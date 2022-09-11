https://ria.ru/20220911/lnr-1815956954.html

В ЛНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных и двух беспилотников

В ЛНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных и двух беспилотников - РИА Новости, 11.09.2022

В ЛНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных и двух беспилотников

Украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, четыре бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и другую технику, сообщает... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T10:19

2022-09-11T10:19

2022-09-11T10:19

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, четыре бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и другую технику, сообщает Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 60 человек личного состава; четыре бронетранспортера; одна артиллерийская установка; два беспилотных летательных аппарата; шесть единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика