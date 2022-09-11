https://ria.ru/20220911/obstrel-1815939499.html
В Николаевской области из-за действий ВСУ погибли четыре мирных жителя
В Николаевской области из-за действий ВСУ погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 11.09.2022
В Николаевской области из-за действий ВСУ погибли четыре мирных жителя
Тысячи гектаров леса в уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области горят из-за обстрелов украинских войск, пожары невозможно... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T05:28
2022-09-11T05:28
2022-09-11T09:58
специальная военная операция на украине
николаевская область
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
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ХЕРСОН, 11 сен — РИА Новости. Тысячи гектаров леса в уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области горят из-за обстрелов украинских войск, пожары невозможно потушить из-за обстрелов, погибли как минимум четверо мирных жителей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб соседней Херсонской области, предоставив соответствующие фото- и видеокадры.Кинбурнская коса — заповедный ландшафтный парк в подконтрольной России части Николаевской области. Заповедник объединяет в единое экопространство море, степи и леса, где живут и прилетают на зимовку более 250 видов птиц. Часть из 450 видов растений занесена в Красные книги Украины и Европы.Так, по данным экстренных служб Херсонской области, 30 июля украинская артиллерия обстреляла зажигательными снарядами лес между селами Покровка и Васильевка на участке в восемь километров. "Пожар огромной силы не прекращался трое суток, в результате было уничтожено тысячи гектаров леса. Ущерб мог быть и больше, но местные жители смогли справиться с огнем", - рассказал источник.По его словам, с началом попыток украинского наступления на херсонском направлении ситуация с тушением пожаров в районе заповедника стала критической из-за активизации украинских диверсионных групп, которые начали беспорядочно минировать дороги общего пользования."Тринадцатого августа на дороге между селами Васильевка и Покровское на противотанковой мине подорвалась легковая машина с местными жителями. Погибло два человека. Пятнадцатого августа в том же районе подорвалась еще одна легковая машина, опять погибло два человека. Это привело к прекращению выхода пожарных машин из села Васильевка, борьба с пожарами стала невозможной. Максимум, что могут делать местные жители в этой ситуации — это бороться с возгораниями внутри сел и вокруг трансформаторных подстанций", — отметил представитель экстренных служб.Еще один случай произошел, по его словам, 1 сентября, когда украинская артиллерия обстреляла село Покровка. "В результате этого загорелось самое крупное в Европе орхидное поле, при этом огонь зашел в село. Только своевременное реагирование местных жителей спасло орхидное поле и дома от уничтожения", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220908/zhurnalist-1815422481.html
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Пожар в заповеднике на полуострове Кинбурнская коса
Из-за пожаров от украинских обстрелов сгорело 11 тыс гектаров леса в уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб соседней Херсонской области. По его словам, из-за украинских мин в заповеднике погибли четыре мирных жителя, мины мешают потушить пожар.
2022-09-11T05:28
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николаевская область, херсонская область , вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина
05:28 11.09.2022 (обновлено: 09:58 11.09.2022)
В Николаевской области из-за действий ВСУ погибли четыре мирных жителя
В Николаевской области погибли четыре мирных жителя при подрыве на украинских минах
ХЕРСОН, 11 сен — РИА Новости. Тысячи гектаров леса в уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области горят из-за обстрелов украинских войск, пожары невозможно потушить из-за обстрелов, погибли как минимум четверо мирных жителей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб соседней Херсонской области, предоставив соответствующие фото- и видеокадры.
Кинбурнская коса — заповедный ландшафтный парк в подконтрольной России
части Николаевской области. Заповедник объединяет в единое экопространство море, степи и леса, где живут и прилетают на зимовку более 250 видов птиц. Часть из 450 видов растений занесена в Красные книги Украины
и Европы
.
"С началом боевых действий по экосистеме полуострова был нанесен тяжелый удар – Кинбурнскую косу накрыли пожары, которые возникли из-за артиллерийских ударов ВСУ. На сегодняшний день выгорело и безвозвратно утеряно более 11 тысяч гектаров леса. Действия ВСУ привели не только к гибели тысяч гектаров леса и к невозможности тушения пожаров из-за высокого риска подрыва на минах, но и к смертям мирных жителей", — сказал собеседник агентства.
Так, по данным экстренных служб Херсонской области, 30 июля украинская артиллерия обстреляла зажигательными снарядами лес между селами Покровка и Васильевка на участке в восемь километров. "Пожар огромной силы не прекращался трое суток, в результате было уничтожено тысячи гектаров леса. Ущерб мог быть и больше, но местные жители смогли справиться с огнем", - рассказал источник.
По его словам, с началом попыток украинского наступления на херсонском направлении ситуация с тушением пожаров в районе заповедника стала критической из-за активизации украинских диверсионных групп, которые начали беспорядочно минировать дороги общего пользования.
"Тринадцатого августа на дороге между селами Васильевка и Покровское на противотанковой мине подорвалась легковая машина с местными жителями. Погибло два человека. Пятнадцатого августа в том же районе подорвалась еще одна легковая машина, опять погибло два человека. Это привело к прекращению выхода пожарных машин из села Васильевка, борьба с пожарами стала невозможной. Максимум, что могут делать местные жители в этой ситуации — это бороться с возгораниями внутри сел и вокруг трансформаторных подстанций", — отметил представитель экстренных служб.
Еще один случай произошел, по его словам, 1 сентября, когда украинская артиллерия обстреляла село Покровка. "В результате этого загорелось самое крупное в Европе орхидное поле, при этом огонь зашел в село. Только своевременное реагирование местных жителей спасло орхидное поле и дома от уничтожения", - заключил собеседник агентства.