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В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/obstrel-1815942616.html
В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель
В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 11.09.2022
В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T07:41
2022-09-11T07:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее представительство заявило, что украинские войска в 5.30 обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 5.43 — Ленинский и Ворошиловский районы, выпустив еще пять снарядов натовского калибра.Также ВСУ открыли огонь по Буденновскому району города, выпустив несколько снарядов натовского калибра.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220910/obstrely-1815879867.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика
07:41 11.09.2022 (обновлено: 07:45 11.09.2022)
 
В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель

Штаб обороны ДНР: при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела Донецка
Осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Киевский район Донецка, по улице Светлова погиб мужчина", — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Ранее представительство заявило, что украинские войска в 5.30 обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 5.43 — Ленинский и Ворошиловский районы, выпустив еще пять снарядов натовского калибра.
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С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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