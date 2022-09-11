Рейтинг@Mail.ru
Боевые возможности ВС США подвергаются риску, заявил эксперт - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220911/komponenty-1815945878.html
Боевые возможности ВС США подвергаются риску, заявил эксперт
Боевые возможности ВС США подвергаются риску, заявил эксперт - РИА Новости, 11.09.2022
Боевые возможности ВС США подвергаются риску, заявил эксперт
Военной промышленности США будет трудно найти альтернативу китайским компонентам из редкоземельных металлов, заявил в интервью государственной газете КНР Global РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T08:32
2022-09-11T08:32
в мире
f-35
вооруженные силы сша
министерство обороны сша
lockheed martin
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155619/83/1556198359_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_ad842810f11d9e58fc4026eff81ad1d2.jpg
ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Военной промышленности США будет трудно найти альтернативу китайским компонентам из редкоземельных металлов, заявил в интервью государственной газете КНР Global Times китайский военный аналитик Вэй Дунсюй.Ранее телеканал СNN сообщил, что Пентагон временно приостанавливает поставки самолетов F-35 корпорации Lockheed Martin. Такое решение было принято после того, как стало известно, что в одном из компонентов истребителя был использован сплав, произведенный в Китае, что нарушает федеральные правила закупок в области обороны.По словам Вэй Дунсюя, даже если США смогут найти краткосрочную замену китайской продукции, это приведет к увеличению расходов."Китай имеет полную отраслевую линию в разведке, добыче и производстве редкоземельных элементов и пользуется эффектом масштаба, поэтому в настоящее время США будет очень сложно заменить все китайские продукты из редкоземельных металлов во всем высокотехнологичном оборудовании", - сказал он.Аналитик отметил, что если США не смогут найти замену, по сопоставимой цене, в большом количестве и соответствующего качества в срок, последний инцидент может повлиять на поставки F-35, ударив по боевым возможностям вооруженных сил США и их союзников.Редкоземельные минералы - это 17 химических элементов, включая лантан, скандий, иттрий, а также лантаноиды. Они широко используются в высокотехнологичных отраслях, в том числе для мониторов, высокотехнологичного оружия и электрических автомобилей.По данным Геологической службы США, в период между 2016 и 2019 годами 80% импорта редкоземельных минералов США приходилось на Китай.
https://ria.ru/20220909/politika-1815466622.html
https://ria.ru/20220902/nasilie-1814089709.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155619/83/1556198359_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_b479597e0068bf273d7b64a6dddebfc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, f-35, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, lockheed martin , китай, сша
В мире, F-35, Вооруженные силы США, Министерство обороны США, Lockheed Martin , Китай, США
08:32 11.09.2022
 
Боевые возможности ВС США подвергаются риску, заявил эксперт

Аналитик Вэй: военной промышленности США будет трудно отказаться от китайских компонентов

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny WhitlockИстребители ВВС США F-35A Lightning II
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock
Истребители ВВС США F-35A Lightning II. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Военной промышленности США будет трудно найти альтернативу китайским компонентам из редкоземельных металлов, заявил в интервью государственной газете КНР Global Times китайский военный аналитик Вэй Дунсюй.
Ранее телеканал СNN сообщил, что Пентагон временно приостанавливает поставки самолетов F-35 корпорации Lockheed Martin. Такое решение было принято после того, как стало известно, что в одном из компонентов истребителя был использован сплав, произведенный в Китае, что нарушает федеральные правила закупок в области обороны.
По словам Вэй Дунсюя, даже если США смогут найти краткосрочную замену китайской продукции, это приведет к увеличению расходов.
"Китай имеет полную отраслевую линию в разведке, добыче и производстве редкоземельных элементов и пользуется эффектом масштаба, поэтому в настоящее время США будет очень сложно заменить все китайские продукты из редкоземельных металлов во всем высокотехнологичном оборудовании", - сказал он.
Президент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 08:00
"Сонный Джо" очнулся. У Байдена появился шанс на второй президентский срок
Аналитик отметил, что если США не смогут найти замену, по сопоставимой цене, в большом количестве и соответствующего качества в срок, последний инцидент может повлиять на поставки F-35, ударив по боевым возможностям вооруженных сил США и их союзников.
Редкоземельные минералы - это 17 химических элементов, включая лантан, скандий, иттрий, а также лантаноиды. Они широко используются в высокотехнологичных отраслях, в том числе для мониторов, высокотехнологичного оружия и электрических автомобилей.
По данным Геологической службы США, в период между 2016 и 2019 годами 80% импорта редкоземельных минералов США приходилось на Китай.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 17:16
Рекордное число военнослужащих в США подверглись сексуальному насилию
 
В миреF-35Вооруженные силы СШАМинистерство обороны СШАLockheed MartinКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала