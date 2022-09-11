21:06 11.09.2022 (обновлено: 21:36 11.09.2022)
Медведев прокомментировал ход избирательной кампании в России
Медведев: избирательная кампания показала консолидацию людей вокруг решения о спецоперации
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В этом году выборы проходят в особых условиях, поскольку продолжается специальная военная операция, это не могло не сказаться на том, как прошла избирательная кампания, продемонстрировавшая консолидацию огромного числа людей вокруг решения о необходимости проведения спецоперации, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В этом году выборы проходят в особых условиях, поскольку продолжается специальная военная операция. Наши вооруженные силы защищают наших соотечественников, граждан нашей страны, и это не могло не сказаться на том, как проходила избирательная кампания",- сказал Медведев в ходе селектора с регионами, где прошли выборы.
Он добавил, что избирательная кампания продемонстрировала "консолидацию среди огромного количества людей вокруг решения президента РФ Владимира Путина о необходимости проведения спецоперации".
Выборы различных уровней прошли в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего прошло около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием избирают 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
Вчера, 19:09Единый день голосования в России