https://ria.ru/20220911/obstrel-1815946741.html
Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк
Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк - РИА Новости, 11.09.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк
Украинские войска обстреляли Зайцево и Кировский район Донецка, выпустив два снаряда калибром 155 миллиметров и девять снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T08:33
2022-09-11T08:33
2022-09-11T08:33
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево и Кировский район Донецка, выпустив два снаряда калибром 155 миллиметров и девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в воскресенье представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 6.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Зайцево: выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра; 8.19 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
зайцево
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецк (ДНР)
Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк
Украинские войска обстреляли Зайцево и Кировский район Донецка