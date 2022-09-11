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"Санкции разрушают Европу": митинг в Вене против роста цен - РИА Новости, 11.09.2022
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"Санкции разрушают Европу": митинг в Вене против роста цен
"Санкции разрушают Европу": митинг в Вене против роста цен - РИА Новости, 11.09.2022
"Санкции разрушают Европу": митинг в Вене против роста цен
В столице Австрии прошел многотысячный митинг против роста цен на энергоносители и инфляции. Люди призывают открыть "Северный поток" и прекратить санкции против России. "Санкции не имеют нужного эффекта, они только разрушают Европу", – заявил лидер движения "Фэрденкен" и организатор митинга Ханнес Брейча.
2022-09-11T17:14
2022-09-11T17:14
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"Санкции разрушают Европу": митинг в Вене против роста цен на электроэнергию
В столице Австрии прошел многотысячный митинг против роста цен на энергоносители и инфляции. Люди призывают открыть "Северный поток" и прекратить санкции против России. "Санкции не имеют нужного эффекта, они только разрушают Европу", – заявил лидер движения "Фэрденкен" и организатор митинга Ханнес Брейча.
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австрия, вена
Австрия, Энергетический кризис , Вена
"Санкции разрушают Европу": митинг в Вене против роста цен
В столице Австрии прошел многотысячный митинг против роста цен на энергоносители и инфляции. Люди призывают открыть "Северный поток" и прекратить санкции против России. "Санкции не имеют нужного эффекта, они только разрушают Европу", – заявил лидер движения "Фэрденкен" и организатор митинга Ханнес Брейча.
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17:14 11.09.2022
 

"Санкции разрушают Европу": митинг в Вене против роста цен

Читать ria.ru в
В столице Австрии прошел многотысячный митинг против роста цен на энергоносители и инфляции. Люди призывают открыть "Северный поток" и прекратить санкции против России. "Санкции не имеют нужного эффекта, они только разрушают Европу", – заявил лидер движения "Фэрденкен" и организатор митинга Ханнес Брейча.
 
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