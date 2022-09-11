Рейтинг@Mail.ru
В Харькове из-за блэкаута остановилось метро - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220911/metro-1816060399.html
В Харькове из-за блэкаута остановилось метро
В Харькове из-за блэкаута остановилось метро - РИА Новости, 11.09.2022
В Харькове из-за блэкаута остановилось метро
Метро встало в Харькове, троллейбусы горят в Полтаве после перепадов напряжения, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:32
2022-09-11T22:49
харьков
украина
в мире
владимир зеленский
полтава
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101469/46/1014694671_0:32:1321:775_1920x0_80_0_0_2615f3cfa94ce6ca420bcef0f7413963.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Метро встало в Харькове, троллейбусы горят в Полтаве после перепадов напряжения, сообщают украинские СМИ.Ранее Владимир Зеленский сообщил о полном блэкауте в Харьковской области и ДНР, о частичном - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом в Полтавской области.Как сообщает украинское агентство УНИАН, в Харькове перестало работать метро. По данным украинского издания "Страна.ua", в Полтаве из-за перепадов напряжения загорелись троллейбусы.
https://ria.ru/20220911/elektroenergiya-1816059525.html
харьков
украина
полтава
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101469/46/1014694671_0:0:1221:915_1920x0_80_0_0_17cc2f7b6f8d7fb0db36242c993d9ae7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьков, украина, в мире, владимир зеленский, полтава, харьковская область
Харьков, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Полтава, Харьковская область
22:32 11.09.2022 (обновлено: 22:49 11.09.2022)
 
В Харькове из-за блэкаута остановилось метро

СМИ: метро встало в Харькове, троллейбусы горят в Полтаве после перепадов напряжения

© Фото : Официальная страница метрополитена ХарьковаСтанция Харьковского метрополитена "Завод им. Малышева"
Станция Харьковского метрополитена Завод им. Малышева - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© Фото : Официальная страница метрополитена Харькова
Станция Харьковского метрополитена "Завод им. Малышева". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Метро встало в Харькове, троллейбусы горят в Полтаве после перепадов напряжения, сообщают украинские СМИ.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о полном блэкауте в Харьковской области и ДНР, о частичном - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом в Полтавской области.
ЛЭП, Украина - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 22:18Специальная военная операция на Украине
В нескольких областях Украины отключилась электроэнергия
Как сообщает украинское агентство УНИАН, в Харькове перестало работать метро. По данным украинского издания "Страна.ua", в Полтаве из-за перепадов напряжения загорелись троллейбусы.
 
ХарьковУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийПолтаваХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала