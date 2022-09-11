Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал ход избирательной кампании в России - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220911/medvedev-1816053306.html
Медведев прокомментировал ход избирательной кампании в России
Медведев прокомментировал ход избирательной кампании в России - РИА Новости, 11.09.2022
Медведев прокомментировал ход избирательной кампании в России
В этом году выборы проходят в особых условиях, поскольку продолжается специальная военная операция, это не могло не сказаться на том, как прошла избирательная... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T21:06
2022-09-11T21:36
дмитрий медведев
россия
политика
владимир путин
единый день голосования — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774149265_337:173:2533:1408_1920x0_80_0_0_914a9791ebd60412a960cb9c08c6e48f.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В этом году выборы проходят в особых условиях, поскольку продолжается специальная военная операция, это не могло не сказаться на том, как прошла избирательная кампания, продемонстрировавшая консолидацию огромного числа людей вокруг решения о необходимости проведения спецоперации, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он добавил, что избирательная кампания продемонстрировала "консолидацию среди огромного количества людей вокруг решения президента РФ Владимира Путина о необходимости проведения спецоперации".Выборы различных уровней прошли в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего прошло около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием избирают 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
https://ria.ru/20220911/vybory-1816025960.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774149265_353:0:2450:1573_1920x0_80_0_0_dff3a0b8356740762c9c36296ec4b32e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, россия, политика, владимир путин, единый день голосования — 2022
Дмитрий Медведев, Россия, Политика, Владимир Путин, Единый день голосования — 2022
21:06 11.09.2022 (обновлено: 21:36 11.09.2022)
 
Медведев прокомментировал ход избирательной кампании в России

Медведев: избирательная кампания показала консолидацию людей вокруг решения о спецоперации

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В этом году выборы проходят в особых условиях, поскольку продолжается специальная военная операция, это не могло не сказаться на том, как прошла избирательная кампания, продемонстрировавшая консолидацию огромного числа людей вокруг решения о необходимости проведения спецоперации, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В этом году выборы проходят в особых условиях, поскольку продолжается специальная военная операция. Наши вооруженные силы защищают наших соотечественников, граждан нашей страны, и это не могло не сказаться на том, как проходила избирательная кампания",- сказал Медведев в ходе селектора с регионами, где прошли выборы.
Он добавил, что избирательная кампания продемонстрировала "консолидацию среди огромного количества людей вокруг решения президента РФ Владимира Путина о необходимости проведения спецоперации".
Выборы различных уровней прошли в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего прошло около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием избирают 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
Сотрудница избирательной комиссии во Владивостоке вскрывает переносную урну для подсчета бюллетеней - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 19:09
Единый день голосования в России
 
Дмитрий МедведевРоссияПолитикаВладимир ПутинЕдиный день голосования — 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала