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В ЦИК собрали ключ расшифрования для подведения итогов онлайн-голосования
В ЦИК собрали ключ расшифрования для подведения итогов онлайн-голосования - РИА Новости, 11.09.2022
В ЦИК собрали ключ расшифрования для подведения итогов онлайн-голосования
Процедура сборки ключа для расшифрования результатов дистанционного электронного голосования в семи регионах России прошла в Центральной избирательной комиссии... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:16
2022-09-11T22:16
2022-09-11T22:18
политика
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элла памфилова
илья массух
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цик рф
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Процедура сборки ключа для расшифрования результатов дистанционного электронного голосования в семи регионах России прошла в Центральной избирательной комиссии России, передает корреспондент РИА Новости.Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Илья Массух вместе с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой открыли сейф-пакет, в котором хранился ноутбук, на котором разводился ключ шифрования. Все десять частей ключей также извлекли из именных сейф-пакетов. Далее все ключи собрали на том же ноутбуке и начали его запись на носитель."Для того, чтобы расшифровать необходимо не менее шести ключей", - уточнила Памфилова.Ранее, 8 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов, председатель координационного совета при Общественной палате РФ Максим Григорьев, представители политических партий и регионов лично упаковали разделенные ключи в сейф-пакеты и поместили их в стеклянный сейф.Дистанционное электронное голосования (ДЭГ) проходило в единый день голосования 11 сентября 2022 года в 7 регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве на столичной платформе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220911/vybory-1816035857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, технологии, элла памфилова, илья массух, россия, псковская область, москва, цик рф
Политика, Технологии, Элла Памфилова, Илья Массух, Россия, Псковская область, Москва, ЦИК РФ
22:16 11.09.2022 (обновлено: 22:18 11.09.2022)
В ЦИК собрали ключ расшифрования для подведения итогов онлайн-голосования
В ЦИК собрали ключ расшифрования для подведения итогов онлайн-голосования в семи регионах