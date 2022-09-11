https://ria.ru/20220911/metro-1816060399.html
В Харькове из-за блэкаута остановилось метро
В Харькове из-за блэкаута остановилось метро - РИА Новости, 11.09.2022
В Харькове из-за блэкаута остановилось метро
Метро встало в Харькове, троллейбусы горят в Полтаве после перепадов напряжения, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:32
2022-09-11T22:32
2022-09-11T22:49
харьков
украина
в мире
владимир зеленский
полтава
харьковская область
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Метро встало в Харькове, троллейбусы горят в Полтаве после перепадов напряжения, сообщают украинские СМИ.Ранее Владимир Зеленский сообщил о полном блэкауте в Харьковской области и ДНР, о частичном - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом в Полтавской области.Как сообщает украинское агентство УНИАН, в Харькове перестало работать метро. По данным украинского издания "Страна.ua", в Полтаве из-за перепадов напряжения загорелись троллейбусы.
https://ria.ru/20220911/elektroenergiya-1816059525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, украина, в мире, владимир зеленский, полтава, харьковская область
Харьков, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Полтава, Харьковская область
22:32 11.09.2022 (обновлено: 22:49 11.09.2022)
В Харькове из-за блэкаута остановилось метро
СМИ: метро встало в Харькове, троллейбусы горят в Полтаве после перепадов напряжения