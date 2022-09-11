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Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк
Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк - РИА Новости, 11.09.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк
Украинские войска обстреляли Зайцево и Кировский район Донецка, выпустив два снаряда калибром 155 миллиметров и девять снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T08:33
2022-09-11T08:33
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево и Кировский район Донецка, выпустив два снаряда калибром 155 миллиметров и девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в воскресенье представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 6.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Зайцево: выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра; 8.19 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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в мире, зайцево, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецк (ДНР)
08:33 11.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк

Украинские войска обстреляли Зайцево и Кировский район Донецка

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке
Мужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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Мужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево и Кировский район Донецка, выпустив два снаряда калибром 155 миллиметров и девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в воскресенье представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 6.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Зайцево: выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра; 8.19 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоДонецк (ДНР)
 
 
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