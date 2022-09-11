https://ria.ru/20220911/meduslugi-1816027664.html

Британцы вынуждены обращаться за платными частными медицинскими услугами

Британцы вынуждены обращаться за платными частными медицинскими услугами - РИА Новости, 11.09.2022

Британцы вынуждены обращаться за платными частными медицинскими услугами

Миллионы британцев вынуждены обращаться за платными частными медицинскими услугами из-за огромных листов ожидания в государственных медицинских учреждениях, для РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T17:59

2022-09-11T17:59

2022-09-11T17:59

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Миллионы британцев вынуждены обращаться за платными частными медицинскими услугами из-за огромных листов ожидания в государственных медицинских учреждениях, для этого им приходится влезать в долги, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование благотворительной организации Engage Britain.По данным опроса, каждый десятый взрослый житель Великобритании за последний год обращался к услугам частного сектора. Из них более 60% из-за того, что столкнулись с огромными очередями в государственных медучреждениях.Сейчас около 6,8 миллиона человек ожидают планового лечения в Англии. Из тех, кто обратился в частные клиники, 46% были вынуждены сократить свои расходы, воспользоваться сбережениями или взять деньги в долг.Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и неспособности позволить себе получить более высокую квалификацию.Согласно опубликованному в июле отчету Комитета по здравоохранению и социальной помощи, в Великобритании не хватает 12 тысяч докторов и более 50 тысяч медсестер и акушеров, и наблюдается нехватка медперсонала во всех областях здравоохранения.

https://ria.ru/20220906/britaniya-1814735790.html

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