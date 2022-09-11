https://ria.ru/20220911/lnr-1815972667.html

ВСУ не удалось взять часть территории ЛНР под свой контроль

ВСУ не удалось взять часть территории ЛНР под свой контроль - РИА Новости, 11.09.2022

ВСУ не удалось взять часть территории ЛНР под свой контроль

Вся территория Луганской Народной Республики остается под контролем местных властей и Народной милиции ЛНР, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T12:11

2022-09-11T12:11

2022-09-11T14:08

специальная военная операция на украине

в мире

родион мирошник

луганская народная республика

лисичанск

северодонецк

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ЛУГАНСК, 11 сен — РИА Новости. Вся территория Луганской Народной Республики остается под контролем местных властей и Народной милиции ЛНР, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.Ранее ряд украинских Telegram-каналов сообщили о взятии под контроль части территорий ЛНР у Лисичанска и Северодонецка."За ночь ситуация не изменилась, вся территория Луганской Народной Республики так и остается полностью под контролем официальной власти республики и Народной милиции ЛНР. Слухи о захвате Лисичанска и Северодонецка — лишь влажные мечты изгнанных с территории республики украинских чиновников, которым скучно без своих наделов", — прокомментировал Мирошник.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

лисичанск

северодонецк

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Влада Копылова

в мире, родион мирошник, луганская народная республика, лисичанск, северодонецк