https://ria.ru/20220911/obstrel-1815942616.html

В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель

В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 11.09.2022

В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T07:41

2022-09-11T07:41

2022-09-11T07:45

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее представительство заявило, что украинские войска в 5.30 обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 5.43 — Ленинский и Ворошиловский районы, выпустив еще пять снарядов натовского калибра.Также ВСУ открыли огонь по Буденновскому району города, выпустив несколько снарядов натовского калибра.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220910/obstrely-1815879867.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика