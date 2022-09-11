Рейтинг@Mail.ru
Британцы вынуждены обращаться за платными частными медицинскими услугами - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220911/meduslugi-1816027664.html
Британцы вынуждены обращаться за платными частными медицинскими услугами
Британцы вынуждены обращаться за платными частными медицинскими услугами - РИА Новости, 11.09.2022
Британцы вынуждены обращаться за платными частными медицинскими услугами
Миллионы британцев вынуждены обращаться за платными частными медицинскими услугами из-за огромных листов ожидания в государственных медицинских учреждениях, для РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T17:59
2022-09-11T17:59
в мире
великобритания
англия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581168366_0:248:3164:2028_1920x0_80_0_0_b7fbc32429dff5a095d3fb40f104fb8e.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Миллионы британцев вынуждены обращаться за платными частными медицинскими услугами из-за огромных листов ожидания в государственных медицинских учреждениях, для этого им приходится влезать в долги, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование благотворительной организации Engage Britain.По данным опроса, каждый десятый взрослый житель Великобритании за последний год обращался к услугам частного сектора. Из них более 60% из-за того, что столкнулись с огромными очередями в государственных медучреждениях.Сейчас около 6,8 миллиона человек ожидают планового лечения в Англии. Из тех, кто обратился в частные клиники, 46% были вынуждены сократить свои расходы, воспользоваться сбережениями или взять деньги в долг.Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и неспособности позволить себе получить более высокую квалификацию.Согласно опубликованному в июле отчету Комитета по здравоохранению и социальной помощи, в Великобритании не хватает 12 тысяч докторов и более 50 тысяч медсестер и акушеров, и наблюдается нехватка медперсонала во всех областях здравоохранения.
https://ria.ru/20220906/britaniya-1814735790.html
https://ria.ru/20220822/britaniya-1811184906.html
великобритания
англия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581168366_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_ddc58fd2490a0617dc11c277a03b8719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, англия
В мире, Великобритания, Англия
17:59 11.09.2022
 
Британцы вынуждены обращаться за платными частными медицинскими услугами

Engage Britain: британцы пользуются платными медуслугами из-за очередей в госучреждениях

© AP Photo / Hannah McKayМедицинский персонал в Великобритании
Медицинский персонал в Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Hannah McKay
Медицинский персонал в Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Миллионы британцев вынуждены обращаться за платными частными медицинскими услугами из-за огромных листов ожидания в государственных медицинских учреждениях, для этого им приходится влезать в долги, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование благотворительной организации Engage Britain.
"Миллионы пациентов вынуждены платить за частные медицинские услуги на фоне рекордных листов ожидания в (учреждениях – ред.) Национальной службы здравоохранения, и для этого им приходится сокращать расходы, опустошать сбережения или влезать в долги", - пишет издание.
По данным опроса, каждый десятый взрослый житель Великобритании за последний год обращался к услугам частного сектора. Из них более 60% из-за того, что столкнулись с огромными очередями в государственных медучреждениях.
Сейчас около 6,8 миллиона человек ожидают планового лечения в Англии. Из тех, кто обратился в частные клиники, 46% были вынуждены сократить свои расходы, воспользоваться сбережениями или взять деньги в долг.
Люди переходят дорогу на улице в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 09:23
Британцы стали покупать меньше одежды на фоне энергокризиса
Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и неспособности позволить себе получить более высокую квалификацию.
Согласно опубликованному в июле отчету Комитета по здравоохранению и социальной помощи, в Великобритании не хватает 12 тысяч докторов и более 50 тысяч медсестер и акушеров, и наблюдается нехватка медперсонала во всех областях здравоохранения.
Ветряные электростанции - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 02:53
Британцев поощрят за снижение энергопотребления, сообщили СМИ
 
В миреВеликобританияАнглия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала