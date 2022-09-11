https://ria.ru/20220911/oshibka-1816044266.html

Экономист из США заявил о стратегическом просчете Запада в отношении России

Экономист из США заявил о стратегическом просчете Запада в отношении России - РИА Новости, 11.09.2022

Экономист из США заявил о стратегическом просчете Запада в отношении России

Запад совершил серьезную ошибку, наложив многочисленные ограничительные меры на Россию, считает экономист и старший научный сотрудник Института Катона Стив... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T20:01

2022-09-11T20:01

2022-09-11T20:10

экономика

стив ханке

россия

газпром

китай

михаил мишустин

сша

евросоюз

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Запад совершил серьезную ошибку, наложив многочисленные ограничительные меры на Россию, считает экономист и старший научный сотрудник Института Катона Стив Ханке.Американский специалист также посетовал, что рестрикции западных стран все больше сближают Москву и Пекин.Ранее "Газпром" и CNPC подписали соглашения о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах. Как ранее отметил российский премьер-министр Михаил Мишустин, процесс дедолларизации начался уже давно, но санкции США и Евросоюза в отношении Москвы лишь укрепили интерес стран мира к обретению финансового суверенитета. На Мосбирже торги уже идут в семи парах с валютами дружественных государств, объем операций с ними растет, уточнил он.

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россия

китай

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, стив ханке, россия, газпром, китай, михаил мишустин, сша, евросоюз