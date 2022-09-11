https://ria.ru/20220911/obstrel-1815946741.html

Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк

Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк - РИА Новости, 11.09.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк

Украинские войска обстреляли Зайцево и Кировский район Донецка, выпустив два снаряда калибром 155 миллиметров и девять снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T08:33

2022-09-11T08:33

2022-09-11T08:33

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево и Кировский район Донецка, выпустив два снаряда калибром 155 миллиметров и девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в воскресенье представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 6.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Зайцево: выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра; 8.19 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, зайцево, донецк (днр)