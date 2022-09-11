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Умер советский разведчик Виталий Коротков - РИА Новости, 11.09.2022
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Умер советский разведчик Виталий Коротков
Умер советский разведчик Виталий Коротков - РИА Новости, 11.09.2022
Умер советский разведчик Виталий Коротков
Советский разведчик, ветеран Службы внешней разведки России Виталий Коротков скончался в воскресенье на 95-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T15:14
2022-09-11T15:14
виталий коротков
сталинград
саратов
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Советский разведчик, ветеран Службы внешней разведки России Виталий Коротков скончался в воскресенье на 95-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов."Сегодня ночью не стало Виталия Викторовича Короткова", - сказал он.Виталий Коротков родился 20 декабря 1927 года в городе Полтаве в семье военнослужащего. До 1941 года вместе с родителями жил в различных военных гарнизонах. Война застала семью во Львове. Вместе с матерью был эвакуирован в город Пугачев Саратовской области. Во время учебы в школе работал на военных складах.После окончания восьми классов средней школы в 1943 году пошел добровольцем в Красную Армию. Воевал на Центральном и 1-м Белорусском фронтах в танковых войсках.В марте 1945 года окончил Киевское танково-техническое училище и был направлен заместителем командира танковой роты в войска 2-го Дальневосточного фронта. После окончания войны с Японией служил в Центральной группе войск в Австрии в разведывательном батальоне 13-й гвардейской механизированной дивизии. В конце 1946 года демобилизовался и в 1947 году поступил на учебу в Московский юридический институт. После окончания вуза в 1951 году был направлен на работу во внешнюю разведку.По линии разведки четыре раза находился в длительных загранкомандировках в Австрии и Германии. Работал с ценной агентурой, в том числе с одним из руководящих сотрудников западногерманской разведки Хайнцем Фёльфе, который передавал СССР очень важную информацию о планах Запада в отношении Советского Союза.С 1980-го по 1991 год Виталий Коротков находился на руководящих постах в центральном аппарате внешней разведки. В 1991 году вышел в отставку.Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, "Знак Почета", многими медалями, в том числе иностранных государств, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке"."Виталий Викторович внес очень большой вклад и в дело патриотического воспитания молодежи. Он много раз выступал перед молодыми ребятами, а те, без преувеличения, затаив дыхание, слушали его", - сказал Иванов.На фронт - "по блату"Виталий Коротков в свое время рассказал в интервью РИА Новости, как в 1943 году не просто добровольцем, но и, что называется, "по блату" подростком ушел на фронт.Коротков вспоминал, как в 1942 году, в разгар боев под Сталинградом, они с приятелем попытались в первый раз попасть в действующую армию, и, бежав из дому, в товарном вагоне доехали до Саратова, но там их поймал военный патруль и отправил обратно. Через месяц попытка уехать на фронт была повторена, но с тем же результатом.Об этом мать Короткова написала его отцу, генералу, начальнику штаба бронетанковых войск Центрального фронта, и попросила повлиять на сына. Но отец поставил условие: он поможет Виталию попасть в армию, если тот окончит восьмой класс без троек.Сын выполнил условие отца, а тот сдержал свое обещание. В июне 1943 года Виталий Коротков получил удостоверение добровольца и проследовал в распоряжение 55-й Автобронетанковой мастерской Центрального фронта. 5 июля 1943 года началась Курская битва, и молодой боец Коротков неоднократно выезжал в составе группы ремонтников в район передовой для ремонта советских танков.Как вспоминал Виталий Коротков, его задачей было починить машину, что называется, "на ходу" или эвакуировать ее с поля боя. При этом он попадал под удары германской артиллерии и бомбардировщиков, не раз приходилось и самому браться за стрелковое оружие.
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виталий коротков, сталинград, саратов, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Виталий Коротков, Сталинград, Саратов, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
15:14 11.09.2022
 
Умер советский разведчик Виталий Коротков

СВР: советский разведчик Виталий Коротков умер на 95-м году жизни

© Фото : предоставлено пресс-бюро СВРВетеран СВР Виталий Коротков
Ветеран СВР Виталий Коротков - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-бюро СВР
Ветеран СВР Виталий Коротков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Советский разведчик, ветеран Службы внешней разведки России Виталий Коротков скончался в воскресенье на 95-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.
"Сегодня ночью не стало Виталия Викторовича Короткова", - сказал он.
Виталий Коротков родился 20 декабря 1927 года в городе Полтаве в семье военнослужащего. До 1941 года вместе с родителями жил в различных военных гарнизонах. Война застала семью во Львове. Вместе с матерью был эвакуирован в город Пугачев Саратовской области. Во время учебы в школе работал на военных складах.
После окончания восьми классов средней школы в 1943 году пошел добровольцем в Красную Армию. Воевал на Центральном и 1-м Белорусском фронтах в танковых войсках.
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В марте 1945 года окончил Киевское танково-техническое училище и был направлен заместителем командира танковой роты в войска 2-го Дальневосточного фронта. После окончания войны с Японией служил в Центральной группе войск в Австрии в разведывательном батальоне 13-й гвардейской механизированной дивизии. В конце 1946 года демобилизовался и в 1947 году поступил на учебу в Московский юридический институт. После окончания вуза в 1951 году был направлен на работу во внешнюю разведку.
По линии разведки четыре раза находился в длительных загранкомандировках в Австрии и Германии. Работал с ценной агентурой, в том числе с одним из руководящих сотрудников западногерманской разведки Хайнцем Фёльфе, который передавал СССР очень важную информацию о планах Запада в отношении Советского Союза.
С 1980-го по 1991 год Виталий Коротков находился на руководящих постах в центральном аппарате внешней разведки. В 1991 году вышел в отставку.
Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, "Знак Почета", многими медалями, в том числе иностранных государств, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке".
© Архив полковника А.К. Виталия КоротковаМолодой Виталий Коротков
Молодой Виталий Коротков
© Архив полковника А.К. Виталия Короткова
Молодой Виталий Коротков
"Виталий Викторович внес очень большой вклад и в дело патриотического воспитания молодежи. Он много раз выступал перед молодыми ребятами, а те, без преувеличения, затаив дыхание, слушали его", - сказал Иванов.

На фронт - "по блату"

Виталий Коротков в свое время рассказал в интервью РИА Новости, как в 1943 году не просто добровольцем, но и, что называется, "по блату" подростком ушел на фронт.
Коротков вспоминал, как в 1942 году, в разгар боев под Сталинградом, они с приятелем попытались в первый раз попасть в действующую армию, и, бежав из дому, в товарном вагоне доехали до Саратова, но там их поймал военный патруль и отправил обратно. Через месяц попытка уехать на фронт была повторена, но с тем же результатом.
Виталий Коротков в начале 1960-х годов
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Об этом мать Короткова написала его отцу, генералу, начальнику штаба бронетанковых войск Центрального фронта, и попросила повлиять на сына. Но отец поставил условие: он поможет Виталию попасть в армию, если тот окончит восьмой класс без троек.
Сын выполнил условие отца, а тот сдержал свое обещание. В июне 1943 года Виталий Коротков получил удостоверение добровольца и проследовал в распоряжение 55-й Автобронетанковой мастерской Центрального фронта. 5 июля 1943 года началась Курская битва, и молодой боец Коротков неоднократно выезжал в составе группы ремонтников в район передовой для ремонта советских танков.
Как вспоминал Виталий Коротков, его задачей было починить машину, что называется, "на ходу" или эвакуировать ее с поля боя. При этом он попадал под удары германской артиллерии и бомбардировщиков, не раз приходилось и самому браться за стрелковое оружие.
© Архив полковника А.К. Виталия КоротковаПолковник в отставке Виталий Коротков в 1945 году (слева) с отцом Виктором Коротковым (справа) в Тбилиси
Полковник в отставке Виталий Коротков в 1945 году (слева) с отцом Виктором Коротковым (справа) в Тбилиси
© Архив полковника А.К. Виталия Короткова
Полковник в отставке Виталий Коротков в 1945 году (слева) с отцом Виктором Коротковым (справа) в Тбилиси
 
Виталий КоротковСталинградСаратовРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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