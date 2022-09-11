https://ria.ru/20220911/koleso-1815979983.html

Аттракцион "Солнце Москвы" изменил способ продажи билетов

Аттракцион "Солнце Москвы" изменил способ продажи билетов - РИА Новости, 11.09.2022

Аттракцион "Солнце Москвы" изменил способ продажи билетов

Колесо обозрения "Солнце Москвы" возобновило работу с ограничениями, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:08

2022-09-11T13:08

2022-09-11T16:42

общество

москва

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Колесо обозрения "Солнце Москвы" возобновило работу с ограничениями, сообщили в пресс-службе.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором сотрудники аттракциона говорят посетителям о том, что колесо не работает из-за проведения технических работ."Колесо обозрения "Солнце Москвы" возобновило работу с ограничениями. Решение о перераспределении потока посетителей на другие дни принято для исключения нештатных ситуаций из-за высокого количества желающих покататься", — сказали в пресс-службе.Отмечается, что данная мера, которая полностью исключает массовый наплыв посетителей, способствует более комфортному и безопасному приему гостей."У гостей, которые приобрели билеты в период с 11 по 25 сентября, есть возможность сделать возврат, перенести визит на более позднюю дату до конца 2022 года или обменять на мерч, который представлен в сувенирном магазине рядом с аттракционом", — рассказали в пресс-службе.Отмечается, что вернуть билеты можно через официальный сайт или в кассах на территории "Солнца Москвы".

москва

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Как изменилась столица России за 25 лет. Видео к 875-летию Москвы 10 сентября россияне отмечают День Рождения столицы России – Москвы. Москва знаменита не только Красной Площадью, но и обилием музеев, парковых зон, архитектурных сооружений. К 2022 году в столице открыли ГЭС-2, новый пешеходный мост через Яузу, крупный медицинский центр в Коммунарке и много других проектов. 2022-09-11T13:08 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, москва