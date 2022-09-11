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На выборах в Рязанской области лидирует Малков - РИА Новости, 11.09.2022
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На выборах в Рязанской области лидирует Малков
На выборах в Рязанской области лидирует Малков - РИА Новости, 11.09.2022
На выборах в Рязанской области лидирует Малков
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков лидирует на выборах главы региона с 83,77% голосов после обработки 51,05%... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:37
2022-09-11T22:37
политика
павел малков
рязанская область
цик рф
единая россия
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков лидирует на выборах главы региона с 83,77% голосов после обработки 51,05% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 51,05% протоколов Малков (от "Единой России") набирает 83,77% голосов, Денис Сидоров (КПРФ) - 5,88%, Дмитрий Репников (от ЛДПР) - 3,92%, Наталья Рубина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,82%, Григорий Парсентьев ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 2,33%.
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политика, павел малков, рязанская область, цик рф, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Павел Малков, Рязанская область, ЦИК РФ, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
22:37 11.09.2022
 
На выборах в Рязанской области лидирует Малков

Малков лидирует на выборах главы Рязанской области после обработки половины протоколов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков голосует на выборах главы региона
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков голосует на выборах главы региона - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости
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Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков голосует на выборах главы региона. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков лидирует на выборах главы региона с 83,77% голосов после обработки 51,05% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 51,05% протоколов Малков (от "Единой России") набирает 83,77% голосов, Денис Сидоров (КПРФ) - 5,88%, Дмитрий Репников (от ЛДПР) - 3,92%, Наталья Рубина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,82%, Григорий Парсентьев ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 2,33%.
В информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 22:16
В ЦИК собрали ключ расшифрования для подведения итогов онлайн-голосования
 
ПолитикаПавел МалковРязанская областьЦИК РФЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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