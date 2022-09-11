https://ria.ru/20220911/lnr-1815956954.html
В ЛНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных и двух беспилотников
В ЛНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных и двух беспилотников - РИА Новости, 11.09.2022
В ЛНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных и двух беспилотников
Украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, четыре бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и другую технику, сообщает... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:19
2022-09-11T10:19
2022-09-11T10:19
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, четыре бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и другую технику, сообщает Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 60 человек личного состава; четыре бронетранспортера; одна артиллерийская установка; два беспилотных летательных аппарата; шесть единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
В ЛНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных и двух беспилотников
В ЛНР заявили об уничтожении до 60 украинских военных, двух беспилотников и четырех БТР