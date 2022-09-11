https://ria.ru/20220911/medvedev-1816058870.html
Медведев назвал Курскую битву славной страницей нашей Родины
Медведев назвал Курскую битву славной страницей нашей Родины - РИА Новости, 12.09.2022
Медведев назвал Курскую битву славной страницей нашей Родины
"Единая Россия" будет готовиться к юбилею Курской битвы, это "славная страница истории" Родины, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-11T22:15
2022-09-11T22:15
2022-09-12T09:25
общество
единая россия
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия" будет готовиться к юбилею Курской битвы, это "славная страница истории" Родины, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Обязательно будем (готовиться) и к юбилею Курской битвы, потому что это славная страница нашей истории, истории нашей Родины", - сказал Медведев в ходе селектора с регионами, где прошли выборы.
https://ria.ru/20220911/vybory-1816057696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, единая россия, россия, дмитрий медведев
Общество, Единая Россия, Россия, Дмитрий Медведев
22:15 11.09.2022 (обновлено: 09:25 12.09.2022)
Медведев назвал Курскую битву славной страницей нашей Родины
Медведев: ЕР будет готовиться к юбилею Курской битвы, это славная страница нашей Родины