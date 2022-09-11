https://ria.ru/20220911/obstrely-1815954487.html

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина - РИА Новости, 11.09.2022

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина

Еще один мужчина пострадал в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T09:57

2022-09-11T09:57

2022-09-11T09:57

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Еще один мужчина пострадал в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В Буденновском районе ранен мужчина 1955 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр)