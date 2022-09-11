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Медведев назвал Курскую битву славной страницей нашей Родины - РИА Новости, 12.09.2022
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Медведев назвал Курскую битву славной страницей нашей Родины
Медведев назвал Курскую битву славной страницей нашей Родины - РИА Новости, 12.09.2022
Медведев назвал Курскую битву славной страницей нашей Родины
"Единая Россия" будет готовиться к юбилею Курской битвы, это "славная страница истории" Родины, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-11T22:15
2022-09-12T09:25
общество
единая россия
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия" будет готовиться к юбилею Курской битвы, это "славная страница истории" Родины, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Обязательно будем (готовиться) и к юбилею Курской битвы, потому что это славная страница нашей истории, истории нашей Родины", - сказал Медведев в ходе селектора с регионами, где прошли выборы.
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общество, единая россия, россия, дмитрий медведев
Общество, Единая Россия, Россия, Дмитрий Медведев
22:15 11.09.2022 (обновлено: 09:25 12.09.2022)
 
Медведев назвал Курскую битву славной страницей нашей Родины

Медведев: ЕР будет готовиться к юбилею Курской битвы, это славная страница нашей Родины

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов и руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев, председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов и руководитель фракции Единая Россия Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов и руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия" будет готовиться к юбилею Курской битвы, это "славная страница истории" Родины, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Обязательно будем (готовиться) и к юбилею Курской битвы, потому что это славная страница нашей истории, истории нашей Родины", - сказал Медведев в ходе селектора с регионами, где прошли выборы.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 21:55
ЕР оправдает полученный на выборах кредит доверия, пообещал Медведев
 
ОбществоЕдиная РоссияРоссияДмитрий Медведев
 
 
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