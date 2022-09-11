https://ria.ru/20220911/mazur-1816065194.html

На выборах главы Томской области побеждает Мазур

На выборах главы Томской области побеждает Мазур - РИА Новости, 11.09.2022

На выборах главы Томской области побеждает Мазур

Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур побеждает с 84,61% после обработки 99,48% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T23:28

2022-09-11T23:28

2022-09-11T23:35

политика

томская область

цик рф

единый день голосования — 2022

владимир мазур

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур побеждает с 84,61% после обработки 99,48% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 99,48% протоколов Мазур ("Единая Россия") набирает 84,61% голосов, Галина Немцева ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 6,06%, Андрей Петров (КПРФ) - 5,45%, Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,17%.

https://ria.ru/20220911/vybory-1816025960.html

томская область

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, томская область, цик рф, единый день голосования — 2022, владимир мазур