона Стив... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T20:01
2022-09-11T20:10
экономика
стив ханке
россия
газпром
китай
михаил мишустин
сша
евросоюз
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Запад совершил серьезную ошибку, наложив многочисленные ограничительные меры на Россию, считает экономист и старший научный сотрудник Института Катона Стив Ханке.Американский специалист также посетовал, что рестрикции западных стран все больше сближают Москву и Пекин.Ранее "Газпром" и CNPC подписали соглашения о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах. Как ранее отметил российский премьер-министр Михаил Мишустин, процесс дедолларизации начался уже давно, но санкции США и Евросоюза в отношении Москвы лишь укрепили интерес стран мира к обретению финансового суверенитета. На Мосбирже торги уже идут в семи парах с валютами дружественных государств, объем операций с ними растет, уточнил он.
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экономика, стив ханке, россия, газпром, китай, михаил мишустин, сша, евросоюз
Экономика, Стив Ханке, Россия, Газпром, Китай, Михаил Мишустин, США, Евросоюз
20:01 11.09.2022 (обновлено: 20:10 11.09.2022)
 
Экономист из США заявил о стратегическом просчете Запада в отношении России

Экономист из США Ханке: Запад совершил стратегическую ошибку в отношении России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-Cити"
Небоскребы делового центра Москва-Cити - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Небоскребы делового центра "Москва-Cити". Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Запад совершил серьезную ошибку, наложив многочисленные ограничительные меры на Россию, считает экономист и старший научный сотрудник Института Катона Стив Ханке.
"Российский "Газпром" будет получать платежи за газ из Китая в рублях и юанях, отказываясь от евро. <…> Еще одна стратегическая цена санкций", — написал он в Twitter.
Американский специалист также посетовал, что рестрикции западных стран все больше сближают Москву и Пекин.
Ранее "Газпром" и CNPC подписали соглашения о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах. Как ранее отметил российский премьер-министр Михаил Мишустин, процесс дедолларизации начался уже давно, но санкции США и Евросоюза в отношении Москвы лишь укрепили интерес стран мира к обретению финансового суверенитета. На Мосбирже торги уже идут в семи парах с валютами дружественных государств, объем операций с ними растет, уточнил он.
Лондон - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 19:09
У британского парламента возникла неожиданная проблема "из-за России"
 
ЭкономикаСтив ХанкеРоссияГазпромКитайМихаил МишустинСШАЕвросоюз
 
 
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