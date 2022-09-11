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В ЦИК собрали ключ расшифрования для подведения итогов онлайн-голосования

В ЦИК собрали ключ расшифрования для подведения итогов онлайн-голосования - РИА Новости, 11.09.2022

В ЦИК собрали ключ расшифрования для подведения итогов онлайн-голосования

Процедура сборки ключа для расшифрования результатов дистанционного электронного голосования в семи регионах России прошла в Центральной избирательной комиссии... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T22:16

2022-09-11T22:16

2022-09-11T22:18

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Процедура сборки ключа для расшифрования результатов дистанционного электронного голосования в семи регионах России прошла в Центральной избирательной комиссии России, передает корреспондент РИА Новости.Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Илья Массух вместе с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой открыли сейф-пакет, в котором хранился ноутбук, на котором разводился ключ шифрования. Все десять частей ключей также извлекли из именных сейф-пакетов. Далее все ключи собрали на том же ноутбуке и начали его запись на носитель."Для того, чтобы расшифровать необходимо не менее шести ключей", - уточнила Памфилова.Ранее, 8 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов, председатель координационного совета при Общественной палате РФ Максим Григорьев, представители политических партий и регионов лично упаковали разделенные ключи в сейф-пакеты и поместили их в стеклянный сейф.Дистанционное электронное голосования (ДЭГ) проходило в единый день голосования 11 сентября 2022 года в 7 регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве на столичной платформе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220911/vybory-1816035857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, технологии, элла памфилова, илья массух, россия, псковская область, москва, цик рф