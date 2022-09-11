Боевые возможности ВС США подвергаются риску, заявил эксперт
Аналитик Вэй: военной промышленности США будет трудно отказаться от китайских компонентов
Истребители ВВС США F-35A Lightning II. Архивное фото
ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Военной промышленности США будет трудно найти альтернативу китайским компонентам из редкоземельных металлов, заявил в интервью государственной газете КНР Global Times китайский военный аналитик Вэй Дунсюй.
Ранее телеканал СNN сообщил, что Пентагон временно приостанавливает поставки самолетов F-35 корпорации Lockheed Martin. Такое решение было принято после того, как стало известно, что в одном из компонентов истребителя был использован сплав, произведенный в Китае, что нарушает федеральные правила закупок в области обороны.
По словам Вэй Дунсюя, даже если США смогут найти краткосрочную замену китайской продукции, это приведет к увеличению расходов.
"Китай имеет полную отраслевую линию в разведке, добыче и производстве редкоземельных элементов и пользуется эффектом масштаба, поэтому в настоящее время США будет очень сложно заменить все китайские продукты из редкоземельных металлов во всем высокотехнологичном оборудовании", - сказал он.
Аналитик отметил, что если США не смогут найти замену, по сопоставимой цене, в большом количестве и соответствующего качества в срок, последний инцидент может повлиять на поставки F-35, ударив по боевым возможностям вооруженных сил США и их союзников.
Редкоземельные минералы - это 17 химических элементов, включая лантан, скандий, иттрий, а также лантаноиды. Они широко используются в высокотехнологичных отраслях, в том числе для мониторов, высокотехнологичного оружия и электрических автомобилей.
По данным Геологической службы США, в период между 2016 и 2019 годами 80% импорта редкоземельных минералов США приходилось на Китай.