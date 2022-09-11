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В Донецке мирный житель пострадал при обстреле - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/obstrel-1815944968.html
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле - РИА Новости, 11.09.2022
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле
Мирный житель получил ранение при обстреле Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T08:15
2022-09-11T08:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
буденновский район
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Майской в Буденновском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), буденновский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Буденновский район
08:15 11.09.2022
 
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле

В Донецке мирный житель пострадал при обстреле со стороны украинских войск

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Майской в Буденновском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Буденновский район
 
 
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