https://ria.ru/20220911/krizis-1816025070.html

Президент Румынии назвал кризис в Европе одним из самых масштабных

Президент Румынии назвал кризис в Европе одним из самых масштабных - РИА Новости, 11.09.2022

Президент Румынии назвал кризис в Европе одним из самых масштабных

Европейский континент сталкивается с одним из самых масштабных кризисов, а преодолеть его могут общие усилия НАТО и ЕС, заявил журналистам президент Румынии... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T17:39

2022-09-11T17:39

2022-09-11T17:55

в мире

клаус йоханнис

румыния

европа

нато

евросоюз

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КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Европейский континент сталкивается с одним из самых масштабных кризисов, а преодолеть его могут общие усилия НАТО и ЕС, заявил журналистам президент Румынии Клаус Йоханнис.По его словам, в этот период Румыния подтверждает свою приверженность укреплению трансатлантических отношений и поддерживает шаги по обеспечению региональной безопасности, защите свободы румын и построению мира и демократии во всем мире."Выражаю убеждение, что совместные усилия международного сообщества, политический диалог, а не конфронтация, вместе с нашими совпадающими и взаимодополняющими целями, НАТО и ЕС обеспечат укрепление европейской безопасности и стабильности, особенно в Юго-Восточной Европе и Причерноморье", — отметил Йоханнис.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220911/bezdomnye-1816008729.html

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Наталья Макарова

в мире, клаус йоханнис, румыния, европа, нато, евросоюз