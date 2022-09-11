https://ria.ru/20220911/malkov-1816061091.html
На выборах в Рязанской области лидирует Малков
На выборах в Рязанской области лидирует Малков - РИА Новости, 11.09.2022
На выборах в Рязанской области лидирует Малков
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков лидирует на выборах главы региона с 83,77% голосов после обработки 51,05%... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:37
2022-09-11T22:37
2022-09-11T22:37
политика
павел малков
рязанская область
цик рф
единая россия
единый день голосования — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815970148_0:0:1993:1122_1920x0_80_0_0_3eace473e31baf50c36e7a5e7f215746.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков лидирует на выборах главы региона с 83,77% голосов после обработки 51,05% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 51,05% протоколов Малков (от "Единой России") набирает 83,77% голосов, Денис Сидоров (КПРФ) - 5,88%, Дмитрий Репников (от ЛДПР) - 3,92%, Наталья Рубина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,82%, Григорий Парсентьев ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 2,33%.
https://ria.ru/20220911/klyuch-1816059107.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815970148_22:0:1802:1335_1920x0_80_0_0_5dce37e0d72f502b38ed968738944ae7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, павел малков, рязанская область, цик рф, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Павел Малков, Рязанская область, ЦИК РФ, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
На выборах в Рязанской области лидирует Малков
Малков лидирует на выборах главы Рязанской области после обработки половины протоколов