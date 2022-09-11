https://ria.ru/20220911/mi-35-1815964461.html

Экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол

Экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол - РИА Новости, 11.09.2022

Экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол

Экипаж ударного вертолета Ми-35 российских Вооруженных сил сорвал попытку украинских войск навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T11:19

2022-09-11T11:19

2022-09-11T14:28

специальная военная операция на украине

ми-35

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ми-35 российских Вооруженных сил сорвал попытку украинских войск навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны.Майор Сергей Бондарчук и старший лейтенант Максим Игольников с 5 сентября оказывали поддержку с воздуха группировке мотострелков, которым поставили задачу сорвать контрнаступление украинских формирований на Купянском направлении. Экипаж совершал по пять-шесть боевых вылетов в сутки, по два из них — ночью. Во время выполнения задания они обнаружили противника, пытавшегося скрытно навести переправу через реку вблизи украинского населенного пункта Сеньково."Доложив о вскрытых действиях противника и оценив обстановку, экипаж вертолета нанес огневое поражение противнику, применив средства авиационного поражения. Своими грамотными, профессиональными и решительными действиями экипаж вертолета не позволил противнику навести переправу, тем самым сорвал его планы по продвижению в глубину нашей обороны", — заявили в министерстве.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220911/svo-1815944003.html

харьковская область

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Работа экипажа вертолета Ми-35 ВС РФ в Купянском районе Харьковской области Экипаж ударного вертолета Ми-35 ВС РФ сорвал попытку украинских войск навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ 2022-09-11T11:19 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ми-35, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы рф