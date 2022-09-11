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Президент Румынии назвал кризис в Европе одним из самых масштабных - РИА Новости, 11.09.2022
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Президент Румынии назвал кризис в Европе одним из самых масштабных
Президент Румынии назвал кризис в Европе одним из самых масштабных - РИА Новости, 11.09.2022
Президент Румынии назвал кризис в Европе одним из самых масштабных
Европейский континент сталкивается с одним из самых масштабных кризисов, а преодолеть его могут общие усилия НАТО и ЕС, заявил журналистам президент Румынии... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T17:39
2022-09-11T17:55
в мире
клаус йоханнис
румыния
европа
нато
евросоюз
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КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Европейский континент сталкивается с одним из самых масштабных кризисов, а преодолеть его могут общие усилия НАТО и ЕС, заявил журналистам президент Румынии Клаус Йоханнис.По его словам, в этот период Румыния подтверждает свою приверженность укреплению трансатлантических отношений и поддерживает шаги по обеспечению региональной безопасности, защите свободы румын и построению мира и демократии во всем мире."Выражаю убеждение, что совместные усилия международного сообщества, политический диалог, а не конфронтация, вместе с нашими совпадающими и взаимодополняющими целями, НАТО и ЕС обеспечат укрепление европейской безопасности и стабильности, особенно в Юго-Восточной Европе и Причерноморье", — отметил Йоханнис.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, клаус йоханнис, румыния, европа, нато, евросоюз
В мире, Клаус Йоханнис, Румыния, Европа, НАТО, Евросоюз
17:39 11.09.2022 (обновлено: 17:55 11.09.2022)
 
Президент Румынии назвал кризис в Европе одним из самых масштабных

Глава Румынии Йоханнис: Европу накрыл один из самых масштабных гуманитарных кризисов

© AFP 2022 / Daniel MihailescuМагазин продуктов в Бухаресте
Магазин продуктов в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / Daniel Mihailescu
Магазин продуктов в Бухаресте. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Европейский континент сталкивается с одним из самых масштабных кризисов, а преодолеть его могут общие усилия НАТО и ЕС, заявил журналистам президент Румынии Клаус Йоханнис.
"Мы сталкиваемся с одним из самых масштабных гуманитарных кризисов в новейшей истории нашего континента, который порождает все большее число жертв, разрушений и перемещений людей внутри и за пределами Украины", — говорит Йоханнис.
По его словам, в этот период Румыния подтверждает свою приверженность укреплению трансатлантических отношений и поддерживает шаги по обеспечению региональной безопасности, защите свободы румын и построению мира и демократии во всем мире.
"Выражаю убеждение, что совместные усилия международного сообщества, политический диалог, а не конфронтация, вместе с нашими совпадающими и взаимодополняющими целями, НАТО и ЕС обеспечат укрепление европейской безопасности и стабильности, особенно в Юго-Восточной Европе и Причерноморье", — отметил Йоханнис.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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В миреКлаус ЙоханнисРумынияЕвропаНАТОЕвросоюз
 
 
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