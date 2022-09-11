https://ria.ru/20220911/mazur-1816065194.html
На выборах главы Томской области побеждает Мазур
На выборах главы Томской области побеждает Мазур - РИА Новости, 11.09.2022
На выборах главы Томской области побеждает Мазур
Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур побеждает с 84,61% после обработки 99,48% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T23:28
2022-09-11T23:28
2022-09-11T23:35
политика
томская область
цик рф
единый день голосования — 2022
владимир мазур
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур побеждает с 84,61% после обработки 99,48% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 99,48% протоколов Мазур ("Единая Россия") набирает 84,61% голосов, Галина Немцева ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 6,06%, Андрей Петров (КПРФ) - 5,45%, Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,17%.
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томская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, томская область, цик рф, единый день голосования — 2022, владимир мазур
Политика, Томская область, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2022, Владимир Мазур
23:28 11.09.2022 (обновлено: 23:35 11.09.2022)
На выборах главы Томской области побеждает Мазур
ЦИК: врио томского губернатора Мазур побеждает после обработки 99,48 процента протоколов