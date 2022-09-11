https://ria.ru/20220911/krizis-1815986334.html

Вучич предрек мировой продуктовый кризис

Вучич предрек мировой продуктовый кризис - РИА Новости, 11.09.2022

Вучич предрек мировой продуктовый кризис

Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в ОАЭ предрек кризис с продуктами питания, вызванный ограничениями и спекуляцией. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T14:04

2022-09-11T14:04

2022-09-11T17:13

в мире

александр вучич

сербия

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БЕЛГРАД, 11 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в ОАЭ предрек кризис с продуктами питания, вызванный ограничениями и спекуляцией.Вучич находится с визитом в ОАЭ по приглашению президента Мохаммеда бин Зейда аль-Нахайяна."Очевидно, последует кризис с продуктами питания. Как только ограничите цены, сразу начинается спекуляция торговцев и производителей, вы не можете этому никак препятствовать", — цитирует президента Сербии портал издания "Вечерние новости".Правительство Сербии ранее ограничило цены на "бюджетные" виды молока, хлеба и сахара-песка.

https://radiosputnik.ria.ru/20220907/krizis-1815059819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, александр вучич, сербия, оаэ