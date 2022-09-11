https://ria.ru/20220911/obstrel-1815944968.html
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле - РИА Новости, 11.09.2022
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле
Мирный житель получил ранение при обстреле Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T08:15
2022-09-11T08:15
2022-09-11T08:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
буденновский район
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Майской в Буденновском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), буденновский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Буденновский район
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле со стороны украинских войск