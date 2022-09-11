https://ria.ru/20220911/obstrely-1815954487.html
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина - РИА Новости, 11.09.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина
Еще один мужчина пострадал в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T09:57
2022-09-11T09:57
2022-09-11T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Еще один мужчина пострадал в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В Буденновском районе ранен мужчина 1955 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР)
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина
При обстреле Буденновского района Донецка украинскими войсками пострадал мужчина