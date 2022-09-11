https://ria.ru/20220911/komponenty-1815945878.html

Боевые возможности ВС США подвергаются риску, заявил эксперт

Боевые возможности ВС США подвергаются риску, заявил эксперт - РИА Новости, 11.09.2022

Боевые возможности ВС США подвергаются риску, заявил эксперт

Военной промышленности США будет трудно найти альтернативу китайским компонентам из редкоземельных металлов, заявил в интервью государственной газете КНР Global РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T08:32

2022-09-11T08:32

2022-09-11T08:32

в мире

f-35

вооруженные силы сша

министерство обороны сша

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китай

сша

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ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Военной промышленности США будет трудно найти альтернативу китайским компонентам из редкоземельных металлов, заявил в интервью государственной газете КНР Global Times китайский военный аналитик Вэй Дунсюй.Ранее телеканал СNN сообщил, что Пентагон временно приостанавливает поставки самолетов F-35 корпорации Lockheed Martin. Такое решение было принято после того, как стало известно, что в одном из компонентов истребителя был использован сплав, произведенный в Китае, что нарушает федеральные правила закупок в области обороны.По словам Вэй Дунсюя, даже если США смогут найти краткосрочную замену китайской продукции, это приведет к увеличению расходов."Китай имеет полную отраслевую линию в разведке, добыче и производстве редкоземельных элементов и пользуется эффектом масштаба, поэтому в настоящее время США будет очень сложно заменить все китайские продукты из редкоземельных металлов во всем высокотехнологичном оборудовании", - сказал он.Аналитик отметил, что если США не смогут найти замену, по сопоставимой цене, в большом количестве и соответствующего качества в срок, последний инцидент может повлиять на поставки F-35, ударив по боевым возможностям вооруженных сил США и их союзников.Редкоземельные минералы - это 17 химических элементов, включая лантан, скандий, иттрий, а также лантаноиды. Они широко используются в высокотехнологичных отраслях, в том числе для мониторов, высокотехнологичного оружия и электрических автомобилей.По данным Геологической службы США, в период между 2016 и 2019 годами 80% импорта редкоземельных минералов США приходилось на Китай.

https://ria.ru/20220909/politika-1815466622.html

https://ria.ru/20220902/nasilie-1814089709.html

китай

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, f-35, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, lockheed martin , китай, сша