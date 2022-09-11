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Минфин США заявил о риске зимнего подорожания нефти из-за санкций - РИА Новости, 11.09.2022
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Минфин США заявил о риске зимнего подорожания нефти из-за санкций
Минфин США заявил о риске зимнего подорожания нефти из-за санкций - РИА Новости, 11.09.2022
Минфин США заявил о риске зимнего подорожания нефти из-за санкций
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что видит риски зимнего подорожания нефти из-за предстоящего расширения антироссийских санкций, но рассчитывает на... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T19:50
2022-09-11T20:07
экономика
цены на нефть
сша
россия
министерство финансов сша
джанет йеллен
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что видит риски зимнего подорожания нефти из-за предстоящего расширения антироссийских санкций, но рассчитывает на действенность "ценового потолка"."Риск существует, и, чтобы его нивелировать, мы работаем над ценовым потолком", - сказала она в интервью телекомпании CNN.Она напомнила, что зимой Евросоюз останавливает закупки большей части российской нефти и запрещает оказание услуг, связанных с ее транспортировкой морским путем. "Есть вероятность, что это приведет к всплеску цен на нефть", - сказала она.США вместе с союзниками договорились вывести из-под санкций нефть, укладывающуюся в ценовые лимиты, которые намерен установить Запад.
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экономика, цены на нефть, сша, россия, министерство финансов сша, джанет йеллен, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, США, Россия, Министерство финансов США, Джанет Йеллен, Санкции в отношении России
19:50 11.09.2022 (обновлено: 20:07 11.09.2022)
 
Минфин США заявил о риске зимнего подорожания нефти из-за санкций

Минфин США: есть риск зимнего подорожания нефти из-за санкций, надежда на ценовой потолок

© AP Photo / Nam Y. HuhМужчина на заправочной станции в Баффало-Гров, штат Иллинойс, США
Мужчина на заправочной станции в Баффало-Гров, штат Иллинойс, США - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Nam Y. Huh
Мужчина на заправочной станции в Баффало-Гров, штат Иллинойс, США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что видит риски зимнего подорожания нефти из-за предстоящего расширения антироссийских санкций, но рассчитывает на действенность "ценового потолка".
"Риск существует, и, чтобы его нивелировать, мы работаем над ценовым потолком", - сказала она в интервью телекомпании CNN.
Она напомнила, что зимой Евросоюз останавливает закупки большей части российской нефти и запрещает оказание услуг, связанных с ее транспортировкой морским путем. "Есть вероятность, что это приведет к всплеску цен на нефть", - сказала она.
США вместе с союзниками договорились вывести из-под санкций нефть, укладывающуюся в ценовые лимиты, которые намерен установить Запад.
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАРоссияМинистерство финансов СШАДжанет ЙелленСанкции в отношении России
 
 
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