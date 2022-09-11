https://ria.ru/20220911/malkov-1816061091.html

На выборах в Рязанской области лидирует Малков

На выборах в Рязанской области лидирует Малков - РИА Новости, 11.09.2022

На выборах в Рязанской области лидирует Малков

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков лидирует на выборах главы региона с 83,77% голосов после обработки 51,05%... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T22:37

2022-09-11T22:37

2022-09-11T22:37

политика

павел малков

рязанская область

цик рф

единая россия

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков лидирует на выборах главы региона с 83,77% голосов после обработки 51,05% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 51,05% протоколов Малков (от "Единой России") набирает 83,77% голосов, Денис Сидоров (КПРФ) - 5,88%, Дмитрий Репников (от ЛДПР) - 3,92%, Наталья Рубина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,82%, Григорий Парсентьев ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 2,33%.

https://ria.ru/20220911/klyuch-1816059107.html

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Наталья Макарова

политика, павел малков, рязанская область, цик рф, единая россия, единый день голосования — 2022