https://ria.ru/20220911/krizis-1815986334.html
Вучич предрек мировой продуктовый кризис
Вучич предрек мировой продуктовый кризис - РИА Новости, 11.09.2022
Вучич предрек мировой продуктовый кризис
Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в ОАЭ предрек кризис с продуктами питания, вызванный ограничениями и спекуляцией. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T14:04
2022-09-11T14:04
2022-09-11T17:13
в мире
александр вучич
сербия
оаэ
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БЕЛГРАД, 11 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в ОАЭ предрек кризис с продуктами питания, вызванный ограничениями и спекуляцией.Вучич находится с визитом в ОАЭ по приглашению президента Мохаммеда бин Зейда аль-Нахайяна."Очевидно, последует кризис с продуктами питания. Как только ограничите цены, сразу начинается спекуляция торговцев и производителей, вы не можете этому никак препятствовать", — цитирует президента Сербии портал издания "Вечерние новости".Правительство Сербии ранее ограничило цены на "бюджетные" виды молока, хлеба и сахара-песка.
https://radiosputnik.ria.ru/20220907/krizis-1815059819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр вучич, сербия, оаэ
В мире, Александр Вучич, Сербия, ОАЭ
14:04 11.09.2022 (обновлено: 17:13 11.09.2022)
Вучич предрек мировой продуктовый кризис
Президент Сербии Вучич предрек мировой кризис с продуктами питания