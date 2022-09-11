https://ria.ru/20220911/neft-1816042906.html

Минфин США заявил о риске зимнего подорожания нефти из-за санкций

Минфин США заявил о риске зимнего подорожания нефти из-за санкций - РИА Новости, 11.09.2022

Минфин США заявил о риске зимнего подорожания нефти из-за санкций

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что видит риски зимнего подорожания нефти из-за предстоящего расширения антироссийских санкций, но рассчитывает на... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T19:50

2022-09-11T19:50

2022-09-11T20:07

экономика

цены на нефть

сша

россия

министерство финансов сша

джанет йеллен

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что видит риски зимнего подорожания нефти из-за предстоящего расширения антироссийских санкций, но рассчитывает на действенность "ценового потолка"."Риск существует, и, чтобы его нивелировать, мы работаем над ценовым потолком", - сказала она в интервью телекомпании CNN.Она напомнила, что зимой Евросоюз останавливает закупки большей части российской нефти и запрещает оказание услуг, связанных с ее транспортировкой морским путем. "Есть вероятность, что это приведет к всплеску цен на нефть", - сказала она.США вместе с союзниками договорились вывести из-под санкций нефть, укладывающуюся в ценовые лимиты, которые намерен установить Запад.

https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815800737.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, сша, россия, министерство финансов сша, джанет йеллен, санкции в отношении россии