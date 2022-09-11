https://ria.ru/20220911/medvedev-1816053306.html

Медведев прокомментировал ход избирательной кампании в России

Медведев прокомментировал ход избирательной кампании в России - РИА Новости, 11.09.2022

Медведев прокомментировал ход избирательной кампании в России

В этом году выборы проходят в особых условиях, поскольку продолжается специальная военная операция, это не могло не сказаться на том, как прошла избирательная... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T21:06

2022-09-11T21:06

2022-09-11T21:36

дмитрий медведев

россия

политика

владимир путин

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В этом году выборы проходят в особых условиях, поскольку продолжается специальная военная операция, это не могло не сказаться на том, как прошла избирательная кампания, продемонстрировавшая консолидацию огромного числа людей вокруг решения о необходимости проведения спецоперации, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он добавил, что избирательная кампания продемонстрировала "консолидацию среди огромного количества людей вокруг решения президента РФ Владимира Путина о необходимости проведения спецоперации".Выборы различных уровней прошли в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего прошло около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием избирают 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220911/vybory-1816025960.html

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дмитрий медведев, россия, политика, владимир путин, единый день голосования — 2022