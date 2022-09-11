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Аттракцион "Солнце Москвы" изменил способ продажи билетов
Аттракцион "Солнце Москвы" изменил способ продажи билетов - РИА Новости, 11.09.2022
Аттракцион "Солнце Москвы" изменил способ продажи билетов
Колесо обозрения "Солнце Москвы" возобновило работу с ограничениями, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:08
2022-09-11T13:08
2022-09-11T16:42
общество
москва
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Колесо обозрения "Солнце Москвы" возобновило работу с ограничениями, сообщили в пресс-службе.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором сотрудники аттракциона говорят посетителям о том, что колесо не работает из-за проведения технических работ."Колесо обозрения "Солнце Москвы" возобновило работу с ограничениями. Решение о перераспределении потока посетителей на другие дни принято для исключения нештатных ситуаций из-за высокого количества желающих покататься", — сказали в пресс-службе.Отмечается, что данная мера, которая полностью исключает массовый наплыв посетителей, способствует более комфортному и безопасному приему гостей."У гостей, которые приобрели билеты в период с 11 по 25 сентября, есть возможность сделать возврат, перенести визит на более позднюю дату до конца 2022 года или обменять на мерч, который представлен в сувенирном магазине рядом с аттракционом", — рассказали в пресс-службе.Отмечается, что вернуть билеты можно через официальный сайт или в кассах на территории "Солнца Москвы".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2022-09-11T13:08
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общество, москва
13:08 11.09.2022 (обновлено: 16:42 11.09.2022)
Аттракцион "Солнце Москвы" изменил способ продажи билетов
Аттракцион "Солнце Москвы" изменил способ продажи билетов из-за большого числа посетителей
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Колесо обозрения "Солнце Москвы" возобновило работу с ограничениями, сообщили в пресс-службе.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором сотрудники аттракциона говорят посетителям о том, что колесо не работает из-за проведения технических работ.
"Колесо обозрения "Солнце Москвы" возобновило работу с ограничениями. Решение о перераспределении потока посетителей на другие дни принято для исключения нештатных ситуаций из-за высокого количества желающих покататься", — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что данная мера, которая полностью исключает массовый наплыв посетителей, способствует более комфортному и безопасному приему гостей.
"У гостей, которые приобрели билеты в период с 11 по 25 сентября, есть возможность сделать возврат, перенести визит на более позднюю дату до конца 2022 года или обменять на мерч, который представлен в сувенирном магазине рядом с аттракционом", — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что вернуть билеты можно через официальный сайт или в кассах на территории "Солнца Москвы".