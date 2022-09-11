https://ria.ru/20220911/obstrel-1815939499.html

В Николаевской области из-за действий ВСУ погибли четыре мирных жителя

В Николаевской области из-за действий ВСУ погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 11.09.2022

В Николаевской области из-за действий ВСУ погибли четыре мирных жителя

Тысячи гектаров леса в уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области горят из-за обстрелов украинских войск, пожары невозможно... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T05:28

2022-09-11T05:28

2022-09-11T09:58

специальная военная операция на украине

николаевская область

херсонская область

вооруженные силы украины

украина

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ХЕРСОН, 11 сен — РИА Новости. Тысячи гектаров леса в уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области горят из-за обстрелов украинских войск, пожары невозможно потушить из-за обстрелов, погибли как минимум четверо мирных жителей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб соседней Херсонской области, предоставив соответствующие фото- и видеокадры.Кинбурнская коса — заповедный ландшафтный парк в подконтрольной России части Николаевской области. Заповедник объединяет в единое экопространство море, степи и леса, где живут и прилетают на зимовку более 250 видов птиц. Часть из 450 видов растений занесена в Красные книги Украины и Европы.Так, по данным экстренных служб Херсонской области, 30 июля украинская артиллерия обстреляла зажигательными снарядами лес между селами Покровка и Васильевка на участке в восемь километров. "Пожар огромной силы не прекращался трое суток, в результате было уничтожено тысячи гектаров леса. Ущерб мог быть и больше, но местные жители смогли справиться с огнем", - рассказал источник.По его словам, с началом попыток украинского наступления на херсонском направлении ситуация с тушением пожаров в районе заповедника стала критической из-за активизации украинских диверсионных групп, которые начали беспорядочно минировать дороги общего пользования."Тринадцатого августа на дороге между селами Васильевка и Покровское на противотанковой мине подорвалась легковая машина с местными жителями. Погибло два человека. Пятнадцатого августа в том же районе подорвалась еще одна легковая машина, опять погибло два человека. Это привело к прекращению выхода пожарных машин из села Васильевка, борьба с пожарами стала невозможной. Максимум, что могут делать местные жители в этой ситуации — это бороться с возгораниями внутри сел и вокруг трансформаторных подстанций", — отметил представитель экстренных служб.Еще один случай произошел, по его словам, 1 сентября, когда украинская артиллерия обстреляла село Покровка. "В результате этого загорелось самое крупное в Европе орхидное поле, при этом огонь зашел в село. Только своевременное реагирование местных жителей спасло орхидное поле и дома от уничтожения", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220908/zhurnalist-1815422481.html

https://ria.ru/20220903/mina-1814264650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в заповеднике на полуострове Кинбурнская коса Из-за пожаров от украинских обстрелов сгорело 11 тыс гектаров леса в уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб соседней Херсонской области. По его словам, из-за украинских мин в заповеднике погибли четыре мирных жителя, мины мешают потушить пожар. 2022-09-11T05:28 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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николаевская область, херсонская область , вооруженные силы украины, украина