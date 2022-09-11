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Голос времени и широта души: невероятная судьба Иосифа Кобзона - РИА Новости, 11.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220911/kobzon-1815637019.html
Голос времени и широта души: невероятная судьба Иосифа Кобзона
Голос времени и широта души: невероятная судьба Иосифа Кобзона - РИА Новости, 11.09.2022
Голос времени и широта души: невероятная судьба Иосифа Кобзона
Восьмидесятипятилетие Иосифа Кобзона — событие знаковое для российской культуры. Долгое время именно Иосиф Давыдович был символом отечественной эстрады,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T08:00
2022-09-11T08:11
шоубиз
иосиф кобзон
александра пахмутова
фидель кастро
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Восьмидесятипятилетие Иосифа Кобзона — событие знаковое для российской культуры. Долгое время именно Иосиф Давыдович был символом отечественной эстрады, блестящим мастером вокала, чей уникальный голос сопровождал не одно поколение слушателей.С арены на большую сцену: как начинал молодой мэтрЕго творческий путь нельзя назвать легким: пришлось приложить массу сил, чтобы добиться всенародной известности и любви. Одни из первых выступлений состоялись на арене Московского цирка. Там молодой исполнитель сразу подружился с артистами и увидел, по его же воспоминаниям, "невероятный труд до кровавых мозолей". Кстати, теплое отношение к цирку Кобзон сохранил навсегда — часто появлялся на праздничных представлениях и юбилеях друзей.А вся страна узнала Иосифа Кобзона после дебюта в "Голубом огоньке", где он исполнил песню Александры Пахмутовой "Куба — любовь моя". На экране был образ самого настоящего "барбудос", похожего одновременно на Че Гевару и Фиделя Кастро — в военной рубашке, с автоматом, и для этой песни артиста даже загримировали, приклеили накладную бороду. Молодого и яркого певца заметили, и вскоре он начал выступать и на всесоюзных, и на международных конкурсах, стал лауреатом престижного "Сопота" в Польше и "Золотого Орфея" в Болгарии.Невероятная память: тысячи песен на разных языкахУ него была невероятная музыкальная память и оттого обширнейший репертуар: Кобзон говорил, что знает до двух тысяч песен, которые может исполнить со всем необходимым интонированием. При этом он исполнял композиции не только на русском, но на английском и итальянском, даже на идише и иврите. Кроме песен из разных культур, активно возвращал зрителю забытые шлягеры из репертуара своих предшественников. В середине 80-х он записал шуточные и веселые эстрадные песни, которые когда-то были популярны благодаря Вадиму Козину или Изабелле Юрьевой. Но Кобзон подарил этим композициям вторую молодость, и у большинства слушателей они ассоциировались именно с исполнением Иосифа Давыдовича.Он много записывался для радио и кино — чего стоит, например, участие в музыкальной сказке "Робин Гуд", где он спел за главного героя все песни, написанные Марком Карминским на стихи Роберта Бернса. А с сериалом Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" мы обрели два абсолютных всесоюзных хита: "Я прошу, хоть ненадолго" и, конечно же, великие "Мгновения", созданные Микаэлом Таривердиевым.Уход со сцены: Кобзон не смог жить без зрителяНесколько раз он порывался уйти со сцены, даже после 60-летия объявил о прощальном турне. После него хотел сосредоточиться на преподавательской деятельности (Кобзон долгие годы был художественным руководителем вокально-эстрадного отделения училища имени Гнесиных). В итоге юбилейный концерт мэтра продолжался более десяти часов, публика не хотела отпускать своего кумира. И Кобзон не устоял: буквально через несколько дней после прощального концерта снова вышел на сцену.Чечня и "Норд-Ост": бесстрашный ИосифОн стремительно перемещался по всему миру, отправляясь порой в горячие точки. Выступал перед солдатами в госпиталях Афганистана и Чечни. Сила его личности была невероятна: когда террористы захватили "Норд-Ост", Кобзон одним из первых примчался на помощь, бесстрашно вошел в захваченное здание и после переговоров вывел нескольких заложников.Потрясающая память музыканта работала не только в песнях: работавшие с Кобзоном коллеги рассказывали, что каждое утро он начинал с обзвона друзей, у которых день рождения, — все даты он помнил наизусть, и порой именно его поздравление было первым.Четыре года без Кобзона: он с народом навсегдаБуквально до последнего дня, даже несмотря на тяжелую болезнь, он продолжал выступать, порой выходя на сцену на многочасовой сольный концерт. А когда его спрашивали: "Неужели у вас не устают связки — петь по три часа каждый день?" — отшучивался: "Связки — нет, а вот ноги устают".Иосифа Кобзона нет с нами уже четыре года, но кажется, что он все равно здесь: песни звучат по радио и телевидению, показывают фильмы, где мы слышим его голос. А мастерство артиста и педагога до сих пор живет в сотнях учеников и в миллионах почитателей его невероятного таланта и широкой души.
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иосиф кобзон, александра пахмутова, фидель кастро
Шоубиз, Иосиф Кобзон, Александра Пахмутова, Фидель Кастро
08:00 11.09.2022 (обновлено: 08:11 11.09.2022)
 

Голос времени и широта души: невероятная судьба Иосифа Кобзона

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкДепутат Государственной думы России Иосиф Кобзон
Депутат Государственной думы России Иосиф Кобзон - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Восьмидесятипятилетие Иосифа Кобзона — событие знаковое для российской культуры. Долгое время именно Иосиф Давыдович был символом отечественной эстрады, блестящим мастером вокала, чей уникальный голос сопровождал не одно поколение слушателей.

С арены на большую сцену: как начинал молодой мэтр

Его творческий путь нельзя назвать легким: пришлось приложить массу сил, чтобы добиться всенародной известности и любви. Одни из первых выступлений состоялись на арене Московского цирка. Там молодой исполнитель сразу подружился с артистами и увидел, по его же воспоминаниям, "невероятный труд до кровавых мозолей". Кстати, теплое отношение к цирку Кобзон сохранил навсегда — часто появлялся на праздничных представлениях и юбилеях друзей.
А вся страна узнала Иосифа Кобзона после дебюта в "Голубом огоньке", где он исполнил песню Александры Пахмутовой "Куба — любовь моя". На экране был образ самого настоящего "барбудос", похожего одновременно на Че Гевару и Фиделя Кастро — в военной рубашке, с автоматом, и для этой песни артиста даже загримировали, приклеили накладную бороду. Молодого и яркого певца заметили, и вскоре он начал выступать и на всесоюзных, и на международных конкурсах, стал лауреатом престижного "Сопота" в Польше и "Золотого Орфея" в Болгарии.

Невероятная память: тысячи песен на разных языках

У него была невероятная музыкальная память и оттого обширнейший репертуар: Кобзон говорил, что знает до двух тысяч песен, которые может исполнить со всем необходимым интонированием. При этом он исполнял композиции не только на русском, но на английском и итальянском, даже на идише и иврите. Кроме песен из разных культур, активно возвращал зрителю забытые шлягеры из репертуара своих предшественников.
© РИА НовостиПевец Иосиф Кобзон
певец Иосиф Кобзон - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости
Певец Иосиф Кобзон
В середине 80-х он записал шуточные и веселые эстрадные песни, которые когда-то были популярны благодаря Вадиму Козину или Изабелле Юрьевой. Но Кобзон подарил этим композициям вторую молодость, и у большинства слушателей они ассоциировались именно с исполнением Иосифа Давыдовича.
Он много записывался для радио и кино — чего стоит, например, участие в музыкальной сказке "Робин Гуд", где он спел за главного героя все песни, написанные Марком Карминским на стихи Роберта Бернса. А с сериалом Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" мы обрели два абсолютных всесоюзных хита: "Я прошу, хоть ненадолго" и, конечно же, великие "Мгновения", созданные Микаэлом Таривердиевым.

Уход со сцены: Кобзон не смог жить без зрителя

Несколько раз он порывался уйти со сцены, даже после 60-летия объявил о прощальном турне. После него хотел сосредоточиться на преподавательской деятельности (Кобзон долгие годы был художественным руководителем вокально-эстрадного отделения училища имени Гнесиных). В итоге юбилейный концерт мэтра продолжался более десяти часов, публика не хотела отпускать своего кумира. И Кобзон не устоял: буквально через несколько дней после прощального концерта снова вышел на сцену.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкИосиф Кобзон
Иосиф Кобзон - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Иосиф Кобзон

Чечня и "Норд-Ост": бесстрашный Иосиф

Он стремительно перемещался по всему миру, отправляясь порой в горячие точки. Выступал перед солдатами в госпиталях Афганистана и Чечни. Сила его личности была невероятна: когда террористы захватили "Норд-Ост", Кобзон одним из первых примчался на помощь, бесстрашно вошел в захваченное здание и после переговоров вывел нескольких заложников.
Потрясающая память музыканта работала не только в песнях: работавшие с Кобзоном коллеги рассказывали, что каждое утро он начинал с обзвона друзей, у которых день рождения, — все даты он помнил наизусть, и порой именно его поздравление было первым.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПамятные мероприятия у Театрального центра на Дубровке
Памятные мероприятия у Театрального центра на Дубровке - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Памятные мероприятия у Театрального центра на Дубровке

Четыре года без Кобзона: он с народом навсегда

Буквально до последнего дня, даже несмотря на тяжелую болезнь, он продолжал выступать, порой выходя на сцену на многочасовой сольный концерт. А когда его спрашивали: "Неужели у вас не устают связки — петь по три часа каждый день?" — отшучивался: "Связки — нет, а вот ноги устают".
Иосифа Кобзона нет с нами уже четыре года, но кажется, что он все равно здесь: песни звучат по радио и телевидению, показывают фильмы, где мы слышим его голос. А мастерство артиста и педагога до сих пор живет в сотнях учеников и в миллионах почитателей его невероятного таланта и широкой души.
Народная артистка СССР Эдита Пьеха выступает на своем юбилейном концерте в БКЗ Октябрьский в Санкт-Петербурге, 31 июля 2012 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
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