https://ria.ru/20220911/obstrel-1815944968.html

В Донецке мирный житель пострадал при обстреле

В Донецке мирный житель пострадал при обстреле - РИА Новости, 11.09.2022

В Донецке мирный житель пострадал при обстреле

Мирный житель получил ранение при обстреле Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T08:15

2022-09-11T08:15

2022-09-11T08:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

буденновский район

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Майской в Буденновском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

буденновский район

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), буденновский район