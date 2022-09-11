Британцы вынуждены обращаться за платными частными медицинскими услугами
Engage Britain: британцы пользуются платными медуслугами из-за очередей в госучреждениях
© AP Photo / Hannah McKayМедицинский персонал в Великобритании
© AP Photo / Hannah McKay
Медицинский персонал в Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Миллионы британцев вынуждены обращаться за платными частными медицинскими услугами из-за огромных листов ожидания в государственных медицинских учреждениях, для этого им приходится влезать в долги, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование благотворительной организации Engage Britain.
"Миллионы пациентов вынуждены платить за частные медицинские услуги на фоне рекордных листов ожидания в (учреждениях – ред.) Национальной службы здравоохранения, и для этого им приходится сокращать расходы, опустошать сбережения или влезать в долги", - пишет издание.
По данным опроса, каждый десятый взрослый житель Великобритании за последний год обращался к услугам частного сектора. Из них более 60% из-за того, что столкнулись с огромными очередями в государственных медучреждениях.
Сейчас около 6,8 миллиона человек ожидают планового лечения в Англии. Из тех, кто обратился в частные клиники, 46% были вынуждены сократить свои расходы, воспользоваться сбережениями или взять деньги в долг.
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Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и неспособности позволить себе получить более высокую квалификацию.
Согласно опубликованному в июле отчету Комитета по здравоохранению и социальной помощи, в Великобритании не хватает 12 тысяч докторов и более 50 тысяч медсестер и акушеров, и наблюдается нехватка медперсонала во всех областях здравоохранения.
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