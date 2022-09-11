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Вучич предрек мировой продуктовый кризис - РИА Новости, 11.09.2022
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Вучич предрек мировой продуктовый кризис
Вучич предрек мировой продуктовый кризис - РИА Новости, 11.09.2022
Вучич предрек мировой продуктовый кризис
Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в ОАЭ предрек кризис с продуктами питания, вызванный ограничениями и спекуляцией. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T14:04
2022-09-11T17:13
в мире
александр вучич
сербия
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БЕЛГРАД, 11 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в ОАЭ предрек кризис с продуктами питания, вызванный ограничениями и спекуляцией.Вучич находится с визитом в ОАЭ по приглашению президента Мохаммеда бин Зейда аль-Нахайяна."Очевидно, последует кризис с продуктами питания. Как только ограничите цены, сразу начинается спекуляция торговцев и производителей, вы не можете этому никак препятствовать", — цитирует президента Сербии портал издания "Вечерние новости".Правительство Сербии ранее ограничило цены на "бюджетные" виды молока, хлеба и сахара-песка.
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в мире, александр вучич, сербия, оаэ
В мире, Александр Вучич, Сербия, ОАЭ
14:04 11.09.2022 (обновлено: 17:13 11.09.2022)
 
Вучич предрек мировой продуктовый кризис

Президент Сербии Вучич предрек мировой кризис с продуктами питания

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 11 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в ОАЭ предрек кризис с продуктами питания, вызванный ограничениями и спекуляцией.
Вучич находится с визитом в ОАЭ по приглашению президента Мохаммеда бин Зейда аль-Нахайяна.
"Очевидно, последует кризис с продуктами питания. Как только ограничите цены, сразу начинается спекуляция торговцев и производителей, вы не можете этому никак препятствовать", — цитирует президента Сербии портал издания "Вечерние новости".
Правительство Сербии ранее ограничило цены на "бюджетные" виды молока, хлеба и сахара-песка.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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В миреАлександр ВучичСербияОАЭ
 
 
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