https://ria.ru/20220911/lnr-1815972667.html
ВСУ не удалось взять часть территории ЛНР под свой контроль
ВСУ не удалось взять часть территории ЛНР под свой контроль - РИА Новости, 11.09.2022
ВСУ не удалось взять часть территории ЛНР под свой контроль
Вся территория Луганской Народной Республики остается под контролем местных властей и Народной милиции ЛНР, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:11
2022-09-11T12:11
2022-09-11T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
лисичанск
северодонецк
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ЛУГАНСК, 11 сен — РИА Новости. Вся территория Луганской Народной Республики остается под контролем местных властей и Народной милиции ЛНР, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.Ранее ряд украинских Telegram-каналов сообщили о взятии под контроль части территорий ЛНР у Лисичанска и Северодонецка."За ночь ситуация не изменилась, вся территория Луганской Народной Республики так и остается полностью под контролем официальной власти республики и Народной милиции ЛНР. Слухи о захвате Лисичанска и Северодонецка — лишь влажные мечты изгнанных с территории республики украинских чиновников, которым скучно без своих наделов", — прокомментировал Мирошник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
лисичанск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, родион мирошник, луганская народная республика, лисичанск, северодонецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Северодонецк
12:11 11.09.2022 (обновлено: 14:08 11.09.2022)
ВСУ не удалось взять часть территории ЛНР под свой контроль
В ЛНР опровергли информацию о взятии под контроль Киева, Лисичанска и Северодонецка