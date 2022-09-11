https://ria.ru/20220911/metro-1816060399.html

В Харькове из-за блэкаута остановилось метро

В Харькове из-за блэкаута остановилось метро - РИА Новости, 11.09.2022

В Харькове из-за блэкаута остановилось метро

Метро встало в Харькове, троллейбусы горят в Полтаве после перепадов напряжения, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T22:32

2022-09-11T22:32

2022-09-11T22:49

харьков

украина

в мире

владимир зеленский

полтава

харьковская область

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Метро встало в Харькове, троллейбусы горят в Полтаве после перепадов напряжения, сообщают украинские СМИ.Ранее Владимир Зеленский сообщил о полном блэкауте в Харьковской области и ДНР, о частичном - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом в Полтавской области.Как сообщает украинское агентство УНИАН, в Харькове перестало работать метро. По данным украинского издания "Страна.ua", в Полтаве из-за перепадов напряжения загорелись троллейбусы.

https://ria.ru/20220911/elektroenergiya-1816059525.html

харьков

украина

полтава

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

харьков, украина, в мире, владимир зеленский, полтава, харьковская область