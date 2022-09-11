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Экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/mi-35-1815964461.html
Экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол
Экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол - РИА Новости, 11.09.2022
Экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол
Экипаж ударного вертолета Ми-35 российских Вооруженных сил сорвал попытку украинских войск навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T11:19
2022-09-11T14:28
специальная военная операция на украине
ми-35
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ми-35 российских Вооруженных сил сорвал попытку украинских войск навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны.Майор Сергей Бондарчук и старший лейтенант Максим Игольников с 5 сентября оказывали поддержку с воздуха группировке мотострелков, которым поставили задачу сорвать контрнаступление украинских формирований на Купянском направлении. Экипаж совершал по пять-шесть боевых вылетов в сутки, по два из них — ночью. Во время выполнения задания они обнаружили противника, пытавшегося скрытно навести переправу через реку вблизи украинского населенного пункта Сеньково."Доложив о вскрытых действиях противника и оценив обстановку, экипаж вертолета нанес огневое поражение противнику, применив средства авиационного поражения. Своими грамотными, профессиональными и решительными действиями экипаж вертолета не позволил противнику навести переправу, тем самым сорвал его планы по продвижению в глубину нашей обороны", — заявили в министерстве.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
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353
60
353
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Работа экипажа вертолета Ми-35 ВС РФ в Купянском районе Харьковской области
Экипаж ударного вертолета Ми-35 ВС РФ сорвал попытку украинских войск навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ
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ми-35, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Ми-35, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Вооруженные силы РФ
11:19 11.09.2022 (обновлено: 14:28 11.09.2022)
 
Экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол

МО: экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол под Купянском

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ми-35 российских Вооруженных сил сорвал попытку украинских войск навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны.
Майор Сергей Бондарчук и старший лейтенант Максим Игольников с 5 сентября оказывали поддержку с воздуха группировке мотострелков, которым поставили задачу сорвать контрнаступление украинских формирований на Купянском направлении. Экипаж совершал по пять-шесть боевых вылетов в сутки, по два из них — ночью. Во время выполнения задания они обнаружили противника, пытавшегося скрытно навести переправу через реку вблизи украинского населенного пункта Сеньково.
"Доложив о вскрытых действиях противника и оценив обстановку, экипаж вертолета нанес огневое поражение противнику, применив средства авиационного поражения. Своими грамотными, профессиональными и решительными действиями экипаж вертолета не позволил противнику навести переправу, тем самым сорвал его планы по продвижению в глубину нашей обороны", — заявили в министерстве.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеМи-35Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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