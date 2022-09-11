https://ria.ru/20220911/medvedev-1816058870.html

Медведев назвал Курскую битву славной страницей нашей Родины

Медведев назвал Курскую битву славной страницей нашей Родины - РИА Новости, 12.09.2022

Медведев назвал Курскую битву славной страницей нашей Родины

"Единая Россия" будет готовиться к юбилею Курской битвы, это "славная страница истории" Родины, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-11T22:15

2022-09-11T22:15

2022-09-12T09:25

общество

единая россия

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия" будет готовиться к юбилею Курской битвы, это "славная страница истории" Родины, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Обязательно будем (готовиться) и к юбилею Курской битвы, потому что это славная страница нашей истории, истории нашей Родины", - сказал Медведев в ходе селектора с регионами, где прошли выборы.

https://ria.ru/20220911/vybory-1816057696.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, единая россия, россия, дмитрий медведев